Box Office USA: Król Popu wiecznie żywy. "Michael" podbija kina

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Kr%C3%B3l+Popu+wiecznie+%C5%BCywy.+%22Michael%22+podbija+kina-166301
Tego nikt się nie spodziewał. Owszem, wszyscy wiedzieli, że "Michael" będzie hitem. Nikt jednak nie przypuszczał, jak wielkim. Jeszcze w połowie tygodnia prognozy mówiły o maksymalnym otwarciu na poziomie 80 milionów dolarów. Dziś wiemy już, że biografia Michaela Jacksona walczy o 100 milionów dolarów.

O takim filmie studio Lionsgate marzyło od dekady. Od czasu pierwszego "Kosogłosa" żaden film tego studia nie uzyskał równie dobrego wyniku na otwarcie. Choć samo studio na razie nie przewiduje 100-milionowego debiutu. Szacunki Lionsgate'u mówią o 97 milionach dolarów. To i tak jest fantastyczny wynik. Już teraz czyni on z "Michaela" 19. najbardziej kasową produkcję Lionsgete'u w historii amerykańskiego box office'u.

Amerykanie po prostu pokochali ten film. Do kin chodzą całymi rodzinami. Na seansach ludzie tańczą i śpiewają w trakcie piosenek Jacksona. "Michael" zmienił się w celebrację Króla Popu. I jak król traktowany jest przez widzów.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Super Mario Galaxy Film$386,5$131,742843.04-$110
2Projekt Hail Mary $305,4$80,5407720.03-$190
3Hopnięci$164,2$45,340006.03-$150
4Krzyk 7$121,9$63,6354027.0231.03$45
5Wielka mała koza $103,2$27,2386313.0224.03$90

Co jednak ciekawe, sukces biografii Jacksona nie odbił się negatywnie na dwóch największych przebojach tego roku. "Projekt Hail Mary" w sobotę został drugą premierą 2026 roku, która w amerykańskich kinach zebrała co najmniej 300 milionów dolarów. Z kolei "Super Mario Galaxy Film" jest coraz bliższe granicy 400 milionów dolarów. Brakuje mu już tylko 13,5 mln dolarów, a tylko w ten weekend zarobił 21,2 mln dolarów.

"Michael" nie dał jednak żadnych szans pozostałym nowościom. Komedia "Over Your Dead Body" z Samarą Weaving i Jasonem Segelem zajęła dopiero ósme miejsce zarabiając na dzień dobry ledwie 1,5 mln dolarów. Zaś dokument "American Youngboy" rzutem na taśmę wywalczył 10. pozycję wynikiem 1,19 mln dolarów

Thriller "Fuze" z jednym z faworytów do roli Bonda Aaronem Taylorem-Johnsonem musiał zadowolić się pierwszym miejscem w drugiej dziesiątce. Zarobił bowiem na otwarcie tylko 1,0 mln dolarów.

To i tak dużo patrząc na wyniki historycznego widowiska "Desert Warrior", za którym stoi reżyser "Genezy planety małp". Film okazał się spektakularną klapą osiągając wynik 472 tys. dolarów przy budżecie sięgającym 150 milionów dolarów!

Porażką okazało się też najnowszy film A24 "Mother Mary". Rozszerzenie dystrybucji nie przełożyło się na znaczący wzrost skok. Wpływy wyniosły tylko 1,3 mln dolarów.

Box Office USA: 24-26 kwietnia 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Michael (NOWOŚĆ)
$84,4*$97,013955
2Super Mario Galaxy Film (-1)$21,2$386,4943732
3Projekt Hail Mary (-1)$13,21$305,4363510
4Mumia: Film Lee Cronina (-1)$5,63$23,4523304
5Drama (-1)$2,65$44,841822
6Hopnięci $1,9$164,1682000
7You, Me & Tuscany (-2)$1,5$17,6332115
8Over Your Dead Body (NOWOŚĆ)$1,5$1,511550
9Mother Mary (+11)$1,25$1,4921103
10American Youngboy (NOWOŚĆ)$1,19$1,191583
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek w amerykańskich kinach rozpocznie się filmowe lato. Na początek o widza powalczą: sequel hitu sprzed lat "Diabeł ubiera się u Prady 2", horror "Hokum", animacja inspirowana klasyką brytyjskie literatury "Folwark zwierzęcy" oraz kolejny film o rekinach "Deep Water"

