Box Office USA: Król Popu wiecznie żywy. "Michael" podbija kina

Tego nikt się nie spodziewał. Owszem, wszyscy wiedzieli, że "Michael" będzie hitem. Nikt jednak nie przypuszczał, jak wielkim. Jeszcze w połowie tygodnia prognozy mówiły o maksymalnym otwarciu na poziomie 80 milionów dolarów. Dziś wiemy już, że biografia Michaela Jacksona walczy o 100 milionów dolarów.
O takim filmie studio Lionsgate marzyło od dekady. Od czasu pierwszego "Kosogłosa
" żaden film tego studia nie uzyskał równie dobrego wyniku na otwarcie. Choć samo studio na razie nie przewiduje 100-milionowego debiutu. Szacunki Lionsgate'u mówią o 97 milionach dolarów. To i tak jest fantastyczny wynik. Już teraz czyni on z "Michaela"
19. najbardziej kasową produkcję Lionsgete'u w historii amerykańskiego box office'u.
Amerykanie po prostu pokochali ten film. Do kin chodzą całymi rodzinami. Na seansach ludzie tańczą i śpiewają w trakcie piosenek Jacksona. "Michael"
zmienił się w celebrację Króla Popu. I jak król traktowany jest przez widzów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$386,5
|$131,7
|4284
|3.04
|-
|$110
|2
|Projekt Hail Mary
|$305,4
|$80,5
|4077
|20.03
|-
|$190
|3
|Hopnięci
|$164,2
|$45,3
|4000
|6.03
|-
|$150
|4
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|5
|Wielka mała koza
|$103,2
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Co jednak ciekawe, sukces biografii Jacksona nie odbił się negatywnie na dwóch największych przebojach tego roku. "Projekt Hail Mary" w sobotę został drugą premierą 2026 roku, która w amerykańskich kinach zebrała co najmniej 300 milionów dolarów. Z kolei "Super Mario Galaxy Film" jest coraz bliższe granicy 400 milionów dolarów.
Brakuje mu już tylko 13,5 mln dolarów, a tylko w ten weekend zarobił 21,2 mln dolarów.
"Michael
" nie dał jednak żadnych szans pozostałym nowościom. Komedia "Over Your Dead Body"
z Samarą Weaving
i Jasonem Segelem
zajęła dopiero ósme miejsce zarabiając na dzień dobry ledwie 1,5 mln dolarów. Zaś dokument "American Youngboy"
rzutem na taśmę wywalczył 10. pozycję wynikiem 1,19 mln dolarów
Thriller "Fuze"
z jednym z faworytów do roli Bonda Aaronem Taylorem-Johnsonem
musiał zadowolić się pierwszym miejscem w drugiej dziesiątce. Zarobił bowiem na otwarcie tylko 1,0 mln dolarów.
To i tak dużo patrząc na wyniki historycznego widowiska "Desert Warrior",
za którym stoi reżyser "Genezy planety małp
". Film okazał się spektakularną klapą osiągając wynik 472 tys. dolarów przy budżecie sięgającym 150 milionów dolarów!
Porażką okazało się też najnowszy film A24 "Mother Mary"
. Rozszerzenie dystrybucji nie przełożyło się na znaczący wzrost skok. Wpływy wyniosły tylko 1,3 mln dolarów.
Box Office USA: 24-26 kwietnia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Michael (NOWOŚĆ)
|$84,4*
|$97,0
|1
|3955
|2
|Super Mario Galaxy Film (-1)
|$21,2
|$386,49
|4
|3732
|3
|Projekt Hail Mary (-1)
|$13,21
|$305,43
|6
|3510
|4
|Mumia: Film Lee Cronina (-1)
|$5,63
|$23,45
|2
|3304
|5
|Drama (-1)
|$2,65
|$44,8
|4
|1822
|6
|Hopnięci
|$1,9
|$164,16
|8
|2000
|7
|You, Me & Tuscany (-2)
|$1,5
|$17,63
|3
|2115
|8
|Over Your Dead Body (NOWOŚĆ)
|$1,5
|$1,5
|1
|1550
|9
|Mother Mary (+11)
|$1,25
|$1,49
|2
|1103
|10
|American Youngboy (NOWOŚĆ)
|$1,19
|$1,19
|1
|583
W najbliższy piątek w amerykańskich kinach rozpocznie się filmowe lato. Na początek o widza powalczą: sequel hitu sprzed lat "Diabeł ubiera się u Prady 2"
, horror "Hokum"
, animacja inspirowana klasyką brytyjskie literatury "Folwark zwierzęcy"
oraz kolejny film o rekinach "Deep Water"
.