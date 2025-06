Box Office USA: Lilo i Stitch nie dają szans konkurencji

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 6-8 czerwca 2025



wciąż sprzedaje się rewelacyjnie. W czasie trzeciego weekendu jego wpływy nadal utrzymały się na poziomie powyżej 30 milionów dolarów. Aktualne szacunki Disneya mówią o 32,5 mln dolarów. W efekcie na koncie produkcji jest już 335 milionów dolarów. Jest to dopieromusiała zadowolić się zaledwie drugą lokatą. Wynik filmu w Hollywood został przyjęty z konsternacją. Jeszcze w piątek rano, kiedy poznaliśmy dane z czwartkowych pokazów przedpremierowych, wydawało się, że stać go na wynik przekraczający 30 milionów dolarów. Było to o tyle prawdopodobne, że film się widzom podobał – w CinemaScore zyskał wysoką notę A-. Jednak ci, którzy poszli na film, nie zdołali przekonać znajomych, by ruszyli do kin. W efekcie obecnie prognozowany wynik otwarcia to tylko 25 milionów dolarów, czyli zaledwie 1/3 tego, co zgarnąłMimo rozczarowującego otwarcia Lionsgate i tak na filmie zarobi. Co prawdakosztowała 90 milionów dolarów (druga najdroższa część cyklu), ale ok 70% budżetu już zostało pokryte dzięki umowom sprzedaży praw do dystrybucji i emisji na świecie.Kolejną nowością, która nieco rozczarowała, jest. Film miał przed tygodniem fantastyczny wynik w bardzo limitowanej dystrybucji. Jednak nie przełożyło się to na sukces w szerokiej dystrybucji. Obecne dane mówią o 6,5 mln dolarów na otwarcie. Dla porównania poprzedni film Wesa Andersona – po wejściu do szerokiej dystrybucji zgarnął aż 9,1 mln dolarów.Kolejna nowość, która nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, to horror. Ta australijska produkcja spodobała się widzom, którzy dali jej szansę, uzyskując w CinemaScore ocenę B. Jednak widzów było tak mało, że z wynikiem 1,5 mln dolarów nie znalazło się dla niej miejsca w pierwszej dziesiątce.Jedyną nowością, która może świętować sukces, jest, czyli. Seanse przyniosły solidne 3,1 mln dolarów. Poprzednia kompilacja –– poradziła sobie w amerykańskich kinach dużo słabiej i w sumie zarobiła tylko 1,1 mln dolarów.Dystrybutorzy planują aż cztery duże premiery na następny weekend. Są to: aktorska bajka, gwiazdorska komedia, western z Pierce'em Brosnanem oraz film sf na bazie prozy Kinga , który w limitowanej dystrybucji w ten weekend poradził sobie słabo zarabiając 216 tys. dolarów w 16 kinach.