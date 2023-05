Box Office USA: Mało mocy mają "Szybcy i wściekli 10". Najgorsze otwarcie od 17 lat

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Imponujący budżet (ponad 300 milionów dolarów) oraz zapowiedź, że jest to początek końca głównej serii, nie pomogły.zarobili tyle, ile prognozowano przed weekendem, czyli 67,5 mln dolarów. To wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca, ale nie jest wcale powodem do zadowolenia.. W rzeczy samej tylko pierwsze trzy części miały gorsze otwarcia . A to oznacza, żeOczywiście po drodze był jeszcze spin-off, który na otwarcie zgarnął mniej, bo 60 milionów dolarów. I z jakiegoś powodu jest to wciąż jedyny kinowy spin-off serii.Słaba postawa flagowej produkcji Universal Pictures to dobra wiadomość dla pozostałych filmów.niemal w ogóle nie odczuł pojawienia się, notując zaledwie 22-procentowy spadek wpływów.orazmiały spadki poniżej 40%, a lider ubiegłotygodniowego notowania -- stracił 48%.Jedynym filmem z pierwszej dziesiątki, który w ekspresowym tempie traci widzów, jest niekonwencjonalny thriller Roberta Rodrigueza . W tym przypadku spadek wyniósł prawie 2/3.Aż pięć dużych premier planowanych jest na nadchodzący weekend. Wśród nich jest aktorska produkcja Disneya. Do kin wejdzie też kolejne wspólne dzieło osób odpowiedzialnych za " Greenland " i " Świat w ogniu ", czyli. A24 zaproponuje widzom komedię z festiwalu Sundance. Kolejną premierą jest komedia akcji z Markiem Hamillem . O portfele Amerykanów zawalczy także komedia z Robertem De Niro