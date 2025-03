Box Office USA: Największe pustki w tym roku. Nie pomogli Michael Fassbender i Cate Blanchett

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

$185,4 $88,8 4,105 14.02 - $380

Box office USA: 14-16 marca 2025



Pustki w kinach okazały się najszczęśliwsze dla Jacka Quaida . Gwiazda serialu " The Boys " może pochwalić się pierwszym numerem jeden w amerykańskim box offisie filmu, w którym gra pierwszoplanową rolę.zarobiła zgodnie z oczekiwaniami 8,7 mln dolarów. Dla porównania rok temu na szczycie listy znajdowały się:(30,1 mln dolarów, drugi weekend) i(28,5 mln dolarów, trzeci weekend).to najsłabiej sprzedający się numer jeden amerykańskiego box office'u od lutego ubiegłego roku i filmu(6,2 mln dolarów). Jedna dobra wiadomość –. Budżet szacowany jest na 18 milionów dolarów, więc ostatecznie produkcja wyjdzie na swoje.Kto zostanie numerem dwa weekendu, tego na razie nie wiadomo. Niemal identyczne wyniki – w okolicach 7,5 mln dolarów – uzyskały dwa filmy. Jednym z nich jest ubiegłotygodniowa nowośćOznacza to spadek o 60% i łączne wpływy w wysokości 33,3 mln dolarów. Dla filmu o budżecie w okolicach 128 milionów dolarów, to wynik fatalny. Nic więc dziwnego, że Warner chce o nim jak najszybciej zapomnieć i jużDrugim filmem z wynikiem 7,5 mln dolarów jest nowość –. Thriller Stevena Soderbergha Michaelem Fassbenderem w rolach głównych przeszedł bez echa. A wydawać by się mogło, że z takimi gwiazdami uda się przynajmniej zwrócić 50-milionowy budżet. Cóż, z amerykańskich kin na pewno się nie uda.Najbardziej zadowolone miny mogą mieć szefowie Ketchup Entertainment. Uratowanie animacjiprzyniesie im najbardziej kasowy film w historii. Produkcja była pierwotnie zrealizowana przez Warner Bros. dla platformy Max. David Zaslav postanowił jednak, że film sprzeda na wolnym rynku, a jeśli nie znajdzie się kupiec, to wrzuci go do kosza i odpisze go sobie od podatku. Ketchup, który dotąd miał w amerykańskich kinach tylko dwa filmy z wpływami powyżej miliona dolarów (ale poniżej 5 mln), ma więc co świętować. Animacja zarobiła na dzień dobry 3,2 mln dolarów.Mimo pustek na seansach również chrześcijański dystrybutor Pinnacle Peak może pochwalić się najlepszym wynikiem w historii. Biblijnezarobiło w weekend otwarcia 2,8 mln dolarów. To więcej niż mają na koncie wszystkie dotychczasowe filmy tego dystrybutora razem wzięte. Nieliczni widzowie, którzy obraz zobaczyli, byli nim zachwyceni. Spośród pięciu premier toma najwyższą ocenę w CinemaScore: A-.Tymczasem okazuje się, że. Horror. Zarobił bowiem ledwie milion dolarów, co wystarczy na 12. miejsce.Na nadchodzący piątek zaplanowano cztery duże premiery kinowe. Największą jest. Warner spróbuje powalczyć o widza filmem Barry'ego Levinsona . Kolejną premierą będzie Eizą González . Ostatnią z premier jest. Do niedawna wydawało się, że będzie wiecznym "pułkownikiem".(debiutował w Sundance w 2023 roku), a wszystko przez to, że główną rolę zagrał w nim