Box Office USA: Nowy rok należy do "Avatara 3"

Tradycyjnie pierwszy weekend nowego roku należy w amerykańskich kinach do filmów z poprzedniego roku. Nie inaczej było i tym razem. Co prawda Vertical zaryzykował wprowadzając do kin film o zombie z Daisy Ridley, ale widzowie woleli nadrobić zaległości.

Zaprzeczając szefowi Netfliksa, że kino to przestarzały model biznesowy, tegoroczny pierwszy weekend okazał się bardzo dobry dla właścicieli kin. Według najświeższych szacunków Amerykanie zostawią w kasach ponad 134 mln dolarów. Jest to najlepszy wynik od 2020 roku, czyli od pandemii COVID-19.

Tak dobre wyniki oznaczają, że niemal wszystkie filmy obecne w kinach zanotowały niewielkie lub umiarkowane spadki. Najlepiej pod tym względem wypadła "Pomoc domowa", która straciła zaledwie 3% w porównaniu do ubiegłego weekendu. Niewiele gorzej wypadł "Zwierzogród 2", którego wpływy zmalały o 4%.

Jednak te małe spadki nie były w stanie zmienić sytuacji na szczycie zestawienia. Po raz kolejny numerem jeden okazał się "Avatar: Ogień i popiół". Film stać było jeszcze na zarobienie 40 milionów dolarów. To wynik, o którym większość konkurencji może tylko marzyć, niemniej jednak dla serii Jamesa Camerona oznacza to słabsze wyniki niż w przypadku dwóch poprzednich filmów. Co prawda widowisko przekroczyło już granicę 300 milionów dolarów, ale walka toczy się tak naprawdę o 600 milionów. Obecnie wydaje się to mało realne. Po 17 dniach trójka traci bowiem do pierwszego "Avatara" już 47 milionów dolarów, a do dwójki aż 120 milionów dolarów. "Avatar" zarobił w sumie w USA 785 milionów dolarów, a "Istota wody" prawie 689 milionów.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Zwierzogród 2 (+3)$363,6$100,34,00026.11-$150
4Superman (-1)$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
5Wicked: Na dobre $339,9$147,04,11521.1130.12$165
6Jurassic World: Odrodzenie (-2)$339,6$92,04,3242.075.08$180
7Avatar: Ogień i popiół (+3)$306,0$89,23,80019.12-$400
8Grzesznicy (-1)$279,7$48,03,34718.043.06$90
9Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-1)$274,3$117,64,12525.0723.09$200
10Jak wytresować smoka (-1)$263,0$84,64,37313.0615.07$150
11Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
12Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
13Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
14F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
15Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,8$84,03,8025.097.10$55
16Zniknięcia $151,6$43,53,6318.089.09$38
17Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
18Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $135,0$70,63,34212.09-$20
19Pięć koszmarnych nocy 2 $125,2$64,03,5795.1223.12$51
*Niektóre źródła podają 225 mln

Wspomniana "Pomoc domowa" okazała się hitem, na jaki Lionsgate czekał cały rok. Film zarobił już w amerykańskich kinach 75 milionów dolarów, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich ubiegłorocznych premier studia. Za chwilę będzie to również drugi najbardziej kasowy film w karierze Sydney Sweeney.

W dobrych nastrojach w nowy rok wchodzi również Angel Studios. Biblijna animacja "David" właśnie osiągnęła poziom 70 mln dolarów. Jest tym samym drugim najbardziej kasowym tytułem w historii dystrybutora.

Szmapana można też był otwierać w siedzibie A24. "Wielki Marty" został właśnie trzecim najbardziej kasowym filmem studia bijąc m.in. wynik "Nieoszlifowanych diamentów".

Powodów do świętowania nie ma za to Vertical. Wprowadzony do szerokiej dystrybucji "We Bury the Dead" został całkowicie zignorowany przez widzów i nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce. Nie pomogła Daisy Ridley w obsadzie. Obraz zarobił na otwarcie tylko 2,5 mln dolarów. Ridley nie miała w amerykańskich kinach hitu od czasu pożegnania się z serią "Gwiezdnych wojen".

Box Office USA: 2-4 stycznia 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Avatar: Ogień i popiół $40,0$306,033835
2Zwierzogród 2 $19,0$363,6163285
3Pomoc domowa (+1)$14,87$75,7233070
4Wielki Marty (-1)$12,55$56,032887
5Anakonda $10,0$45,8623509
6SpongeBob: Klątwa pirata (+1)$8,2$57,6333217
7David (-1)$8,0$70,1132900
8Song Sung Blue  $5,81$24,9422705
9Wicked: Na dobre $3,26$339,8862008
10Pięć koszmarnych nocy 2 $2,7$125,2251986
*wynik otwarcia z samego weekendu

Nowy kinowy rok na dobre rozpocznie się w najbliższy piątek. Wtedy to Lionsgate wprowadzi do kin katastroficzne widowisko z Gerardem Butlerem "Greenland 2", a Paramount pokaże krwawy horror "Szympans".

Avatar: Ogień i popiół  (2025)

 Avatar: Ogień i popiół

Avatar  (2009)

 Avatar

Avatar: Istota wody  (2022)

 Avatar: Istota wody

Avatar 4  (2029)

 Avatar 4

