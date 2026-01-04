Box Office USA: Nowy rok należy do "Avatara 3"

Tradycyjnie pierwszy weekend nowego roku należy w amerykańskich kinach do filmów z poprzedniego roku. Nie inaczej było i tym razem. Co prawda Vertical zaryzykował wprowadzając do kin film o zombie z Daisy Ridley, ale widzowie woleli nadrobić zaległości.
Zaprzeczając szefowi Netfliksa, że kino to przestarzały model biznesowy, tegoroczny pierwszy weekend okazał się bardzo dobry dla właścicieli kin. Według najświeższych szacunków Amerykanie zostawią w kasach ponad 134 mln dolarów. Jest to najlepszy wynik od 2020 roku, czyli od pandemii COVID-19.
Tak dobre wyniki oznaczają, że niemal wszystkie filmy obecne w kinach zanotowały niewielkie lub umiarkowane spadki. Najlepiej pod tym względem wypadła "Pomoc domowa"
, która straciła zaledwie 3%
w porównaniu do ubiegłego weekendu. Niewiele gorzej wypadł "Zwierzogród 2"
, którego wpływy zmalały o 4%
.
Jednak te małe spadki nie były w stanie zmienić sytuacji na szczycie zestawienia. Po raz kolejny numerem jeden okazał się "Avatar: Ogień i popiół"
. Film stać było jeszcze na zarobienie 40 milionów dolarów. To wynik, o którym większość konkurencji może tylko marzyć, niemniej jednak dla serii Jamesa Camerona
oznacza to słabsze wyniki niż w przypadku dwóch poprzednich filmów. Co prawda widowisko przekroczyło już granicę 300 milionów dolarów, ale walka toczy się tak naprawdę o 600 milionów. Obecnie wydaje się to mało realne. Po 17 dniach trójka traci bowiem do pierwszego "Avatara
" już 47 milionów dolarów, a do dwójki aż 120 milionów dolarów. "Avatar
" zarobił w sumie w USA 785 milionów dolarów, a "Istota wody
" prawie 689 milionów.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Zwierzogród 2 (+3)
|$363,6
|$100,3
|4,000
|26.11
|-
|$150
|4
|Superman (-1)
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|5
|Wicked: Na dobre
|$339,9
|$147,0
|4,115
|21.11
|30.12
|$165
|6
|Jurassic World: Odrodzenie (-2)
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|7
|Avatar: Ogień i popiół (+3)
|$306,0
|$89,2
|3,800
|19.12
|-
|$400
|8
|Grzesznicy (-1)
|$279,7
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|9
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-1)
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|10
|Jak wytresować smoka (-1)
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|11
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|12
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|13
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|14
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|15
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|16
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|17
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|18
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$135,0
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
|19
|Pięć koszmarnych nocy 2
|$125,2
|$64,0
|3,579
|5.12
|23.12
|$51
Wspomniana "Pomoc domowa"
okazała się hitem, na jaki Lionsgate czekał cały rok. Film zarobił już w amerykańskich kinach 75 milionów dolarów, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich ubiegłorocznych premier studia. Za chwilę będzie to również drugi najbardziej kasowy film w karierze Sydney Sweeney
.
W dobrych nastrojach w nowy rok wchodzi również Angel Studios. Biblijna animacja "David"
właśnie osiągnęła poziom 70 mln dolarów. Jest tym samym drugim najbardziej kasowym tytułem w historii dystrybutora
.
Szmapana można też był otwierać w siedzibie A24. "Wielki Marty"
został właśnie trzecim najbardziej kasowym filmem studia
bijąc m.in. wynik "Nieoszlifowanych diamentów
".
Powodów do świętowania nie ma za to Vertical. Wprowadzony do szerokiej dystrybucji "We Bury the Dead"
został całkowicie zignorowany przez widzów i nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce. Nie pomogła Daisy Ridley
w obsadzie. Obraz zarobił na otwarcie tylko 2,5 mln dolarów. Ridley nie miała w amerykańskich kinach hitu od czasu pożegnania się z serią "Gwiezdnych wojen
".
Box Office USA: 2-4 stycznia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Avatar: Ogień i popiół
|$40,0
|$306,0
|3
|3835
|2
|Zwierzogród 2
|$19,0
|$363,61
|6
|3285
|3
|Pomoc domowa (+1)
|$14,87
|$75,72
|3
|3070
|4
|Wielki Marty (-1)
|$12,55
|$56,0
|3
|2887
|5
|Anakonda
|$10,0
|$45,86
|2
|3509
|6
|SpongeBob: Klątwa pirata (+1)
|$8,2
|$57,63
|3
|3217
|7
|David (-1)
|$8,0
|$70,11
|3
|2900
|8
|Song Sung Blue
|$5,81
|$24,94
|2
|2705
|9
|Wicked: Na dobre
|$3,26
|$339,88
|6
|2008
|10
|Pięć koszmarnych nocy 2
|$2,7
|$125,22
|5
|1986
Nowy kinowy rok na dobre rozpocznie się w najbliższy piątek. Wtedy to Lionsgate wprowadzi do kin katastroficzne widowisko z Gerardem Butlerem "Greenland 2"
, a Paramount pokaże krwawy horror "Szympans"
.