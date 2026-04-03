Król popu królem box office'u? Tyle ma zarobić biografia Michaela Jacksona

Wygląda na to, że Lionsgate będzie mieć swój największy hit kinowy od lat. Właśnie pojawiły się pierwsze prognozy dotyczące otwarcia filmu "Michael". I są one bardzo optymistyczne.

"Michael" idzie po rekord



Przypomnijmy, że "Michael" to muzyczny film biograficzny, którego bohaterem jest były król popu, Michael Jackson. Za kamerą staną Antoine Fuqua, a scenariusz napisał trzykrotnie nominowany do Oscarów John Logan.

Główną rolę zagrał Jaafar Jackson. Nazwisko nie jest tu przypadkowe. To bratanek zmarłego w 2009 roku Michaela Jacksona.

"Michael" trafi do amerykańskich kin 24 kwietnia (od 22 kwietnia będzie prezentowany na pokazach przedpremierowych). Pierwsze prognozy mówią o otwarciu na poziomie 55-60 milionów dolarów.

Jeśli te prognozy się potwierdzą, to "Michael" ustanowi nowy rekord otwarcia dla muzycznej biografii. Aktualnym rekordzistą jest "Bohemian Rhapsody" z wynikiem 51 mln dolarów na otwarcie.


O filmie "Michael"



Młody Michael Jackson (Juliano Krue Valdi) jako ósme z dziesięciorga dzieci od najmłodszych lat jest przygotowywany do kariery muzycznej pod okiem surowego ojca (Colman Domingo). Z rodzinnym zespołem Jackson Five odnosi pierwsze sukcesy, a już w wieku 13 lat rozpoczyna karierę solową. Również w dorosłości życiem Michaela (Jaafar Jackson) rządzi muzyka.

Pod koniec lat 70. poznaje na planie filmowym Dianę Ross (Kat Graham) oraz producenta Quincy Jonesa (Kendrick Sampson), co zmienia jego muzyczne kierunki. Album "Off the Wall" (1979), wyprodukowany przez Jonesa, odnosi ogromny sukces, a w 1982 roku zostaje przebity przez przełomową i najlepiej sprzedającą się płytę "Thriller". Równolegle z tymi sukcesami dochodzi do zerwania współpracy z ojcem Joe, którego Jackson zwalnia z funkcji menedżera i zastępuje prawnikiem Johnem Brancą (Miles Teller).

