Box Office USA: Pixar triumfuje. "Hopnięci" z lepszym wynikiem niż sugerowały prognozy

Mijający właśnie weekend dostarczył w Hollywood sporo emocji. Disney miał powody do zadowolenia, bo "Hopnięci" sprzedają się lepiej od oczekiwań. Za to w Warner Bros. i Paramount smutek, bo ich filmy mocno rozczarowały.
Jeszcze w piątek, po pokazach przedpremierowych, prognozy dla animacji Pixara "Hopnięci"
mówiły o wyniku być może powyżej 40 milionów dolarów. W sobotę tłumy były jednak dużo większe od oczekiwań, a oceny widzów wysokie. Aktualnie Disney twierdzi, że film zgarnie na otwarcie 46 milionów dolarów. Jest to otwarcie ponad dwukrotnie lepsze od tego, jakie zanotowała poprzednia animacja Pixara "Elio
". Jest to również drugie najlepsze otwarcie w tym roku.
Rekordzistą otwarcia pozostaje "Krzyk 7"
. Ale euforia po świetnym debiucie już wyparowała. Teraz pozostał gorzki smak rozczarowania, bo wynik drugiego weekendu nie pozostawia złudzeń. Film okazał się olbrzymim frontloaderem
. Stracił bowiem aż 73% wpływów!. Tym samym nie udało się filmowi osiągnąć na razie 100 milionów dolarów. Tę granicę zapewne przekroczy i zostanie najbardziej kasową częścią cyklu. Jednak jego przewaga w ostatecznym rozrachunku nie będzie tak duża, jak to mogło sugerować otwarcie.
Netflix zapewne się cieszy. Platforma uznała film "Panna młoda!"
za nierentowny i odmówiła jego realizacji. Projekt uratował Warner Bros. i teraz zaczyna liczyć straty. A te będą duże. Budżet filmu wyniósł co najmniej 80 milionów dolarów, a tymczasem na otwarcie zarobił tylko 7,3 mln dolarów.
W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość. To powrót na listę filmu anime "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle"
. Wznowienie ubiegłorocznego hitu przyniosło Sony 1,3 mln dolarów.
Box Office USA: 6-8 marca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Hopnięci (NOWOŚĆ)
|$42,8*
|$46,0
|1
|4000
|2
|Krzyk 7 (-1)
|$17,3
|$93,37
|2
|3540
|3
|Panna młoda! (NOWOŚĆ)
|$6,26*
|$7,26
|1
|3304
|4
|Wielka mała koza (-2)
|$6,6
|$83,8
|4
|3303
|5
|Wichrowe wzgórza (-2)
|$3,75
|$78,77
|4
|2512
|6
|Crime 101
|$2,07
|$33,64
|4
|1910
|7
|Pomocy (+1)
|$1,6
|$62,74
|6
|1650
|8
|I Can Only Imagine 2 (-1)
|$1,53
|$16,21
|3
|1834
|9
|EPiC: Elvis Presley in Concert (-4)
|$1,52
|$10,95
|3
|1965
|10
|Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (wznowienie)
|$1,3
|$135,82
|b/d
|832
W najbliższy piątek do kin trafią dwie nowości: romans "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam"
oraz horror "Undertone"
.