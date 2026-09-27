Box Office USA: Po siedmiu latach "Avengers: Koniec gry" znów jest numerem 1

Mimo szalejących w północno-wschodniej Ameryce burz, które miejscami doprowadziły do przerw w dostawach prądu, tłumy widzów wybrały się w ten weekend do kin. W efekcie będzie to najlepszy pod względem wpływów 39. weekend roku od 2015 roku.
Duża w tym zasługa "Avengers: Endgame Encore"
, czyli "Avengers: Koniec gry
" z dodatkowymi scenami podprowadzającymi pod grudniowe widowisko "Avengers: Doomsday
". Widowisko Marvela było w stanie zarobić aż 26 milionów dolarów. To najlepszy wynik mijającego weekendu. Oznacza też, że film ma szansę na osiągnięcie w Ameryce poziomu 900 milionów dolarów. Brakuje mu tylko 17 milionów dolarów.
Choć 26 milionów dolarów jest wynikiem niezwykle imponującym w przypadku wznowienia, to jednak do rekordu pozostało daleko. Najlepszym wznowieniem wszech czasów pozostają "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja
". W 1997 roku, z okazji 20-lecia filmu, wrócił on do kin i na otwarcie zgarnął 35,9 mln dolarów. Dziś, po uwzględnieniu inflacji, daje to obłędną kwotę 75 milionów dolarów.
Wydaje się, że drugie miejsce należeć będzie do horroru "Resident Evil"
. Po rekordowym dla serii otwarciu film stracił sporo, bo 61%. Mimo to wciąż zdołał zarobić 23,3 mln dolarów. A to oznacza, że po raz pierwszy w historii obraz inspirowany serią gier "Resident Evil" zdołał w amerykańskich kinach osiągnąć granicę 100 milionów dolarów.
Dotychczasowym rekordzistą było "Resident Evil: Afterlife
" z wynikiem 60,1 mln dolarów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$950,7
|$360,1
|4539
|31.07
|-
|$225
|2
|Odyseja
|$616,5
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,3
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|14
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|15
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|16
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|17
|Resident Evil (NOWOŚĆ)
|$103,5
|$60,2
|3684
|18.09
|-
|$75
|18
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, która z trzech dużych nowości zajmie najniższy stopień podium. Najświeższe szacunki wskazują na "W sercu dziczy"
, jednak jego przewaga nad numerem cztery wynosi ok. 800 tysięcy, więc z łatwością może zostać zniwelowana w czasie dzisiejszych wieczornych seansów. W każdym razie obecne prognozy mówią o otwarciu na poziomie 20 milionów dolarów, co jest wynikiem lepszym od wskazywanego przed premierą. Trudno go jednak uznać za szczególnie imponujący, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że budżet produkcji wyniósł ok. 82 mln dolarów.
Jednak Paramount i taki wynik przywita z otwartymi ramionami. Studio zajęte przejmowaniem kolejnych hollywoodzkich legendarnych wytwórni nie ma w tym roku dobrej passy box-office'owej, przez co już teraz, ledwie trzy dni po premierze, "W sercu dziczy"
jest piątą najbardziej kasową premierą Paramountu w tym roku.
Filmem, który może zepchnąć Brada Pitta
z podium, jest "Primetime"
studia A24 z Robertem Pattinsonem
w roli głównej. Obecne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 19,2 mln dolarów. I tu pobity został wynik prognozowany przed premierą. Co więcej, A24 ma większe powody do zadowolenia, ponieważ budżet "Primetime"
to zaledwie 15 milionów dolarów.
Nowa animacja DreamWorks "Zapomniana wyspa"
zajmie piąte miejsce. Film na otwarcie zarobił 12,8 mln dolarów. Nie jest to wiele, ale jest szansa, że spadki w kolejnych tygodniach będą małe. Animacja bowiem spodobała się widzom, którzy wystawili jej ocenę A w CinemaScore.
Ze starszych tytułów na uwagę zasłużył tylko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
, który został pierwszym filmem w historii amerykańskiego box office'u, którego wpływy osiągnęły poziom 950 milionów dolarów.
Box Office USA: 25-27 września 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Avengers: Endgame Encore
|$22,2*
|$884,37
|-
|3060
|2
|-1
|Resident Evil
|$23,3
|$103,48
|2
|3684
|3
|N
|W sercu dziczy
|$18,0*
|$20,0
|1
|3435
|4
|N
|Primetime
|$16,5*
|$19,2
|1
|2874
|5
|N
|Zapomniana wyspa
|$11,32*
|$12,8
|1
|3548
|6
|-4
|Totalna magia 2
|$5,68
|$59,84
|3
|3178
|7
|-4
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$4,1
|$950,68
|9
|2409
|8
|-4
|Odyseja
|$3,7
|$616,52
|11
|1021
|9
|-4
|Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota
|$1,91
|$58,39
|5
|1905
|10
|-4
|Daniel and the Fiery Furnace
|$1,51
|$6,2
|2
|1301
Wysyp premier będzie trwał w najlepsze także w następnym tygodniu. Do najważniejszych kinowych nowości należą: "Digger"
, czyli Tom Cruise
w filmie Iñárritu
, oraz "Verity. Coraz większy mrok"
, czyli piąty w tym roku film z Anne Hathaway
w obsadzie. Do kin wejdą też: komedia muzyczna "Rolling Loud. Film"
oraz horror o gigantycznych amazońskich wężach "Beware Boiúna"
.