Box Office USA: Pogrom nowości. "Toy Story 5" idzie po rekord serii

Animacja Pixara wysysa z rynku wszelkie siły żywotne. A w każdym razie tak będą próbować wyjaśnia fatalne wyniki otwarcia dystrybutorzy dwóch dużych premier tygodnia. Obie wypadły fatalnie.
Za to "Toy Story 5"
dalej sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Aktualne prognozy Disneya mówią o 70 milionach dolarów. To kwota, która w tym roku jest nieosiągalna dla większości premier. Dzięki temu najpewniej w poniedziałek animacja osiągnie granicę 300 milionów dolarów. Będzie to czwarta premiera tego roku, której uda się ta sztuka.
W tej chwili wydaje się pewne, że "Toy Story 5" pobije rekord wpływów osiągnięty przez czwartą część
, który wynosi 434 mln dolarów. Piątka miała lepszy wynik otwarcia i co istotne ma też lepszy wynik drugiego weekendu. Po 10 dniach w kinach wyprzedza "Toy Story 4
" aż o 59 milionów dolarów. Trudno sobie wyobrazić, by film był w stanie roztrwonić taką przewagę.
Kamień milowy osiągnęła też komedia "Straszny film"
. Jeszcze w czwartek została dwunastą premierą tego roku z wpływami na poziomie co najmniej 100 milionów dolarów. Jest to zarazem dopiero trzeci film cyklu, który może pochwalić się takim osiągnięciem.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$429,7
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Michael
|$370,2
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|3
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|4
|Toy Story 5 (+5)
|$297,2
|$159,7
|4425
|19.06
|-
|$250
|5
|Obsesja
|$233,9
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|6
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-2)
|$219,9
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|7
|Backrooms. Bez wyjścia (-1)
|$184,2
|$81,4
|3565
|29.05
|-
|$10
|8
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)
|$175,3
|$81,7
|4300
|22.05
|-
|$165
|9
|Hopnięci (-1)
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|10
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|11
|Straszny film (NOWOŚĆ)
|$103,5
|$54,3
|3504
|5.06
|-
|$30
|12
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Tymczasem "Supergirl"
została pierwszą kinową klapą nowego uniwersum DC
. Przy budżecie sięgającym 186 milionów dolarów widowisko było w stanie zarobić zaledwie 38 mln dolarów. A trzeba pamiętać, że są to prognozy studia, więc mogą być nieco zawyżone. Oznacza to, że film Craiga Gillespiego
startuje z niemal identycznego poziomu co "Joker: Folie à Deux
" (37,7 mln dolarów na otwarcie, 58,3 mln w sumie) i bardzo blisko poziomu "Ptaków Nocy
" (33 mln na otwarcie, 84,2 mln w sumie).
Wydaje się też pewne, że "Supergirl"
będzie bardzo szybko tracić widzów. W CinemaScore film dostał tylko B-, a to oznacza, że raczej mało kto będzie go polecać swoim znajomym. "Supergirl"
pozostaje daleko w tyle za "Supermanem
", który tylko w pierwszą sobotę w kinach był w stanie zgarnąć 37,6 mln dolarów.
Fatalnie wystartowała też druga z nowości - "Jackass: Best and Last"
. Najświeższe szacunki mówią o otwarciu na poziomie 8,4 mln dolarów. Tymczasem żadna z poprzednich kinowych części nie zarobiła na otwarcie mniej niż 20 milionów dolarów.
Jednak ci nieliczni widzowie, którzy zdecydowali się film obejrzeć, wyszli z niego zachwyceni. A- w CinemaScore jest tego najlepszym dowodem.
W pierwszej dziesiątce amerykańskiego box office'u znalazło się miejsce dla jeszcze jednej nowości: "BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity"
. To trzy pierwsze odcinki czwartego sezonu serialu anime "Bleach: Sennen Kessen-hen
". W weekend projekcie przyniosły wpływy w wysokości 2 milionów dolarów. Dodatkowy milion pochodzi z czwartkowych pokazów.
Była jednak nowość, która poradziła sobie w kinach świetnie. Co prawda na razie jest pokazywana jedynie w siedmiu lokacjach, niemniej jednak uzyskała średnią 54,2 tys. dolarów na kino, co jest czwartym najlepszym wynikiem w tym roku
. Tą nowością jest film Olivii Wilde "Zaproszenie"
.
Box Office USA: 26-28 czerwca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Toy Story 5
|$70,0
|$297,24
|2
|4425
|2
|Supergirl (NOWOŚĆ)
|$30,2*
|$38,0
|1
|3602
|3
|Obsesja
|$9,8
|$233,9
|7
|2965
|4
|Jackass: Best and Last (NOWOŚĆ)
|$7,2*
|$8,4
|1
|2855
|5
|Dzień objawienia (-3)
|$8,1
|$94,38
|3
|3357
|6
|Backrooms. Bez wyjścia (-2)
|$4,32
|$184,19
|5
|2396
|7
|Straszny film (-2)
|$3,0
|$103,52
|4
|2004
|8
|Władcy Wszechświata (-2)
|$2,23
|$61,93
|4
|2090
|9
|BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity (NOWOŚĆ)
|$1,95
|$2,95
|1
|943
|10
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-3)
|$1,6
|$175,25
|6
|1250
W nadchodzącym tygodniu Amerykanie szykować się będą na Dzień Niepodległości i 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Największą dużą nowością będzie animacja "Minionki i straszydła"
, która trafi do kin już w środę, 1 lipca. W piątek studio specjalizujące się w produkcjach dla prawicowych, konserwatywnych widzów, pokaże historyczny obraz "Młody Waszyngton"
.