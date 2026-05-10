Box Office USA: Prada, Michael, Mortal Kombat. Zacięta walka o 1. miejsce

Obecny weekend zapowiada się na jeden z najbardziej ekscytujących w tym roku. Przynajmniej jeśli chodzi o box office. Aż trzy filmy walczą o uwagę widzów. I jest to walka bardzo zacięta, która trwać będzie do ostatniego sprzedanego biletu w niedzielę wieczorem.
Wygląda jednak na to, że numerem jeden pozostanie "Diabeł ubiera się u Prady 2"
. Film jeszcze w piątek nie mógł być pewien zwycięstwa ostro naciskany przez "Mortal Kombat II
". Jednak sobotnie wyniki były już znacznie lepsze, a dziś w Ameryce mamy Dzień Matki, więc jest niemal pewne, że frekwencja na filmie będzie bardzo wysoka.
Aktualne szacunki mówią o 43 milionach dolarów dla filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"
. A to oznacza, że łączne wpływy wynoszą już 144,8 mln dolarów. Tym samym został już pobity końcowy rezultat pierwszej części
, która w 2006 roku zarobiła 124,7 mln dolarów (oczywiście bez uwzględniania inflacji).
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
"Mortal Kombat II"
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$412,1
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Projekt Hail Mary
|$327,8
|$80,5
|4077
|20.03
|-
|$190
|3
|Michael
|$240,5
|$97,2
|3955
|24.04
|-
|$200
|4
|Hopnięci
|$165,7
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|5
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (NOWOŚĆ)
|$144,8
|$76,7
|4200
|1.05
|-
|$100
|6
|Krzyk 7 (-1)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|7
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
prawdopodobnie wyląduje na drugim miejscu. Choć wygląda na to, że jest to mocny frontloader
. Już w sobotę spadł na trzecie miejsce dziennego zestawienia box office'u wyprzedzony nie tylko przez "Pradę 2
", ale również przez "Michaela
". Mimo to na otwarcie powinien zgarnąć w okolicach 40 milionów dolarów.
Jest to absolutny rekord otwarcia serii.
Ba, już teraz brakuje mu tylko trzech milionów, by pobić końcowy wyniki "Mortal Kombat
" z 2021 roku. Zostanie wtedy drugą najbardziej kasową częścią w ogóle, po "Mortal Kombat" z 1995 roku
, który zarobił 70,4 mln dolarów (po uwzględnieniu inflacji daje to ok. 151 mln dolarów). "Mortal Kombat II"
potrzebuje każdego centa, jeśli seria ma być kontynuowana. A to z tego prostego powodu, że film nie jest hitem na świecie, więc tylko Ameryka może go uratować.
Czy jednak planów nie pokrzyżuje mu "Michael"
? Muzyczna biografia nie wykazuje oznak słabnięcia. I aktualne szacunki mówią o 36,5 mln dolarów. W sumie daje to już 240 milionów dolarów. Jest to trzecia premiera tego roku, która w USA przekroczyła granicę 200 milionów dolarów.
Niespodziewanie mocne otwarcie zaliczyła druga z nowości, komedia kryminalna "Sprawiedliwość owiec"
. Film zadebiutuje na czwartym miejscu z wynikiem w okolicach 15,9 mln dolarów.
Dopiero na piątym miejscu ląduje koncertowy film w reżyserii Jamesa Camerona "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour"
. Aktualne szacunki dają mu na otwarcie 7,5 mln dolarów.
Box Office USA: 8-10 maja 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu "Obsesja"
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$43,0
|$144,84
|2
|4200
|2
|Mortal Kombat II (NOWOŚĆ)
|$34,8*
|$40,0
|1
|3503
|3
|Michael (-1)
|$36,5
|$240,49
|3
|3550
|4
|Sprawiedliwość owiec (NOWOŚĆ)
|$14,88*
|$15,92
|1
|3457
|5
|Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (NOWOŚĆ)
|$5,3*
|$7,5
|1
|2613
|6
|Super Mario Galaxy Film (-3)
|$6,6
|$412,12
|6
|3075
|7
|Projekt Hail Mary (-3)
|$6,07
|$327,78
|8
|2417
|8
|Hokum (-3)
|$3,3
|$12,46
|2
|1900
|9
|Deep Water (-1)
|$0,78
|$3,67
|2
|1301
|10
|Folwark zwierzęcy (-4)
|$0,66
|$5,0
|2
|2140
, kino zemsty "Is God Is"
oraz akcyjniak z Henrym Cavillem
i Jakiem Gyllenhaalem"Zawodowcy"
. O widza powalczą też: komedia "Driver's Ed"
i anime "Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe"
. Z kolei Universal planuje ponowne wprowadzenie do kin "Shreka"
.