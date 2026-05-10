Box Office USA: Prada, Michael, Mortal Kombat. Zacięta walka o 1. miejsce

Obecny weekend zapowiada się na jeden z najbardziej ekscytujących w tym roku. Przynajmniej jeśli chodzi o box office. Aż trzy filmy walczą o uwagę widzów. I jest to walka bardzo zacięta, która trwać będzie do ostatniego sprzedanego biletu w niedzielę wieczorem.

Wygląda jednak na to, że numerem jeden pozostanie "Diabeł ubiera się u Prady 2". Film jeszcze w piątek nie mógł być pewien zwycięstwa ostro naciskany przez "Mortal Kombat II". Jednak sobotnie wyniki były już znacznie lepsze, a dziś w Ameryce mamy Dzień Matki, więc jest niemal pewne, że frekwencja na filmie będzie bardzo wysoka.

Aktualne szacunki mówią o 43 milionach dolarów dla filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". A to oznacza, że łączne wpływy wynoszą już 144,8 mln dolarów. Tym samym został już pobity końcowy rezultat pierwszej części, która w 2006 roku zarobiła 124,7 mln dolarów (oczywiście bez uwzględniania inflacji).

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Super Mario Galaxy Film$412,1$131,742843.0419.05$110
2Projekt Hail Mary $327,8$80,5407720.03-$190
3Michael $240,5$97,2395524.04-$200
4Hopnięci $165,7$45,340006.0328.04$150
5Diabeł ubiera się u Prady 2 (NOWOŚĆ)$144,8$76,742001.05-$100
6Krzyk 7 (-1)$121,9$63,6354027.0231.03$45
7Wielka mała koza (-1)$103,3$27,2386313.0224.03$90

"Mortal Kombat II" prawdopodobnie wyląduje na drugim miejscu. Choć wygląda na to, że jest to mocny frontloader. Już w sobotę spadł na trzecie miejsce dziennego zestawienia box office'u wyprzedzony nie tylko przez "Pradę 2", ale również przez "Michaela". Mimo to na otwarcie powinien zgarnąć w okolicach 40 milionów dolarów.

Jest to absolutny rekord otwarcia serii. Ba, już teraz brakuje mu tylko trzech milionów, by pobić końcowy wyniki "Mortal Kombat" z 2021 roku. Zostanie wtedy drugą najbardziej kasową częścią w ogóle, po "Mortal Kombat" z 1995 roku, który zarobił 70,4 mln dolarów (po uwzględnieniu inflacji daje to ok. 151 mln dolarów).

"Mortal Kombat II" potrzebuje każdego centa, jeśli seria ma być kontynuowana. A to z tego prostego powodu, że film nie jest hitem na świecie, więc tylko Ameryka może go uratować.

Czy jednak planów nie pokrzyżuje mu "Michael"? Muzyczna biografia nie wykazuje oznak słabnięcia. I aktualne szacunki mówią o 36,5 mln dolarów. W sumie daje to już 240 milionów dolarów. Jest to trzecia premiera tego roku, która w USA przekroczyła granicę 200 milionów dolarów.

Niespodziewanie mocne otwarcie zaliczyła druga z nowości, komedia kryminalna "Sprawiedliwość owiec". Film zadebiutuje na czwartym miejscu z wynikiem w okolicach 15,9 mln dolarów.

Dopiero na piątym miejscu ląduje koncertowy film w reżyserii Jamesa Camerona "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour". Aktualne szacunki dają mu na otwarcie 7,5 mln dolarów.

Box Office USA: 8-10 maja 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Diabeł ubiera się u Prady 2  $43,0$144,8424200
2Mortal Kombat II (NOWOŚĆ)
$34,8*$40,013503
3Michael (-1)$36,5$240,4933550
4Sprawiedliwość owiec (NOWOŚĆ)
$14,88*$15,9213457
5Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (NOWOŚĆ)
$5,3*$7,512613
6Super Mario Galaxy Film (-3)$6,6$412,1263075
7Projekt Hail Mary (-3)$6,07$327,7882417
8Hokum (-3)$3,3$12,4621900
9Deep Water (-1)$0,78$3,6721301
10Folwark zwierzęcy (-4)$0,66$5,022140
*wynik otwarcia z samego weekendu

"Obsesja", kino zemsty "Is God Is" oraz akcyjniak z Henrym Cavillem i Jakiem Gyllenhaalem"Zawodowcy". O widza powalczą też: komedia "Driver's Ed" i anime "Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe". Z kolei Universal planuje ponowne wprowadzenie do kin "Shreka".

