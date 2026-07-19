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Box Office USA: Rekordowa "Odyseja". "Toy Story 5" pokonało "Super Mario Galaxy Film"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Rekordowa+%22Odyseja%22.+%22Toy+Story+5%22+pokona%C5%82o+%22Super+Mario+Galaxy+Film%22-167636
Box Office USA: Rekordowa &quot;Odyseja&quot;. &quot;Toy Story 5&quot; pokonało &quot;Super Mario Galaxy Film&quot;
źródło: Materiały prasowe
Nie jest ważne, jak mówią, ważne, że mówią. Powiedzenie to znów się sprawdziło. Pomimo negatywnego marketingu w mediach społecznościowych "Odyseja" Christophera Nolana triumfuje. O bojkocie, czy nawet negatywnym wpływie samozwańczych przeciwników "woke" nie ma mowy.

Według najświeższych prognoz "Odyseja" zgarnie na otwarcie aż 124,5 mln dolarów. W tym roku żaden film aktorski nie miał równie udanego debiutu. Najbliższy był "Michael" z wynikiem 97,2 mln dolarów. Ogólnie jest to trzecie najlepsze otwarcie roku. Lepsze wyniki miały jednak familijne animacje. 

Dla wielu aktorów, w tym dla Matta Damona, "Odyseja" oznacza najlepsze otwarcie w historii. Dla Universal jest to najlepsze otwarcie w historii ich filmu z kategorią R. Ogólnie tylko trzy filmy z kategorią R zgarnęły na dzień dobry więcej pieniędzy (wszystkie trzy to filmy z Deadpoolem).

Dla osób, które rzeczywistość utożsamiają z tym, co znajduje się w mediach społecznościowych, największym szokiem będzie jednak ocena widzów. W CinemaScore film otrzymał A. To ocena wyższa od tej, jaką otrzymały wszystkie Batmany Nolana (miały A-). Wydaje się więc pewne, że film nie okaże się frontloaderem.

Jednak Universal dostał też i smutną wiadomość. Ich film nie jest już najbardziej kasową premierą 2026 roku. W niedzielę "Super Mario Galaxy Film" zostanie wyprzedzone przez "Toy Story 5". Animacja Pixara ma już 431 milionów dolarów. W ciągu paru najbliższych dni pokona "Toy Story 4" (434 mln dolarów) i zostanie najbardziej kasową częścią całego cyklu).

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Toy Story 5 (+1)$430,9$159,7442519.06-$250
2Super Mario Galaxy Film (-1)$429,8$131,742843.0419.05$110
3Michael$372,2$97,2395524.049.06$200
4Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
5Obsesja $258,5$17,2306815.0530.06$0,8
6Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,5$76,742001.0530.06$100
7Backrooms. Bez wyjścia $196,0$81,4356529.0514.07$10
8Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,5$81,7430022.0521.07$165
9Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
10Minionki i straszydła (+2)$137,6$37,042441.07-$85
11Odyseja (NOWOŚĆ)$124,5$124,5391917.07-$250
12Krzyk 7 (-2)$121,9$63,6354027.0231.03$45
13Dzień objawienia (-2)$114,7$44,5382412.0621.07$115
14Straszny film (-1)$108,0$54,335045.0621.07$30
15Wielka mała koza (-1)$103,3$27,2386313.0224.03$90

Mogło wydawać się, że wielka popularność "Odysei" sprawi, że spadnie zainteresowanie innymi filmami. W rzeczywistości jedynym tytułem, który mocno "oberwał" było "Martwe zło: Ogień", czyli horror z kategorią R. Z kolei filmy familijne jak "Toy Story 5" czy "Minionki i straszydła", jak również "Zaproszenie" w niewielkim stopniu odczuły pojawienie się nowego dzieła Nolana.

Box Office USA: 17-19 lipca 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Odyseja (NOWOŚĆ)$106,9*$124,513919
2Vaiana (-1)$19,0$82,0824200
3Minionki i straszydła (-1)$14,8$137,5833510
3Toy Story 5 $14,8$430,9253400
5Martwe zło: Ogień (-1)$5,0$24,1523004
6Zaproszenie $3,91$15,0232110
7Młody Waszyngton (-2)$3,69$41,0222275
8Obsesja (-1)$2,5$258,4991524
9Supergirl (-1)$1,53$69,9641572
10Dzień objawienia (-1)$1,45$114,761299
*wynik otwarcia z samego weekendu

W czwartek do kin trafi komedia "Bad Counselors", która będzie pokazywana na dużych ekranach tylko przez sześć dni. Na piątek planowane są zaś trzy duże premiery: nowy film Refna "Jej piekło", nowy film z gwiazdą serialu "Reacher" Alanem Ritchsonem "Motor City" oraz nowy horror inspirowany bajkami dla dzieci "Pinocchio: Unstrung". W wybranych kinach pojawi się (w celu wypełnienia warunków oscarowych) "Avatar Aang: The Last Airbender" (czyli film, który miał normalnie trafić do kin, ale Paramount - ten sam, który deklaruje przywiązanie do dystrybucji kinowej - zrzucił go do dystrybucji streamingowej).

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

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