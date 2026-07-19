Box Office USA: Rekordowa "Odyseja". "Toy Story 5" pokonało "Super Mario Galaxy Film"

Nie jest ważne, jak mówią, ważne, że mówią. Powiedzenie to znów się sprawdziło. Pomimo negatywnego marketingu w mediach społecznościowych "Odyseja" Christophera Nolana triumfuje. O bojkocie, czy nawet negatywnym wpływie samozwańczych przeciwników "woke" nie ma mowy.
Według najświeższych prognoz "Odyseja"
zgarnie na otwarcie aż 124,5 mln dolarów. W tym roku żaden film aktorski nie miał równie udanego debiutu.
Najbliższy był "Michael
" z wynikiem 97,2 mln dolarów. Ogólnie jest to trzecie najlepsze otwarcie roku. Lepsze wyniki miały jednak familijne animacje.
Dla wielu aktorów, w tym dla Matta Damona
, "Odyseja"
oznacza najlepsze otwarcie w historii. Dla Universal jest to najlepsze otwarcie w historii ich filmu z kategorią R
. Ogólnie tylko trzy filmy z kategorią R zgarnęły na dzień dobry więcej pieniędzy (wszystkie trzy to filmy z Deadpoolem
).
Dla osób, które rzeczywistość utożsamiają z tym, co znajduje się w mediach społecznościowych, największym szokiem będzie jednak ocena widzów. W CinemaScore film otrzymał A. To ocena wyższa od tej, jaką otrzymały wszystkie Batmany Nolana
(miały A-). Wydaje się więc pewne, że film nie okaże się frontloaderem
.
Jednak Universal dostał też i smutną wiadomość. Ich film nie jest już najbardziej kasową premierą 2026 roku. W niedzielę "Super Mario Galaxy Film"
zostanie wyprzedzone przez "Toy Story 5"
. Animacja Pixara
ma już 431 milionów dolarów. W ciągu paru najbliższych dni pokona "Toy Story 4" (434 mln dolarów) i zostanie najbardziej kasową częścią całego cyklu).
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Toy Story 5 (+1)
|$430,9
|$159,7
|4425
|19.06
|-
|$250
|2
|Super Mario Galaxy Film (-1)
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|3
|Michael
|$372,2
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|4
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|5
|Obsesja
|$258,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|6
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,5
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|7
|Backrooms. Bez wyjścia
|$196,0
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|8
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,5
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|9
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|10
|Minionki i straszydła (+2)
|$137,6
|$37,0
|4244
|1.07
|-
|$85
|11
|Odyseja (NOWOŚĆ)
|$124,5
|$124,5
|3919
|17.07
|-
|$250
|12
|Krzyk 7 (-2)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|13
|Dzień objawienia (-2)
|$114,7
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|14
|Straszny film (-1)
|$108,0
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|15
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Mogło wydawać się, że wielka popularność "Odysei
" sprawi, że spadnie zainteresowanie innymi filmami. W rzeczywistości jedynym tytułem, który mocno "oberwał" było "Martwe zło: Ogień"
, czyli horror z kategorią R. Z kolei filmy familijne jak "Toy Story 5"
czy "Minionki i straszydła"
, jak również "Zaproszenie"
w niewielkim stopniu odczuły pojawienie się nowego dzieła Nolana
.
Box Office USA: 17-19 lipca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Odyseja (NOWOŚĆ)
|$106,9*
|$124,5
|1
|3919
|2
|Vaiana (-1)
|$19,0
|$82,08
|2
|4200
|3
|Minionki i straszydła (-1)
|$14,8
|$137,58
|3
|3510
|3
|Toy Story 5
|$14,8
|$430,92
|5
|3400
|5
|Martwe zło: Ogień (-1)
|$5,0
|$24,15
|2
|3004
|6
|Zaproszenie
|$3,91
|$15,02
|3
|2110
|7
|Młody Waszyngton (-2)
|$3,69
|$41,02
|2
|2275
|8
|Obsesja (-1)
|$2,5
|$258,49
|9
|1524
|9
|Supergirl (-1)
|$1,53
|$69,96
|4
|1572
|10
|Dzień objawienia (-1)
|$1,45
|$114,7
|6
|1299
W czwartek do kin trafi komedia "Bad Counselors"
, która będzie pokazywana na dużych ekranach tylko przez sześć dni. Na piątek planowane są zaś trzy duże premiery: nowy film Refna "Jej piekło"
, nowy film z gwiazdą serialu "Reacher
" Alanem Ritchsonem "Motor City"
oraz nowy horror inspirowany bajkami dla dzieci "Pinocchio: Unstrung"
. W wybranych kinach pojawi się (w celu wypełnienia warunków oscarowych) "Avatar Aang: The Last Airbender"
(czyli film, który miał normalnie trafić do kin, ale Paramount - ten sam, który deklaruje przywiązanie do dystrybucji kinowej - zrzucił go do dystrybucji streamingowej).