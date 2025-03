Box Office USA: Robert Pattinson nie przyciągnął tłumów, ale "Mickey 17" i tak został numerem jeden

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

$176,6 $88,8 4,105 14.02 - $380

Box office USA: 7-9 marca 2025



W ten weekend Amerykanie mieli do wyboru sporo nowości. Jednak żadna z nich ich nie zainteresował. Mimo to na miejscu pierwszym zadebiutowała premiera, film sf. Niestety o sukcesie nie ma mowy.. Niestety przy tak rozdmuchanym budżecie film nie ma najmniejszych szans na sukces. Jednak portal Deadline próbuje dowodzić, że tradycyjne rozumienie box-office'owej klapy przechodzi do lamusa. A wszystko przez absurdalne budżety streamingowych produkcji.Jako przykład Deadline podaje, który Netflix udostępnił w dwóch kinach. Wpływów oficjalnie nie poda, ale nietrudno domyślić się, że będzie to maksymalnie. W porównaniu do " The Electric State " " Mickey 17 " jest kasowym hitem, a jednak to film WB będzie ogłoszony kasową klapą, a nie produkcja Netfliksa.Nie były to jedyne finansowe porażki mijającego weekendu. Po dnie szoruje Paul W.S. Anderson . Nie pomogło nazwisko George'a R.R. Martina zarobiło na otwarcie zaledwie milion dolarów. Nawet oszczędny budżet – 55 mln dolarów – nie jest w stanie odmienić sytuacji, która dla tego filmu jest fatalna. A wydawało się, że Anderson sięgnął dna poprzednim widowiskiem, który na otwarcie zgarnął 2,2 mln dolarów.Angel Studios, które w przeszłości potrafiło zmobilizować konserwatywną, chrześcijańską widownię, tym razem rozminęło się z oczekiwaniami widzów., czyli historia nauczycielki, która staje w obronie prawa dziewczynek do edukacji, zarobiła na otwarcie 1,6 mln dolarów.Do pierwszej dziesiątki powróciła także. Neon postanowił dać widzom okazję do obejrzenia najlepszego filmu na Gali Oscarowej. Skorzystało z tego wystarczająco dużo osób, by film zarobił 1,9 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia siódmej lokaty.Czy za tydzień widzowie będą bardziej łaskawi dla nowości? Wśród dużych premier są:, czyli komedia akcji z gwiazdą " The Boys Jackiem Quaidem w roli głównej oraz, czyli thriller szpiegowski z Cate Blanchett