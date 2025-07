Box Office USA: Superman, czyli Człowiek z Kasą, bije Kapitana Amerykę i New Avengers

TUTAJ.

Niedzielne szacunki Warner Bros. wskazują na wpływyprzekraczające 57 milionów dolarów. Oznacza to spadek zaledwie o 54% w porównaniu do wyniku otwarcia. Widowisko DC radzi sobie więc lepiej od konkurencji z Marvela . Jednak to studio nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Już w nadchodzącym tygodniu do kin trafi. Widowisko ma zarobić na otwarcie ponad 100 milionów dolarów. Jak wpłynie to na film Jamesa Gunna ? Wszyscy będą obserwować to z wypiekami na twarzy.Tymczasem łączne wpływyjuż wynoszą 235 milionów dolarów.. Nowy Superman radzi sobie także dużo lepiej niż. Tamten film po 10 dniach w kinach miał na koncie "tylko" 210 milionów dolarów.Świetnie radzi sobie także. Po kolejnym relatywnie małym spadku widowisku pokonało właśnie, a najpóźniej za parę dni wyprzedzi teżi awansuje naNowości – zgodnie z oczekiwaniami – radziły sobie w kinach słabo. Choć w przypadku dwóch filmów nie spełniły się najbardziej pesymistyczne prognozy. Zarównozdołały pokonać barierę 10 milionów dolarów.Według Sonyna otwarcie zarobi 13 milionów dolarów. Inne studia prognozuje mniej, ok. 12 milionów dolarów. Jest to wynik nieco gorszy od debiutu oryginału (15,8 mln dolarów) jak i sequela (16,5 mln). Jednak przy budżecie wynoszącym 18 milionów dolarów takie otwarcie oznacza, że studio i tak wyjdzie na swoje.Dużo gorzej wygląda sytuacja animacji. Ten obraz kosztował niecałe 60 milionów dolarów, a tymczasem na dzień dobry zarobił 11 milionów. Rihanna w obsadzie niewiele pomogła. Animacja ma najgorsze otwarcie w serii, choć przecież jużw pierwszy weekend zarobiły tylko 13,2 mln dolarów. Ari Aster mógł liczyć tylko na swoją najwierniejszą widownię.zgodnie z obawami nie zdołał dobić na otwarcie nawet do 5 milionów dolarów. Aktualne szacunki dają mu 4,3 mln dolarów. Oczywiście to wciąż jest prawie dwukrotnie lepszy start od tego, jaki zaliczył(2,7 mln dolarów). Jednak dwa wcześniejsze filmy miały wyniki dużo lepsze.Jak już pisaliśmy powyżej, w najbliższy piątek do kin trafi trzecie w tym roku widowisko Marvela . Nie będzie to jedyna duża premiera tygodnia. IFC liczy, że osoby zmęczone komiksowymi produkcjami dadzą szansę horrorowi found-footage