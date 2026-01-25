Box Office USA: To już koniec rządów "Avatara". "90 minut do wolności" nowym liderem

Kina przegrały w ten weekend z pogodą. Szalejące burze śnieżne w kilkunastu stanach doprowadził do przerw w dostawach prądu i zamknięcia co najmniej 400 kin w całym kraju. Ekstremalne warunki zniechęcił też wielu do wychodzenia z domów w celu oglądania filmów. W efekcie szacunki mówią o łącznych wpływach ze sprzedaży biletów w ten weekend w okolicach zaledwie 57 milionów dolarów. To najgorszy wynik w tym roku. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Te ekstremalne warunki okazały się najbardziej udane dla filmu "90 minut do wolności"
. Nowość studia Amazon MGM zarobiła na dzień dobry 11,1 mln dolarów, co jest wynikiem fatalnym, ale i tak wystarczająco dobrym do zajęcia pierwszego miejsca. Tym samym "Avatar: Ogień i popiół"
nie jest już królem amerykańskiego box office.
W normalnych warunkach otwarcie "90 minut do wolności
" należałoby uznać za finansową klapę. Obraz kosztował bowiem ponad 60 milionów dolarów. Jednak w kontekście tegorocznych premier, 11,1 mln dolarów daje drugie najlepsze otwarcie w tym roku
.
Tymczasem "Zwierzogród 2" zapisał się w historii jako 12. animacja, której wpływy z amerykańskich kin osiągnęły poziom co najmniej 400 milionów dolarów
. Jest to zarazem trzecia premiera 2025 roku, której udała się ta sztuka. Wszystkie trzy to produkcje familijne.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$424,1
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Zwierzogród 2
|$401,4
|$100,3
|4,000
|26.11
|27.01
|$150
|4
|Avatar: Ogień i popiół
|$378,5
|$89,2
|3,800
|19.12
|-
|$400
|5
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|6
|Wicked: Na dobre
|$342,8
|$147,0
|4,115
|21.11
|30.12
|$165
|7
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|8
|Grzesznicy
|$280,0
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|9
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|10
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|11
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|12
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|13
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|14
|F1: Film
|$189,6
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|15
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|16
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|17
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,3
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|18
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$134,5
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
|19
|Pięć koszmarnych nocy 2
|$127,7
|$64,0
|3,579
|5.12
|23.12
|$51
|20
|Pomoc domowa
|$115,5
|$19,0
|3,123
|19.12
|$35
Druga z nowości - "Powrót do Silent Hill"
- również się nie popisała. Najnowsze szacunki mówią o otwarciu na poziomie 3,2 mln dolarów. Dla porównania w 2006 roku "Silent Hill
" w pierwszy weekend zgarnęło 20,2 mln dolarów (to wynik bez uwzględnienia inflacji). Nawet "Silent Hill: Apokalipsa
" w 2012 roku zdołała zarobić 8 milionów dolarów na dzień dobry.
Ale i w tym przypadku kontekst ma znaczenie. Po trzech dniach w kinie "Powrót do Silent Hill" jest absolutnie największym hitem kasowym w historii dystrybutora Iconic Releasing.
Dotychczasowym hitem numer jeden był horror "Cicha noc, śmierci noc
" z łącznymi wpływami w wysokości 1,5 mln dolarów.
Zimowa aura fatalne piętno odcisnęła na filmie "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"
. Wydawało się, że pomimo gorszego otwarcia, kolejne tygodnie będą dla filmu udane, ponieważ widzowie, którzy obraz obejrzeli, oceniali go pozytywnie. Tak się jednak nie stało. Film ma fatalny drugi weekend i wygląda na to, że spadek wyniesie aż 71%. Część druga traci więc widzów szybciej niż część pierwsza (która w czasie drugiego weekendu zanotowała spadek w wysokości 67%). W efekcie po 10 dniach "Świątynia kości
" ma na swoim koncie mniej niż "28 lat później
" po dwóch dniach wyświetlania. Czy w takich warunkach Sony nie zmieni zdania i nie odwoła finał trylogii? Zapewne wielu fanów z niepokojem zadanie sobie to pytanie.
Jedynym filmem, który oparł się złej aurze, jest "Hamnet"
. Dwa miesiące po premierze i dzień po ogłoszeniu nominacji do Oscarów Focus Features postanowiło wreszcie wprowadzić film do szerokiej dystrybucji. Decyzja ta sprawiła, że wpływy wzrosły o 48% i film po raz pierwszy od grudnia znalazł się w pierwszej dziesiątce.
Box Office USA: 23-25 stycznia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|90 minut do wolności (NOWOŚĆ)
|$9,6*
|$11,1
|1
|3468
|2
|Avatar: Ogień i popiół (-1)
|$7,0
|$378,49
|6
|3150
|3
|Zwierzogród 2
|$5,7
|$401,43
|9
|2930
|4
|Pomoc domowa
|$4,2
|$115,45
|6
|3007
|5
|28 lat później - Część 2: Świątynia kości (-3)
|$3,6
|$20,75
|2
|3506
|6
|Wielki Marty (-1)
|$3,55
|$86,3
|6
|2021
|7
|Powrót do Silent Hill (NOWOŚĆ)
|$3,2
|$3,2
|1
|1850
|8
|Hamnet (powrót)
|$2,0
|$17,63
|9
|1996
|9
|Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (-2)
|$2,0
|$325,68
|n/a
|1703
|10
|Szympans (-4)
|$1,64
|$23,5
|3
|2145
W najbliższy piątek do kin wejdzie kilka dużych nowości. Wśród nich są: "Pomocy" Sama Raimiego
i "Samotnik"
z Jasonem Stathamem
. Pierwotnie do szerokiej dystrybucji miał też trafić dokument "Melania"
, jednak ostatnie informacje sugerują, że Amazon MGM Studios może zredukować liczbę dostępnych kopii.