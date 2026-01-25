Newsy Filmy Box office Box Office USA: To już koniec rządów "Avatara". "90 minut do wolności" nowym liderem
Kina przegrały w ten weekend z pogodą. Szalejące burze śnieżne w kilkunastu stanach doprowadził do przerw w dostawach prądu i zamknięcia co najmniej 400 kin w całym kraju. Ekstremalne warunki zniechęcił też wielu do wychodzenia z domów w celu oglądania filmów. W efekcie szacunki mówią o łącznych wpływach ze sprzedaży biletów w ten weekend w okolicach zaledwie 57 milionów dolarów. To najgorszy wynik w tym roku.


Te ekstremalne warunki okazały się najbardziej udane dla filmu "90 minut do wolności". Nowość studia Amazon MGM zarobiła na dzień dobry 11,1 mln dolarów, co jest wynikiem fatalnym, ale i tak wystarczająco dobrym do zajęcia pierwszego miejsca. Tym samym "Avatar: Ogień i popiół" nie jest już królem amerykańskiego box office. 

W normalnych warunkach otwarcie "90 minut do wolności" należałoby uznać za finansową klapę. Obraz kosztował bowiem ponad 60 milionów dolarów. Jednak w kontekście tegorocznych premier, 11,1 mln dolarów daje drugie najlepsze otwarcie w tym roku.

Tymczasem "Zwierzogród 2" zapisał się w historii jako 12. animacja, której wpływy z amerykańskich kin osiągnęły poziom co najmniej 400 milionów dolarów. Jest to zarazem trzecia premiera 2025 roku, której udała się ta sztuka. Wszystkie trzy to produkcje familijne.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$424,1$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Zwierzogród 2 $401,4$100,34,00026.1127.01$150
4Avatar: Ogień i popiół $378,5$89,23,80019.12-$400
5Superman $354,2$125,04,27511.0715.08$364*
6Wicked: Na dobre $342,8$147,04,11521.1130.12$165
7Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
8Grzesznicy $280,0$48,03,34718.043.06$90
9Fantastyczna 4: Pierwsze kroki $274,3$117,64,12525.0723.09$200
10Jak wytresować smoka $263,0$84,64,37313.0615.07$150
11Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
12Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
13Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
14F1: Film $189,6$57,03,73227.0622.08$300
15Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,8$84,03,8025.097.10$55
16Zniknięcia $151,6$43,53,6318.089.09$38
17Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,3$51,63,52316.0517.06$50
18Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $134,5$70,63,34212.09-$20
19Pięć koszmarnych nocy 2 $127,7$64,03,5795.1223.12$51
20Pomoc domowa$115,5$19,03,12319.12
$35
*Niektóre źródła podają 225 mln

Druga z nowości - "Powrót do Silent Hill" - również się nie popisała. Najnowsze szacunki mówią o otwarciu na poziomie 3,2 mln dolarów. Dla porównania w 2006 roku "Silent Hill" w pierwszy weekend zgarnęło 20,2 mln dolarów (to wynik bez uwzględnienia inflacji). Nawet "Silent Hill: Apokalipsa" w 2012 roku zdołała zarobić 8 milionów dolarów na dzień dobry.

Ale i w tym przypadku kontekst ma znaczenie. Po trzech dniach w kinie "Powrót do Silent Hill" jest absolutnie największym hitem kasowym w historii dystrybutora Iconic Releasing. Dotychczasowym hitem numer jeden był horror "Cicha noc, śmierci noc" z łącznymi wpływami w wysokości 1,5 mln dolarów.

Zimowa aura fatalne piętno odcisnęła na filmie "28 lat później - Część 2: Świątynia kości". Wydawało się, że pomimo gorszego otwarcia, kolejne tygodnie będą dla filmu udane, ponieważ widzowie, którzy obraz obejrzeli, oceniali go pozytywnie. Tak się jednak nie stało. Film ma fatalny drugi weekend i wygląda na to, że spadek wyniesie aż 71%. Część druga traci więc widzów szybciej niż część pierwsza (która w czasie drugiego weekendu zanotowała spadek w wysokości 67%). W efekcie po 10 dniach "Świątynia kości" ma na swoim koncie mniej niż "28 lat później" po dwóch dniach wyświetlania. Czy w takich warunkach Sony nie zmieni zdania i nie odwoła finał trylogii? Zapewne wielu fanów z niepokojem zadanie sobie to pytanie.

Jedynym filmem, który oparł się złej aurze, jest "Hamnet". Dwa miesiące po premierze i dzień po ogłoszeniu nominacji do Oscarów Focus Features postanowiło wreszcie wprowadzić film do szerokiej dystrybucji. Decyzja ta sprawiła, że wpływy wzrosły o 48% i film po raz pierwszy od grudnia znalazł się w pierwszej dziesiątce.

Box Office USA: 23-25 stycznia 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
190 minut do wolności (NOWOŚĆ) $9,6*$11,113468
2Avatar: Ogień i popiół (-1)$7,0$378,4963150
3Zwierzogród 2 $5,7$401,4392930
4Pomoc domowa $4,2$115,4563007
528 lat później - Część 2: Świątynia kości (-3)$3,6$20,7523506
6Wielki Marty (-1)$3,55$86,362021
7Powrót do Silent Hill (NOWOŚĆ) $3,2$3,211850
8Hamnet (powrót) $2,0$17,6391996
9Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (-2)$2,0$325,68n/a1703
10Szympans (-4)$1,64$23,532145
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek do kin wejdzie kilka dużych nowości. Wśród nich są: "Pomocy" Sama Raimiego i "Samotnik" z Jasonem Stathamem. Pierwotnie do szerokiej dystrybucji miał też trafić dokument "Melania", jednak ostatnie informacje sugerują, że Amazon MGM Studios może zredukować liczbę dostępnych kopii.

90 minut do wolności  (2026)

 90 minut do wolności

