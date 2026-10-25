Box Office USA: Widzowie zachwyceni nowościami. "Clayface" zwycięzcą weekendu

Ten weekend w amerykańskich kinach mija pod znakiem wspaniałych filmów. Trzy największe premiery tygodnia zdobywają niemal wyłącznie pozytywne oceny od widzów. Jednak zachwyty nad jakością nie do końca przekładają się na pieniądze.
Do zwycięstwa wystarczą bowiem tylko 24 mln dolarów. Na tyle szacuje się otwarcie filmu "Clayface"
. Jak na produkcję za 40 milionów dolarów nie jest to wcale słaby wynik. Jeśli jednak patrzymy na uniwersum DC
, to jest to zdecydowanie najsłabszy start nowej odsłony tego filmowego świata. Nawet "Supergirl
" na otwarcie zgarnęła więcej, bo 37,1 mln dolarów. James Gunn
jest jednak zadowolony. Dumą napawa go fakt, o czym zdążył już napisać w mediach społecznościowych, że w CinemaScore "Clayface" otrzymał ocenę A-. Tylko trzy horrory wcześniej mogły pochwalić się taką oceną w CinemaScore:
"Obsesja
", "Zniknięcia
" i "Uciekaj!
", a jedynie "Grzesznicy
" uzyskali ocenę A. Nowa produkcja DC Studios jest więc w niezwykle doborowym towarzystwie.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$958,7
|$360,1
|4539
|31.07
|6.10
|$225
|2
|Odyseja
|$625,4
|$123,5
|3942
|17.07
|17.11
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,3
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Resident Evil
|$153,7
|$60,2
|3684
|18.09
|-
|$75
|14
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|15
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|16
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|17
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|18
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Jeszcze większe zachwyty widzów wzbudziła animacja "Kroniki lasu. Wildwood"
. W CinemaScore otrzymała bowiem ocenę A. Jednak na razie nie przekłada się to na zarobki. Najświeższe szacunki dają filmowi 11 milionów dolarów na otwarcie. To wynik odrobinę słabszy od tego, jaki uzyskał "Kubo i dwie struny
", do piątku jedyna animacja studia LAIKA z oceną A w CinemaScore. Tamten film zarobił w sumie w amerykańskich kinach 48 milionów dolarów.
Oceny w CinemaScore nie ma komedia o ukochanym z wikliny "Wicker"
, jednak w PostTrak film otrzymał 92% pozytywnych ocen, a aż 74% widzek (bo to one stanowią dominującą grupę demograficzną) będzie go polecać swoim znajomym. Te zachwyty być może przełożą się na "długie nogi", bo wynik otwarcia nie robi większego wrażenia. Wygląda bowiem na to, że "Wicker"
zgarnie na dzień dobry ok. 5,8 mln dolarów.
Niewiele gorzej wypadła kolejna relacja z koncertu BTS, "BTS World Tour 'Arirang'"
, która w dwa dni zarobiła 4,5 mln dolarów.
Ze starszych tytułów furorę robi oczywiście "Zobaczysz wszystko"
. Dokument powiększył swój zasięg o 1800 kin, co przełożyło się na aż 25-procentowy wzrost wpływów
. W czasie drugiego weekendu film zgarnie około 19,5 mln dolarów. Po dziesięciu dniach daje to imponującą kwotę 45,1 mln dolarów. A to oznacza, że już teraz jest to dziesiąty najbardziej kasowy film w historii studia A24
. Przed końcem następnego tygodnia będzie już w pierwszej piątce (numerem pięć są bowiem "Nieoszlifowane diamenty
" z kwotą 50 milionów dolarów).
Zupełnie inaczej ma się sytuacja z growym widowiskiem "Street Fighter. Uliczny wojownik"
. Film okazał się olbrzymim frontloaderem
, który nie zdołał przekonać do siebie szerszej widowni. W efekcie zarobki spadły aż o 72%, co jednak mimo wszystko oznacza wciąż wysoką, czwartą lokatę.
Box Office USA: 23-25 października 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Clayface
|$20,5*
|$24,0
|1
|3458
|2
|Zobaczysz wszystko
|$19,5
|$45,15
|2
|2655
|3
|N
|Kroniki lasu. Wildwood
|$9,68*
|$11,0
|1
|2942
|4
|-2
|Street Fighter. Uliczny wojownik
|$8,6
|$46,94
|2
|3575
|5
|N
|Wicker
|$5,13*
|$5,75
|1
|1471
|6
|N
|BTS World Tour 'Arirang'
|$4,5
|$4,5
|1
|b/d
|7
|-4
|Inna mamusia
|$3,85
|$51,53
|3
|2798
|8
|-3
|Rozważna i romantyczna
|$3,4
|$13,68
|2
|2571
|9
|5
|Upadek wieloryba
|$3,2
|$14,07
|2
|3065
|10
|-4
|Verity. Coraz większy mrok
|$3,06
|$71,53
|4
|2442
W limitowanej dystrybucji najlepiej radzi sobie "Czarna kula"
, która w dziewięciu kinach zdołała osiągnąć średnią 27 tys. dolarów. Do czterech kin trafił polski kandydat do Oscara "Ojczyzna"
. Średnia na otwarcie nie powala, ale nie jest też szczególnie słaba – wynosi 20,9 tys. dolarów.
Fatalnie wypadły za to "Klara i słońce" i "A Talent for Murder"
. Oba filmy straszyły pustkami, osiągając średnie grubo poniżej tysiąca dolarów. Jednak liczba kin sprawiła, że ten pierwszy zarobił na otwarcie 725 tys. dolarów, a drugi – niecałe 718 tysięcy.
Najbliższy weekend upłynie w Ameryce pod znakiem Halloween. Jednak dystrybutorzy postanowili to zignorować. Do największych premier tygodnia należeć będą: komediowy horror "Christmas at the Kringles"
oraz jeszcze jeden film sensacyjny z Liamem Neesonem
w głównej roli, "The Mongoose"
.