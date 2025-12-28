Box Office USA: Wielki "Avatar" (i "Marty" też)

W Hollywood panuje ekstaza. Tak dobrych wieści dla kin (i wytwórni filmowych) nie było od dawna. Amerykanie postanowili spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w kinach. Co więcej, wszystkie propozycje przygotowane przez dystrybutorów spotkały się z ciepłym przyjęciem widzów.
Ktokolwiek wyrokował klapę trzeciego "Avatara"
bazując na słabszym otwarciu, ten okazał się w błędzie. Cały mijający tydzień był bardzo udany dla widowiska Jamesa Camerona
. Tylko w czasie drugiego weekendu "Ogień i popiół"
zgarnął 64 mln dolarów. A to oznacza spadek zaledwie o 28%. Dla porównania "Istota wody
" straciła 52%. Po 10 dniach wyświetlania wynik 217 mln dolarów pozwolił filmowi wspiąć się do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier 2025 roku. A specjaliści są pewni, że pierwszy weekend 2026 roku będzie dla widowiska równie udany.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Wicked: Na dobre
|$331,6
|$147,0
|4,115
|21.11
|-
|$165
|6
|Zwierzogród 2
|$321,4
|$100,3
|4,000
|26.11
|-
|$150
|7
|Grzesznicy
|$279,7
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|8
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|9
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|10
|Avatar: Ogień i popiół (NOWOŚĆ)
|$217,7
|$89,2
|3,800
|19.12
|-
|$400
|10
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (-1)
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|11
|Mission: Impossible—The Final Reckoning (-1)
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|12
|Thunderbolts* (-1)
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|13
|F1: Film (-1)
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|14
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|15
|Zniknięcia (-1)
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|16
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|17
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)
|$134,4
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
|18
|Pięć koszmarnych nocy 2 (-1)
|$119,0
|$64,0
|3,579
|5.12
|23.12
|$51
Świetne wiadomość dotarły również do siedziby Lionsgate'u. "Pomoc domowa"
w drugi weekend straciła zaledwie 19%. Jest niemal pewne, że za tydzień będzie to już najbardziej kasowa premiera 2025 roku studia Lionsgate. Aktualnie przegrywa z "Iluzją 3
" i "Balleriną
".
Oczywiście najlepiej z ubiegłotygodniowych nowości wypadł "Wielki Marty"
, który po pobiciu rekordu otwarcia roku w wąskiej dystrybucji teraz rozbija bank zgarniając 17,6 mln dolarów w czasie pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji. Dla A24, które zaliczyło w minionym roku kilka bolesnych box-office'owych rozczarowań, jest to fantastyczna wiadomość. Tylko "Civil War
" przyniosło wytwórni w jeden weekend więcej kasy.
Poświąteczny weekend jest też rewelacyjny dla starszych tytułów. Wpływy "Zwierzogrodu 2"
wzrosły aż o 35%, przez co film z piątej lokaty awansował na drugą, zaś "Wicked: Na dobre"
zgarnął o 8% więcej niż przed tygodniem i to pomimo informacji, że już od wtorku będzie go można kupić lub wypożyczyć na platformach streamingowych.
Spośród nowości tygodnia najlepszy wynik osiągnęła komedia "Anakonda"
. W sam weekend film zarobił 14,6 mln dolarów. Ponieważ premierę miał w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, a pokazy przedpremierowe już w Wigilię, to w sumie na koncie ma 23,7 mln dolarów. Dla reżysera oznacza to, że już za chwilę zostanie najbardziej kasowym filmem w jego karierze. Aktualnym rekordzistą jest bowiem "Ten niezręczny moment
", który ponad dekadę temu zarobił w USA 26 milionów dolarów.
Druga z nowości nie ma zbyt imponującego wyniku, ale przestrzegamy przed jej szybkim skreśleniem "Song Sung Blue"
zarobił na dzień dobry tylko 7,6 mln dolarów (12 mln od premiery w czwartek). Co jednak istotne u widzów, którzy go widzieli, film wzbudził zachwyty i dostał A w CinemaScore. W efekcie ostateczny wynik może być nawet dziesięciokrotnie lepszy od otwarcia. Wystarczy tylko wspomnieć "Króla rozrywki
", innej świątecznej premiery ze śpiewającym Hugh Jackmanem
. Tamten film na otwarcie zarobił 8,8 mln dolarów, a w sumie tylko w Ameryce zgarnął 174,3 mln dolarów.
Box Office USA: 26-28 grudnia 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Avatar: Ogień i popiół
|$64,0
|$217,69
|2
|3800
|2
|Zwierzogród 2 (+3)
|$20,0
|$321,81
|5
|3370
|3
|Wielki Marty (+6)
|$17,52
|$28,29
|2
|2668
|4
|Pomoc domowa (-1)
|$15,4
|$46,46
|2
|3042
|5
|Anakonda (NOWOŚĆ)
|$14,55
|$23,65
|1
|3509
|6
|David (-4)
|$12,69
|$49,75
|2
|3118
|7
|SpongeBob: Klątwa pirata (-3)
|$11,2
|$38,17
|2
|3570
|8
|Song Sung Blue (NOWOŚĆ)
|$7,6
|$12,03
|1
|2578
|9
|Wicked: Na dobre (-2)
|$5,26
|$331,62
|6
|2008
|10
|Pięć koszmarnych nocy 2 (-4)
|$4,4
|$118,97
|4
|2280
Pierwszy weekend roku 2026 nie ma zaplanowanych dużych premier. Do szerszej dystrybucji ma trafić thriller "Zaraza"
, który w ten weekend zadebiutował w dwóch kinach i zarobił mało imponujące 21,2 tys. dolarów (36,5 tys. od czwartku).