Newsy Filmy Box office Box Office USA: Wielki "Avatar" (i "Marty" też)
Filmy / Box office

Box Office USA: Wielki "Avatar" (i "Marty" też)

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Wielki+%22Avatar%22+%28i+%22Marty%22+te%C5%BC%29-164525
Box Office USA: Wielki &quot;Avatar&quot; (i &quot;Marty&quot; też)
W Hollywood panuje ekstaza. Tak dobrych wieści dla kin (i wytwórni filmowych) nie było od dawna. Amerykanie postanowili spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w kinach. Co więcej, wszystkie propozycje przygotowane przez dystrybutorów spotkały się z ciepłym przyjęciem widzów.

Ktokolwiek wyrokował klapę trzeciego "Avatara" bazując na słabszym otwarciu, ten okazał się w błędzie. Cały mijający tydzień był bardzo udany dla widowiska Jamesa Camerona. Tylko w czasie drugiego weekendu "Ogień i popiół" zgarnął 64 mln dolarów. A to oznacza spadek zaledwie o 28%. Dla porównania "Istota wody" straciła 52%. Po 10 dniach wyświetlania wynik 217 mln dolarów pozwolił filmowi wspiąć się do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier 2025 roku. A specjaliści są pewni, że pierwszy weekend 2026 roku będzie dla widowiska równie udany.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Wicked: Na dobre $331,6$147,04,11521.11-$165
6Zwierzogród 2$321,4$100,34,00026.11-$150
7Grzesznicy$279,7$48,03,34718.043.06$90
8Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$274,3$117,64,12525.0723.09$200
9Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
10Avatar: Ogień i popiół (NOWOŚĆ) $217,7$89,23,80019.12-$400
10Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (-1)$200,5$88,84,10514.0215.04$380
11Mission: Impossible—The Final Reckoning (-1)$197,4$64,03,86123.0519.08$400
12Thunderbolts* (-1)$190,3$74,34,3302.051.07$180
13F1: Film (-1)$189,5$57,03,73227.0622.08$300
14Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)$177,8$84,03,8025.097.10$55
15Zniknięcia (-1)$151,6$43,53,6318.089.09$38
16Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)$138,1$51,63,52316.0517.06$50
17Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)$134,4$70,63,34212.09-$20
18Pięć koszmarnych nocy 2 (-1)$119,0$64,03,5795.1223.12$51
*Niektóre źródła podają 225 mln

Świetne wiadomość dotarły również do siedziby Lionsgate'u. "Pomoc domowa" w drugi weekend straciła zaledwie 19%. Jest niemal pewne, że za tydzień będzie to już najbardziej kasowa premiera 2025 roku studia Lionsgate. Aktualnie przegrywa z "Iluzją 3" i "Balleriną".

Oczywiście najlepiej z ubiegłotygodniowych nowości wypadł "Wielki Marty", który po pobiciu rekordu otwarcia roku w wąskiej dystrybucji teraz rozbija bank zgarniając 17,6 mln dolarów w czasie pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji. Dla A24, które zaliczyło w minionym roku kilka bolesnych box-office'owych rozczarowań, jest to fantastyczna wiadomość. Tylko "Civil War" przyniosło wytwórni w jeden weekend więcej kasy.

Poświąteczny weekend jest też rewelacyjny dla starszych tytułów. Wpływy "Zwierzogrodu 2" wzrosły aż o 35%, przez co film z piątej lokaty awansował na drugą, zaś "Wicked: Na dobre" zgarnął o 8% więcej niż przed tygodniem i to pomimo informacji, że już od wtorku będzie go można kupić lub wypożyczyć na platformach streamingowych.

Spośród nowości tygodnia najlepszy wynik osiągnęła komedia "Anakonda". W sam weekend film zarobił 14,6 mln dolarów. Ponieważ premierę miał w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, a pokazy przedpremierowe już w Wigilię, to w sumie na koncie ma 23,7 mln dolarów. Dla reżysera oznacza to, że już za chwilę zostanie najbardziej kasowym filmem w jego karierze. Aktualnym rekordzistą jest bowiem "Ten niezręczny moment", który ponad dekadę temu zarobił w USA 26 milionów dolarów.

Druga z nowości nie ma zbyt imponującego wyniku, ale przestrzegamy przed jej szybkim skreśleniem "Song Sung Blue" zarobił na dzień dobry tylko 7,6 mln dolarów (12 mln od premiery w czwartek). Co jednak istotne u widzów, którzy go widzieli, film wzbudził zachwyty i dostał A w CinemaScore. W efekcie ostateczny wynik może być nawet dziesięciokrotnie lepszy od otwarcia. Wystarczy tylko wspomnieć "Króla rozrywki", innej świątecznej premiery ze śpiewającym Hugh Jackmanem. Tamten film na otwarcie zarobił 8,8 mln dolarów, a w sumie tylko w Ameryce zgarnął 174,3 mln dolarów.

Box Office USA: 26-28 grudnia 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Avatar: Ogień i popiół $64,0$217,6923800
2Zwierzogród 2  (+3)$20,0$321,8153370
3Wielki Marty (+6)$17,52$28,2922668
4Pomoc domowa (-1)$15,4$46,4623042
5Anakonda (NOWOŚĆ) $14,55$23,6513509
6David (-4)$12,69$49,7523118
7SpongeBob: Klątwa pirata (-3)$11,2$38,1723570
8Song Sung Blue (NOWOŚĆ) $7,6$12,0312578
9Wicked: Na dobre (-2)$5,26$331,6262008
10Pięć koszmarnych nocy 2 (-4)$4,4$118,9742280
*wynik otwarcia z samego weekendu

Pierwszy weekend roku 2026 nie ma zaplanowanych dużych premier. Do szerszej dystrybucji ma trafić thriller "Zaraza", który w ten weekend zadebiutował w dwóch kinach i zarobił mało imponujące 21,2 tys. dolarów (36,5 tys. od czwartku).

Avatar: Ogień i popiół  (2025)

 Avatar: Ogień i popiół

Avatar  (2009)

 Avatar

Avatar: Istota wody  (2022)

 Avatar: Istota wody

Avatar 4  (2029)

 Avatar 4

Najnowsze Newsy

Rankingi Filmy

Będą dreszcze na widok listy najlepszych horrorów 2025 według użytkowników Filmwebu?

20 komentarzy
Seriale

Jamie Campbell Bower o finale "Stranger Things": To przeraża najbardziej

16 komentarzy

Nie żyje Brigitte Bardot. Ikona francuskiego kina miała 91 lat

45 komentarzy
Filmy

Chevy Chase o swojej chorobie. Córka: W zasadzie powrócił z martwych

10 komentarzy
Filmy Multimedia

Oto najchętniej oglądane zwiastuny 2025 roku

3 komentarze
Filmy

Kontynuacja "Pasji" Mela Gibsona to nie będzie tani film

46 komentarzy
Rankingi Filmy

Jest zabawa! Najlepsze komedie 2025 roku według użytkowników Filmwebu

16 komentarzy