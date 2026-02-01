Box Office USA: YouTuber autorem pierwszego hitu 2026 roku. "Iron Lung" już zarobiło miliony

Obecny weekend w amerykańskich kinach okazał się niezwykle ekscytujący. A wszystko za sprawą dwóch filmów, które liczyły na fanatycznie oddaną widownię i nie rozczarowały się.
Niespodziewanie największym kasowym hitem początku 2026 roku okazuje się horror zignorowany przez mainstreamowe Hollywood. "Iron Lung"
został zrealizowany własnym sumptem przez YouTubera i też przez niego wprowadzony do szerokiej dystrybucji. Recenzenci nie zostawili na horrorze suchej nitki, a jednak fani nie zawiedli. Ten kosztujący zaledwie 3 miliony dolarów film zarobił na otwarcie według najnowszych szacunków aż 18 milionów dolarów. Tym samym jest to obecnie najbardziej kasowa premiera 2026 roku
.
Drugim filmem, który triumfuje za sprawą fanatycznej widowni jest dokument "Melania"
. Prognozy mówiły o otwarciu poniżej 5 milionów dolarów. Jednak bojkot Demokratów został z nawiązką zrównoważony przez tłumy Republikanów w czerwonych stanach. W efekcie film zgarnął na dzień dobry 7 milionów dolarów. To najlepszy start dokumentu w ostatnich kilkunastu latach
. Mimo to jednak obraz okaże się kasową porażką, ponieważ Amazon wydał na niego ok. 75 milionów dolarów (z tego 40 mln to budżet).
Choć wyniki obu powyższych tytułów pozytywnie zaskakują, to żaden z nich ostatecznie nie zajął pierwszego miejsca. Liderem jest inna z nowości - surwiwalowy film Sama Raimiego "Pomocy"
. Aktualne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 20 milionów dolarów. To najlepszy start premiery 2026 roku w amerykańskich kinach.
W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze jedna nowość, ale nie odniosła ona większego sukcesu. To film "Samotnik"
, który na dzień dobry zarobił 5,5 mln dolarów. Jest to drugi po "Greenland 2
" film Rica Romana Waugha
w amerykańskich kinach i wypada gorzej od tamtego, który na otwarcie zgarnął 8,4 mln dolarów. Niezadowolony może być również gwiazdor filmu Jason Statham
, którego dwie poprzednie nowości miały otwarcia powyżej 15 mln dolarów.
Jednak największego powody do zadowolenia ma w ten weekend A24. Po słabszym ubiegłym roku, ten zaczyna się fenomenalnie. Muzyczny film dokumentalizowany "The Moment"
osiągnął w limitowanej dystrybucji średnią 107 tys. dolarów. Od czasu pandemii Covid-19 jest to trzecia najlepsza średnia osiągnięta na amerykańskim rynku kinowym.
A na tym nie kończy się pasmo sukcesów A24. Studio właśnie zaliczyły pierwszy film w swojej historii, który w amerykańskich kinach zarobił co najmniej 90 milionów dolarów
. Tym filmem jest rzecz jasna "Wielki Marty"
.
Sukces zalicza też Disney. Niespodziewanie o 9% wzrosła w ten weekend frekwencja na animacji "Zwierzogród 2"
. A to oznacza, że już niemal na pewno w ostatecznym rozrachunku zarobi więcej w Ameryce niż "Avatar: Ogień i popiół
".
Box Office USA: 30 stycznia - 1 lutego 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu "The Moment"
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Pomocy (NOWOŚĆ)
|$17,8*
|$20,0
|1
|3475
|2
|Iron Lung (NOWOŚĆ)
|$14,5*
|$18,0
|1
|3015
|3
|Melania (NOWOŚĆ)
|$7,04
|$7,04
|1
|1778
|4
|Zwierzogród 2 (-1)
|$5,8
|$408,96
|10
|2880
|5
|Samotnik (NOWOŚĆ)
|$5,12*
|$5,51
|1
|2726
|6
|Avatar: Ogień i popiół (-4)
|$5,5
|$386,13
|7
|2800
|7
|90 minut do wolności (-6)
|$4,73
|$19,41
|2
|3468
|8
|Pomoc domowa (-4)
|$3,5
|$120,69
|7
|2603
|9
|Wielki Marty (-4)
|$2,91
|$90,88
|7
|1703
|10
|28 lat później - Część 2: Świątynia kości (-4)
|$1,6
|$23,65
|3
|2042
ma trafić do szerokiej dystrybucji już w najbliższy piątek. Ale dużych premier jest na ten dzień zaplanowanych więcej. Wśród nich są: animacja, która w Polskich kinach była w styczniu 2025 roku "Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka"
; horror "Drakula. Historia wiecznej miłości"
, który ominął polskie kina i trafił od razu na VOD; film obyczajowy z gwiazdą "The Chosen
" "Solo Mio"
oraz horror "The Strangers: Chapter 3"
.