Box Office USA: Youtuberzy górą! "Backrooms" i "Obsesja" pokonały Star Wars

To jest być może najważniejszy weekend amerykańskiego box office'u ostatnich lat. Jak na dłoni pokazał zmieniające się oczekiwania widowni. Na szczycie znalazły się bowiem dwie produkcje zrealizowane przez młodych Youtuberów, zaś "Gwiezdne wojny" w ekspresowym tempie tracą na znaczeniu.
Wszyscy są pod wrażeniem wyniku, jaki osiągnął film "Backrooms. Bez wyjścia"
. Oczywiście, większość przewidywała, że będzie to kinowy hit. Jednak skala dominacji przerosła najśmielsze oczekiwania. Według aktualnych szacunków film zarobi na dzień dobry aż 81,5 mln dolarów!
Tym samym będzie to rekord otwarcia w historii studia A24
. Zaś autor filmu jest najmłodszym reżyserem, którego obraz wylądował na pierwszym miejscu weekendowego box office'u
. Kane Parsons
ma bowiem zaledwie 20 lat. Poprzednim rekordzistą był Josh Trank
(miał 27 lat, kiedy "Kronika
" była numerem 1 w 2012 roku).
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$427,1
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Projekt Hail Mary
|$341,3
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|3
|Michael
|$339,9
|$97,2
|3955
|24.04
|-
|$200
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$209,4
|$76,7
|4200
|1.05
|-
|$100
|5
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|6
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (NOWOŚĆ)
|$137,4
|$81,7
|4300
|22.05
|-
|$165
|7
|Krzyk 7 (-1)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|8
|Obsesja (NOWOŚĆ)
|$104,8
|$17,2
|2781
|15.05
|-
|$0,8
|9
|Wielka mała koza (-2)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Ktoś mógłby przypuszczać, że największą ofiarą pojawienia się w kinach "Backrooms. Bez wyjścia
" będzie inny horror zrobiony prze YouTubera - "Obsesja"
. Ten ktoś byłby w błędzie. Film nie tylko nic nie stracił, ale po raz kolejny zanotował wzrost wpływów! Tym razem o 10%. W efekcie trzeci weekend horroru był najlepszy w jego historii.
Szacunki mówią o 26,4 mln dolarów.
Tym samym "Obsesja"
dołączyła do grona tegorocznych premier, które zarobiły 100 milionów dolarów. W historii amerykańskiego box office'u jest to dopiero trzeci film z budżetem poniżej miliona dolarów, któremu udało się zarobić w kinach co najmniej 100 milionów dolarów
. Wcześniej sztuki tej dokonały horrory "Paranormal Activity
" i "Blair Witch Project
". Trzeba jednak zaznaczyć, że Focus Features za prawo do dystrybucji filmu zapłacił 15 milionów dolarów.
Jeszcze niedawno byłoby to nie do pomyślenia, ale ubiegłotygodniowa nowość "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
wylądowała dopiero na trzecim miejscu w amerykańskim box offisie. Przed tygodniem wszyscy cieszyli się, że film sprzedał się lepiej od prognoz. Teraz okazuje się jednak, że była to przedwczesna radość. Widowisko Lucasfilm zanotowało bowiem 69-procentowy spadek, co wyraźnie wskazuje na to, że film jest frontloaderem
i nie jest w stanie przyciągnąć niedzielnej widowni. Niemniej jednak obraz dołączył do grona tegorocznych premier, które mają już na swoim koncie co najmniej 100 milionów dolarów.
"Backrooms. Bez wyjścia
" to największa nowość tygodnia, ale wcale nie jedyna premiera. W kinach pojawiła się też komedia "The Breadwinner"
, która zarobiła na dzień dobry 7,5 mln dolarów. To wynik nieco lepszy od prognoz. Obraz może też pochwalić się wysoką oceną w CinemaScore.
Dobrze przyjęty przez widzów został również dramat historyczny "Niebo nad Normandią"
. Niestety tych widzów nie było wielu, bo szacunki mówią o otwarciu na poziomie 5,8 mln dolarów.
Z innych rzeczy na uwagę zasługuje wynik "Diabeł ubiera się u Prady 2"
. Film jeszcze przed weekendem został czwartą premierą tego roku z wpływami przekraczającymi 200 milionów dolarów.
Box Office USA: 29-31 maja 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Backrooms. Bez wyjścia (NOWOŚĆ)
|$71,06*
|$81,46
|1
|3442
|2
|Obsesja
|$26,4
|$104,76
|3
|2781
|3
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-2)
|$25,0
|$137,37
|2
|4300
|4
|Michael (-1)
|$11,7
|$339,9
|6
|3118
|5
|The Breadwinner (NOWOŚĆ)
|$6,75*
|$7,5
|1
|3252
|6
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-2)
|$5,9
|$209,35
|5
|2650
|7
|Niebo nad Normandią (NOWOŚĆ)
|$5,75
|$5,75
|1
|1829
|8
|Sprawiedliwość owiec (-3)
|$4,63
|$54,54
|4
|2810
|9
|Pasażer (-3)
|$2,6
|$15,27
|2
|2534
|10
|Mortal Kombat II (-3)
|$2,0
|$77,75
|4
|1603
W najbliższy piątek do kin wejdą dwie duże nowości: komedia "Straszny film"
, czyli pierwsza część cyklu po 13-letniej przerwie, a także widowisko fantasy "Władcy Wszechświata"
. Do szerokiej dystrybucji powinna też trafić komedia muzyczna z Paulem Ruddem "Power Ballad"
.