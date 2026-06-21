Box office: Ile zarobi na otwarcie "Vaiana"? Prognozy mogą zaskoczyć

Znamy pierwsze box office'owe estymacje aktorskiej wersji "Vaiany". Zdaniem analityków produkcja Disneya, która trafi na ekrany 10 lipca, ma szansę zarobić w USA około 85 mln dolarów podczas premierowego weekendu.
"Vaiana" kontra mocna konkurencja
Choć prognozowane otwarcie może wydawać się skromniejsze od oczekiwań, specjaliści przypominają, że kampania promocyjna filmu wciąż trwa, a konkurencja jest wyjątkowo silna. Już w pierwszy weekend lipca do kin trafią "Minionki i straszydła
", które według przewidywań mogą zarobić co najmniej 95 mln dolarów w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania. Z kolei "Toy Story 5
" ma szansę rozpocząć kinową przygodę z wynikiem między 150 a 170 milionów.
Przewidywany rezultat "Vaiany
" jest zbliżony do ubiegłorocznego otwarcia aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka
", która zadebiutowała z wynikiem 84,6 mln dolarów. To także wynik znacznie lepszy od "Mufasy: Króla Lwa
", który w 2024 roku rozpoczął marsz przez kina od 35,4 mln dolarów, ale wyraźnie słabszy od "Vaiany 2
". Animowana kontynuacja okazała się wielkim przebojem Święta Dziękczynienia i ustanowiła rekord pięciodniowego otwarcia z wynikiem 225,4 mln dolarów (139,7 mln w ciągu trzech dni).
Dla porównania pierwsza "Vaiana
" z 2016 roku zarobiła podczas pięciodniowego weekendu Święta Dziękczynienia 82 mln dolarów, w tym 56,5 mln w ciągu pierwszych trzech dni.
Badania pokazują, że nowa produkcja Disneya cieszy się największym zainteresowaniem wśród kobiet powyżej 25. roku życia, a także rodziców planujących wyjście do kina z dziećmi. Szczególnie dobrze wypada wśród dziewczynek poniżej 12. roku życia, choć pod względem zainteresowania ustępuje zarówno "Vaianie 2
", jak i "Lilo i Stitchowi
".
W aktorskiej wersji "Vaiany
" Dwayne Johnson
ponownie wcieli się w półboga Mauiego
, któremu użyczył głosu w oryginalnej animacji. Tytułową rolę
przejęła Catherine Laga’aia
, zastępując Auli’i Cravalho
, która dubbingowała bohaterkę w obu animowanych częściach. Reżyserem produkcji jest Thomas Kail
, twórca serialu "Fosse/Verdon
".
Zwiastun filmu "Vaiana"