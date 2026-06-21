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Box office: Ile zarobi na otwarcie "Vaiana"? Prognozy mogą zaskoczyć

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Box office: Ile zarobi na otwarcie &quot;Vaiana&quot;? Prognozy mogą zaskoczyć
Znamy pierwsze box office'owe estymacje aktorskiej wersji "Vaiany". Zdaniem analityków produkcja Disneya, która trafi na ekrany 10 lipca, ma szansę zarobić w USA około 85 mln dolarów podczas premierowego weekendu.

"Vaiana" kontra mocna konkurencja



Choć prognozowane otwarcie może wydawać się skromniejsze od oczekiwań, specjaliści przypominają, że kampania promocyjna filmu wciąż trwa, a konkurencja jest wyjątkowo silna. Już w pierwszy weekend lipca do kin trafią "Minionki i straszydła", które według przewidywań mogą zarobić co najmniej 95 mln dolarów w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania. Z kolei "Toy Story 5" ma szansę rozpocząć kinową przygodę z wynikiem między 150 a 170 milionów.


Przewidywany rezultat "Vaiany" jest zbliżony do ubiegłorocznego otwarcia aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka", która zadebiutowała z wynikiem 84,6 mln dolarów. To także wynik znacznie lepszy od "Mufasy: Króla Lwa", który w 2024 roku rozpoczął marsz przez kina od 35,4 mln dolarów, ale wyraźnie słabszy od "Vaiany 2". Animowana kontynuacja okazała się wielkim przebojem Święta Dziękczynienia i ustanowiła rekord pięciodniowego otwarcia z wynikiem 225,4 mln dolarów (139,7 mln w ciągu trzech dni).

Dla porównania pierwsza "Vaiana" z 2016 roku zarobiła podczas pięciodniowego weekendu Święta Dziękczynienia 82 mln dolarów, w tym 56,5 mln w ciągu pierwszych trzech dni.

Badania pokazują, że nowa produkcja Disneya cieszy się największym zainteresowaniem wśród kobiet powyżej 25. roku życia, a także rodziców planujących wyjście do kina z dziećmi. Szczególnie dobrze wypada wśród dziewczynek poniżej 12. roku życia, choć pod względem zainteresowania ustępuje zarówno "Vaianie 2", jak i "Lilo i Stitchowi".

W aktorskiej wersji "Vaiany" Dwayne Johnson ponownie wcieli się w półboga Mauiego, któremu użyczył głosu w oryginalnej animacji. Tytułową rolę przejęła Catherine Laga’aia, zastępując Auli’i Cravalho, która dubbingowała bohaterkę w obu animowanych częściach. Reżyserem produkcji jest Thomas Kail, twórca serialu "Fosse/Verdon".

Zwiastun filmu "Vaiana"



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