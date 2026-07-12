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Box office: Michael" zarabia miliard dolarów i bije rekordy

Variety / autor: /
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Box office: Michael&quot; zarabia miliard dolarów i bije rekordy
"Michael" w reżyserii Antoine'a Fuqui dokonał w ten weekend historycznego wyczynu. Jako pierwsza filmowa biografia w dziejach przekroczył miliard dolarów wpływów z kin na całym świecie. 

"Michael" bije rekordy



Widowisko o Michaelu Jacksonie zadebiutowało na ekranach w kwietniu i od tamtej pory konsekwentnie przekraczało oczekiwania branży. Mimo licznych problemów podczas realizacji oraz chłodnego przyjęcia przez krytyków film okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym.


Finalnie "Michael" pobił kilka rekordów:
- zanotował najwyższe otwarcie spośród wszystkich biografii muzycznych (97 mln dolarów w USA oraz 217 mln dolarów na świecie)
- okazał się najbardziej dochodową muzyczną biografią w historii, wyprzedzając "Bohemian Rhapsody" (911 mln dolarów),
- stał się najbardziej kasowym filmem opartym na życiu prawdziwej osoby, przebijając "Oppenheimera" (975 mln dolarów),
- został największym przebojem w historii studia Lionsgate oraz pierwszą produkcją tej wytwórni, która zarobiła miliard dolarów.

"Michael": sequel w drodze



"Michael" przedstawia karierę Michaela Jacksona od czasów występów w zespole The Jackson 5 aż po premierę solowej płyty "Bad", która sprzedała się w ponad 35 milionach egzemplarzy. W główną rolę wcielił się bratanek artysty, Jaafar Jackson. Partnerują mu m.in. Colman Domingo i Nia Long jako Joe i Katherine Jacksonowie.

Powstanie kontynuacji "Michaela" wydaje się w tej chwili nieuniknione. Co ciekawe, część materiału do sequela została już wcześniej nakręcona. Pierwotnie "Michael" miał obejmować też późniejszy okres życia artysty i wykraczać poza rok 1988, na którym kończy się obecna wersja filmu. W produkcji znajdowały się sceny dotyczące oskarżeń o molestowanie dzieci oraz późniejszych procesów sądowych Jacksona. Ostatecznie fragmenty te zostały usunięte po odkryciu przez przedstawicieli spadkobierców muzyka klauzuli w ugodzie zawartej z Jordanem Chandlerem - chłopcem, który oskarżył Jacksona o molestowanie. Zgodnie z zapisami porozumienia jego postać nie mogła zostać pokazana ani nawet wspomniana w filmie. 

Według ostatnich doniesień zdjęcia do sequela miałyby rozpocząć się pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku. Na razie nie wiadomo, czy Fuqua powróci na stanowisko reżysera.

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