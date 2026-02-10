"Dalej jazda 2" najpopularniejszym filmem weekendu w polskich kinach

Znamy wyniki polskiego box office'u z ubiegłego weekendu. Na czele zestawienia znalazła się rodzima produkcja, komedia obyczajowa "Dalej jazda 2", na którą wraz z pokazami przedpremierowymi sprzedano ponad 120 tysięcy biletów. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Przypomnijmy, że rok temu pierwsza część po premierowym weekendzie mogła pochwalić się wynikiem w wysokości 86,9 tys. biletów. Łącznie film Mariusza Kuczewskiego
przyciągnął do kin 512,3 tys. widzów. Wszystko wskazuje na to, iż sequel poprawi tamten rezultat.
W "Dalej jazda 2
" Józiek i Ela postanawiają ponownie wziąć ślub. Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.
W obsadzie filmu znalazło się kilka pokoleń gwiazd polskiego kina: Marian Opania
, Małgorzata Rożniatowska
, Mariusz Drężek
, Wiktor Zborowski
, Julia Wieniawa
, Anita Sokołowska
, Bartłomiej Firlet
, Maria Winiarska
oraz Cezary Pazura
.
Zwiastun filmu "Dalej jazda 2"