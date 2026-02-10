Newsy Filmy Box office "Dalej jazda 2" najpopularniejszym filmem weekendu w polskich kinach
Filmy / Box office

"Dalej jazda 2" najpopularniejszym filmem weekendu w polskich kinach

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+office+Polska%3A+%22Dalej+jazda+2%22+najpopularniejszym+filmem+weekendu+w+polskich+kinach-165122
&quot;Dalej jazda 2&quot; najpopularniejszym filmem weekendu w polskich kinach
Znamy wyniki polskiego box office'u z ubiegłego weekendu. Na czele zestawienia znalazła się rodzima produkcja, komedia obyczajowa "Dalej jazda 2", na którą wraz z pokazami przedpremierowymi sprzedano ponad 120 tysięcy biletów.    


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Przypomnijmy, że rok temu pierwsza część po premierowym weekendzie mogła pochwalić się wynikiem w wysokości 86,9 tys. biletów. Łącznie film Mariusza Kuczewskiego przyciągnął do kin 512,3 tys. widzów. Wszystko wskazuje na to, iż sequel poprawi tamten rezultat.


W "Dalej jazda 2" Józiek i Ela postanawiają ponownie wziąć ślub. Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

W obsadzie filmu znalazło się kilka pokoleń gwiazd polskiego kina: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Wiktor Zborowski, Julia Wieniawa, Anita Sokołowska, Bartłomiej Firlet, Maria Winiarska oraz Cezary Pazura.  

Zwiastun filmu "Dalej jazda 2"



Powiązane artykuły Dalej jazda 2

Dalej jazda 2  (2026)

 Dalej jazda 2

Dalej jazda!  (2024)

 Dalej jazda!

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Wideo

"One Piece". Marzenia się spełniają! W zwiastunie 2. sezonu

Filmy

Nicole Kidman w thrillerze erotycznym od studia A24

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Weź udział w ankiecie oscarowej i wytypuj zwycięzców!

1 komentarz
Filmy

Emma Roberts zawalczy o życie w mrocznym lesie

1 komentarz
Seriale

Colin Firth detektywnem w ekranizacji "Berlin Noir" dla Apple TV

1 komentarz
Filmy

Catherine Zeta-Jones powróci do kina u reżysera "Służących"

2 komentarze
Filmy

Alicia Vikander i Keira Knightley w satyrze na bogaczy

5 komentarzy