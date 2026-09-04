900 mln dolarów w 36 dni. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z rekordowym osiągnięciem

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma na koncie kolejny sukces. Jak informuje "Deadline", nowa część serii przekroczy dziś 900 mln dolarów wpływów w amerykańskich kinach. Tym samym produkcja Sony i Marvela stanie się dopiero drugim filmem w historii, który osiągnął ten wynik, a zarazem pierwszym, któremu udało się zrobić to w tak krótkim czasie.
Spider-Man idzie jak burza
Film z Tomem Hollandem
, Zendayą
i Sadie Sink
potrzebował na przekroczenie granicy 900 mln dolarów zaledwie 36 dni. Dotychczasowym rekordzistą było "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
", które w 2015 roku osiągnęło ten próg po 50 dniach.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" ma teraz na celowniku kolejny rekord. Film wyreżyserowany przez Destina Daniela Crettona
może zostać najbardziej dochodową produkcją w historii amerykańskiego box office'u i zdetronizować "Przebudzenie Mocy
", które zakończyło kinową dystrybucję z wynikiem 936,6 mln dolarów.
Według źródeł "Deadline" produkcja Sony i Marvela ma zarobić podczas trwającego weekendu obejmującego poniedziałkowe Święto Pracy około 18 mln dolarów. Na całym świecie widowisko zarobiło już ponad 2,3 mld dolarów, co daje mu trzecie miejsce na liście najlepiej zarabiających filmów wszech czasów.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun