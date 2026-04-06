Box office USA: "Super Mario Galaxy Film" z kosmicznym wynikiem otwarcia

autor: /
Zgodnie z przewidywaniami wielkanocny weekend w kinach należał do animacji "Super Mario Galaxy Film". Od środy do niedzieli produkcja Ilumination Entertainment zarobiła w USA 190,1 mln dolarów. Jeśli dodamy do tego wpływy z zagranicy, łączne otwarcie filmu wyniesie aż 372,5 mln. 

Dla porównania "Super Mario Bros. Film" zarobił przed trzema laty na starcie 204,6 mln dolarów w USA i 387,8 mln na całym świecie.  


"Mario Galaxy" może pochwalić się najlepszym jak dotąd kinowym otwarciem 2026 roku, a także piątym największym światowym debiutem wśród wszystkich animacji (po "Zwierzogrodzie 2", "Ne Zha 2", "Vaianie 2" i "Super Mario Bros. Film"). Poza USA najważniejszymi rynkami filmu okazały się Meksyk (29,1 mln), Wielka Brytania i Irlandia (19,7 mln), Niemcy (15,8 mln) oraz Hiszpania (10,8 mln).

Druga największa premiera tego weekendu, komediodramat "Drama", zajęła trzecie miejsce w amerykańskim box offisie. Film norweskiego reżysera Kristoffera Borgliego zgarnął na starcie 14,4 mln dolarów w USA i kolejnych 13,6 mln za granicą. Jest to otwarcie porównywalne z poprzednią produkcją z udziałem Zendayi - "Challengers" z 2024 roku. 


W kinach cały czas świetnie radzi sobie najchętniej oglądany film ostatnich dwóch tygodni, czyli "Projekt Hail Mary". W trzeci weekend dystrybucji film zanotował 43-procentowy spadek popularności, a na jego konto wpadło 30,6 mln dolarów (2. miejsce). Łączny rezultat filmu w USA to 217,1 mln dolarów. Wpływy z całego świata wynoszą 421 milionów.

Box Office USA: 3-5 kwietnia 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Super Mario Galaxy Film$130,9$190,114252
2Projekt Hail Mary$30,6$217,133907
3Drama$14,4$14,413087
4Hopnięci $5,8$149,653290
5Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam$2,2$45,342361
6A Great Awakening$2,1$2,111289
7Oni cię zabiją$1,93$8,722778
8Dhurandhar: The Revenge$1,82$26,03502
9Zabawa w pochowanego 2$1,8$20,232050
10Krzyk 7$0,915$120,561130

W następny weekend o zawartość portfeli widzów w USA powalczą m.in. komedia romantyczna "You, Me & Tuscany" oraz horror "Faces of Death".

