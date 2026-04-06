Box office USA: "Super Mario Galaxy Film" z kosmicznym wynikiem otwarcia

Zgodnie z przewidywaniami wielkanocny weekend w kinach należał do animacji "Super Mario Galaxy Film". Od środy do niedzieli produkcja Ilumination Entertainment zarobiła w USA 190,1 mln dolarów. Jeśli dodamy do tego wpływy z zagranicy, łączne otwarcie filmu wyniesie aż 372,5 mln.
Dla porównania "Super Mario Bros. Film
" zarobił przed trzema laty na starcie 204,6 mln dolarów w USA i 387,8 mln na całym świecie.
"Mario Galaxy
" może pochwalić się najlepszym jak dotąd kinowym otwarciem 2026 roku, a także piątym największym światowym debiutem wśród wszystkich animacji (po "Zwierzogrodzie 2
", "Ne Zha 2
", "Vaianie 2
" i "Super Mario Bros. Film
"). Poza USA najważniejszymi rynkami filmu okazały się Meksyk (29,1 mln), Wielka Brytania i Irlandia (19,7 mln), Niemcy (15,8 mln) oraz Hiszpania (10,8 mln).
Druga największa premiera tego weekendu, komediodramat "Drama
", zajęła trzecie miejsce w amerykańskim box offisie. Film norweskiego reżysera Kristoffera Borgliego
zgarnął na starcie 14,4 mln dolarów w USA i kolejnych 13,6 mln za granicą. Jest to otwarcie porównywalne z poprzednią produkcją z udziałem Zendayi
- "Challengers
" z 2024 roku.
W kinach cały czas świetnie radzi sobie najchętniej oglądany film ostatnich dwóch tygodni, czyli "Projekt Hail Mary
". W trzeci weekend dystrybucji film zanotował 43-procentowy spadek popularności, a na jego konto wpadło 30,6 mln dolarów (2. miejsce). Łączny rezultat filmu w USA to 217,1 mln dolarów. Wpływy z całego świata wynoszą 421 milionów.
Box Office USA: 3-5 kwietnia 2026
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$130,9
|$190,1
|1
|4252
|2
|Projekt Hail Mary
|$30,6
|$217,1
|3
|3907
|3
|Drama
|$14,4
|$14,4
|1
|3087
|4
|Hopnięci
|$5,8
|$149,6
|5
|3290
|5
|Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam
|$2,2
|$45,3
|4
|2361
|6
|A Great Awakening
|$2,1
|$2,1
|1
|1289
|7
|Oni cię zabiją
|$1,93
|$8,7
|2
|2778
|8
|Dhurandhar: The Revenge
|$1,82
|$26,0
|3
|502
|9
|Zabawa w pochowanego 2
|$1,8
|$20,2
|3
|2050
|10
|Krzyk 7
|$0,915
|$120,5
|6
|1130
W następny weekend o zawartość portfeli widzów w USA powalczą m.in. komedia romantyczna "You, Me & Tuscany
" oraz horror "Faces of Death
".