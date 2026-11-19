Europejska Akademia Filmowa postanowiła uhonorować braci Jeana-Pierre'a i Luca Dardenne nagrodą za całokształt twórczości. Zostanie ona wręczona podczas gali Europejskich Nagród Filmowych, która odbędzie się w styczniu 2027 roku. Getty Images © Andia
Bracia Dardenne na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes
Skąd znamy braci Dardenne?
Bracia Jean-Pierre
i Luc Dardenne
to belgijscy reżyserzy, stali bywalcy festiwalu w Cannes. Zaprezentowali tam m.in. nagrodzone Złotymi Palmami "Rosettę
" i "Dziecko
", a także takie filmy jak "Syn
" (Nagroda Jury Ekumenicznego), "Milczenie Lorny
" (nagroda za najlepszy scenariusz), "Chłopiec na rowerze
" (Grand Prix Festiwalu), "Młody Ahmed
" (nagroda za najlepszą reżyserię) czy "Tori i Lokita
" (nagroda specjalna). W ich filmografii znajdziemy też komediodramat "Obietnica
", który zadebiutował na festiwalu w Toronto, czy prezentowane w Cannes dramaty "Dwa dni, jedna noc
" i "Nieznajoma dziewczyna
".
Zobacz zwiastun "Młodych matek"
Aktualnie filmografię braci Dardenne zamyka dramat "Młode matki
", który na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes został nagrodzony za najlepszy scenariusz. Przypominamy zwiastun:
Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma mieszkają w nowoczesnym domu samotnej matki w Liège. Każda z nich ma inne doświadczenia rodzinne, odmienną sytuację życiową i boryka się z innego rodzaju problemem. Różnią się też podejściem do macierzyństwa, które spada na nie przedwcześnie. W historiach o pragnieniu miłości i znalezienia swojej drogi w życiu wybrzmiewa samotność, rozpacz, smutek, bezradność i zagubienie.