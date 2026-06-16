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Bracia Duffer, twórcy "Stranger Things", przygotowują tajemniczy projekt dla studia Paramount

The Hollywood Reporter / autor: /
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Bracia Duffer, twórcy &quot;Stranger Things&quot;, przygotowują tajemniczy projekt dla studia Paramount
źródło: Getty Images
autor: Jerod Harris
Po światowym fenomenie, jakim okazał się serial "Stranger Things", bracia Duffer stoją przed niemałym wyzwaniem. Ich kolejna produkcja ma szansę zaznaczyć ich obecność w pierwszej lidze kina wysokobudżetowego na dłużej – jeśli tylko okaże się spełnić pokładane w niej nadzieje. Dziś portal The Hollywood Reporter ujawnia, jak długo twórcy netfliksowego hitu planują jeszcze milczeć przed powrotem na ekrany.

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Ponad dwa lata. Tyle braciom Duffer ma zająć zaangażowana praca nad swoim kolejnym projektem. Tajemnicza produkcja studia Paramount ma zadebiutować w kinach 3 listopada 2028 roku. Będzie to pierwsza pełnometrażowa próba braci od 2015 roku i premiery filmu "W ukryciu" z Alexandrem Skarsgårdem i Andreą Riseborough.

GettyImages-847677604.jpg Getty Images © Greg Doherty


"Tajemnicza produkcja" nie jest tu wcale nadużyciem – na tę chwilę nie wiadomo niemal nic na temat projektu, nad którym powoli pracują już twórcy "Stranger Things". Dziennikarze portalu The Hollywood Reporter informują jedynie, że projekt będzie reżyserowany przez braci Duffer na podstawie ich autorskiego pomysłu oraz scenariusza. Paramount ma określać produkcję mianem "wydarzenia filmowego", choć studio nie precyzuje dokładniej, co kryje się pod tym hasłem.

Po spektakularnych wynikach oglądalności serialu "Stranger Things" transfer braci Duffer do studia Paramount okazał się sporym zaskoczeniem dla części obserwatorów. Sukces osiągnięty na Netfliksie mógł przecież związać ich z serwisem streamingowym na dłużej, gwarantując twórcom większą autonomię i lepsze warunki finansowe. Podpisana niedawno czteroletnia umowa z wytwórnią Paramount miała skusić ich nie tylko perspektywą lukratywnych zarobków, ale i – co ciekawe – dystrybucji kinowej. Według doniesień, braciom szczególnie miało zależeć na emigracji na wielki ekran – i to właśnie tą obietnicą studio Davida Ellisona wygrało walkę o jednych z najgorętszych twórców serialowych ostatniego czasu.

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