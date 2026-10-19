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Plotki o konflikcie były nieprawdziwe. Bracia Coenowie planują nowy wspólny film

The Playlist / autor: /
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Plotki o konflikcie były nieprawdziwe. Bracia Coenowie planują nowy wspólny film
źródło: Getty Images
autor: Aurore Marechal
Joel i Ethan Coenowie planują ponownie wspólnie stanąć za kamerą. Po ośmiu latach przerwy od realizowania filmów w duecie twórcy "Fargo", "Big Lebowskiego" i "To nie jest kraj dla starych ludzi" chcą wrócić do współpracy. Nie zdecydowali jeszcze, który projekt zrealizują, ale mają kilka pomysłów, do których mogą sięgnąć.

"Starzejemy się"



coenowie.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Joel Coen poinformował o planach podczas festiwalu Lumière w Lyonie, gdzie bracia otrzymali nagrodę za całokształt twórczości. Zapytany przez agencję AFP, kiedy można spodziewać się ich kolejnego wspólnego filmu, reżyser odpowiedział z humorem: Starzejemy się. To musi nastąpić w najbliższej przyszłości.

Jak wyjaśnił, bracia mają już kilka pomysłów, w tym wcześniej napisane scenariusze oraz projekty, których nigdy nie zdążyli rozwinąć: Mamy kilka różnych rzeczy w tym, co nazywamy biblioteką, czyli teksty, które napisaliśmy wcześniej. Mieliśmy też inne pomysły na scenariusze, ale nigdy się za to nie zabraliśmy. Na razie więc nie wiemy.

Reżyser zdementował też spekulacje, jakoby rozdzielenie zawodowych dróg braci wynikało z osobistego konfliktu: Pojawiały się doniesienia, że doszło między nami do jakiegoś rozłamu, że coś się wydarzyło i się rozstaliśmy. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca.

Ostatnim wspólnym filmem braci była antologia westernowa "Ballada o Busterze Scruggsie" z 2018 roku, która otrzymała trzy nominacje do Oscara. Później każdy z twórców skupił się na własnych projektach. Joel wyreżyserował "Tragedię Makbeta" z Denzelem Washingtonem i Frances McDormand, a Ethan wraz ze swoją żoną Tricią Cooke zrealizował komedie kryminalne "Żegnajcie, laleczki" i "Kochanie, nie!", obie z Margaret Qualley. W kolejce czeka jeszcze "Go, Beavers!". 

To nie pierwsza zapowiedź ponownej współpracy. W sierpniu 2025 roku Ethan ujawnił, że bracia napisali już wspólnie scenariusz i próbują dopasować do siebie kalendarze. Wcześniej pojawiały się informacje, że projekt może być krwawym horrorem, ale najnowsze wypowiedzi nie potwierdzają, czy właśnie ten pomysł doczeka się realizacji. Tymczasem Joel Coen ma w zanadrzu jeszcze jeden solowy projekt: "Jack of Spades", w którym zagrają m.in. Josh O’Connor, Frances McDormand, Lesley Manville i Damian Lewis.

"To nie jest kraj dla starych ludzi" - zwiastun



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