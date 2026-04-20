"Avengers: Koniec gry". Film zostanie zmieniony na potrzeby "Avengers: Doomsday"

Zanim do kin wejdzie "Avengers: Doomsday", fani MCU będą mogli ponownie na dużym ekranie obejrzeć "Avengers: Koniec gry". Choć słowo "ponownie" nie jest tak naprawdę właściwe. Joe Russo potwierdził właśnie, że wznowienie będzie się różnić od oryginału.
Bracia Russo jako Goerge Lucas
Bracia Russo
zamierzają więc iść w ślady George'a Lucasa
, który na potrzeby nowej trylogii zmienił oryginalną trylogię "Gwiezdnych wojen".
Teraz Joe Russo
oficjalnie potwierdził, że wznowienie "Avengers: Koniec gry" będzie zawierać sceny, które podprowadzają narrację pod to, co zobaczymy w "Avengers: Doomsday". To jest krytycznie ważne, aby ponownie wypuścić ten film. I rzeczywiście pokażemy go z nowym materiałem, który osadzony jest w historii "Doomsday", której elementy zostały dodane do "Avengers: Koniec gry"
- powiedział Joe Russo
do widowni Sands Film Festival w Szkocji. - To okazja do zbudowania w bardzo wyjątkowy sposób mostu łączącego "Koniec gry" z "Doomsday".
Co dokładnie zawierają nowe sceny i ile ich jest, tego jednak Joe Russo na razie nie zdradza. "Avengers: Koniec gry"
trafi do kin we wrześniu. Wznowienie będzie dostępne również w Polsce. Premiera zaplanowana jest na 25 września.
Zwiastun filmu "Avengers: Koniec gry"