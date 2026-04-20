"Avengers: Koniec gry". Film zostanie zmieniony na potrzeby "Avengers: Doomsday"

Zanim do kin wejdzie "Avengers: Doomsday", fani MCU będą mogli ponownie na dużym ekranie obejrzeć "Avengers: Koniec gry". Choć słowo "ponownie" nie jest tak naprawdę właściwe. Joe Russo potwierdził właśnie, że wznowienie będzie się różnić od oryginału.

Bracia Russo zamierzają więc iść w ślady George'a Lucasa, który na potrzeby nowej trylogii zmienił oryginalną trylogię "Gwiezdnych wojen".

Teraz Joe Russo oficjalnie potwierdził, że wznowienie "Avengers: Koniec gry" będzie zawierać sceny, które podprowadzają narrację pod to, co zobaczymy w "Avengers: Doomsday".


To jest krytycznie ważne, aby ponownie wypuścić ten film. I rzeczywiście pokażemy go z nowym materiałem, który osadzony jest w historii "Doomsday", której elementy zostały dodane do "Avengers: Koniec gry" - powiedział Joe Russo do widowni Sands Film Festival w Szkocji. - To okazja do zbudowania w bardzo wyjątkowy sposób mostu łączącego "Koniec gry" z "Doomsday".

Co dokładnie zawierają nowe sceny i ile ich jest, tego jednak Joe Russo na razie nie zdradza.

"Avengers: Koniec gry" trafi do kin we wrześniu. Wznowienie będzie dostępne również w Polsce. Premiera zaplanowana jest na 25 września.

