OFICJALNIE! Robert Downey Jr. powraca do Marvela jako Doktor Doom

Nowy tytuł "Avengers 5". Powrót braci Russo i Roberta Downeya Jr.

Russo brothers are back to direct Avengers Secret Wars pic.twitter.com/AeuQkT3THr — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

Robert Downey Jr as Victor Von Doom for Avengers Doomsday pic.twitter.com/6kNmsN2y9h — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

Najważniejsze informacje dotyczą kulminacyjnych projektów szóstej fazy MCU, czyli piątej i szóstej części " Avengers ". Marvel oficjalnie potwierdził to, co po sieci już krążyło od jakiegoś czasu.Po pierwszePo drugie. Choć widowiska mają zamykać szóstą fazę, to jest jasne, że największe powiązania będą miały z nowąJedyną prawdziwą nowością dotyczącą nowych projektów jest