Newsy Seriale Seria "Piątek trzynastego" wskrzeszona. Koniec zdjęć do "Crystal Lake"
Seriale

Seria "Piątek trzynastego" wskrzeszona. Koniec zdjęć do "Crystal Lake"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Brad+Caleb+Kane+og%C5%82asza+koniec+zdj%C4%99%C4%87+do+%22Crystal+Lake%22.+To+serialowy+prequel+cyklu+horror%C3%B3w+%22Pi%C4%85tek+trzynastego%22-163519
Seria &quot;Piątek trzynastego&quot; wskrzeszona. Koniec zdjęć do &quot;Crystal Lake&quot;
Wiele osób nie wierzyło, że to się kiedykolwiek wydarzy. Jednak po 16 latach od premiery filmu "Piątek 13-go" cykl został skutecznie wskrzeszony. Właśnie zakończyły się zdjęcia do serialu "Crystal Lake".

Padł ostatni klaps na planie "Crystal Lake"



Cykl horrorów "Piątek trzynastego" pozostawał w niebycie za sprawą prawnych wojen o prawa autorskie do postaci i fabuły. Nie pomagał fakt, że ostatni film, "Piątek 13-go", nie został najcieplej przyjęty przez widzów.

Sam serial "Crystal Lake" też rodził się w bólach. Pierwotnie miał go zrealizować Bryan Fuller, ale po konflikcie z A24, które stoi za projektem, opuścił go. Jego miejsce zajął Brad Caleb Kane, czyli showrunner tegorocznego serialowego horroru "To: Witajcie w Derry". I to on ogłosił koniec zdjęć do projektu.


Szczegóły fabuły "Crystal Lake" nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że będzie to prequel serii. Poznamy w nim nie tylko genezę samego Jasona Voorheesa, ale także historię jego matki oraz samego miejsca śmierci i narodzin Jasona, które skrywa sporo tajemnic.

W roli matki Jasona pojawi się Linda Cardellini. Małego Jasona zagra Callum Vinson. W serialu pojawią się też przyszłe ofiary Jasona: Ralph (Nick Cordileone), Rita (Joy Suprano), Claudette (Danielle Kotch) i Barry (Phoenix Parnevik).

Zwiastun serialu "To: Witajcie w Derry", za który odpowiada twórca "Crystal Lake"




Powiązane artykuły Crystal Lake

Zobacz wszystkie artykuły

Crystal Lake  (2026)

 Crystal Lake

Piątek trzynastego  (1980)

 Piątek trzynastego

Najnowsze Newsy

Filmy

Ujawniono kolejne gwiazdy "The Social Reckoning" Sorkina

Filmy

Gwiazdy "The Boys", "Stranger Things" w biografii słynnego artysty

VOD Seriale

Lucjusz Malfoy w pierwszym sezonie serialu "Harry Potter"

Filmy

"Desperatki" wciąż z szansą na reboot. Po 6 latach wybrano reżysera

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Druga Furioza" porwała tłumy

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – zaskoczeń brak. "Potwór" nadal numerem 1

Filmy

Mel Gibson idzie na całość! Obłędny budżet "Pasji 2"

48 komentarzy