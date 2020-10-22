Seria "Piątek trzynastego" wskrzeszona. Koniec zdjęć do "Crystal Lake"

Wiele osób nie wierzyło, że to się kiedykolwiek wydarzy. Jednak po 16 latach od premiery filmu "Piątek 13-go" cykl został skutecznie wskrzeszony. Właśnie zakończyły się zdjęcia do serialu "Crystal Lake".
Padł ostatni klaps na planie "Crystal Lake"
Cykl horrorów "Piątek trzynastego
" pozostawał w niebycie za sprawą prawnych wojen o prawa autorskie do postaci i fabuły. Nie pomagał fakt, że ostatni film, "Piątek 13-go
", nie został najcieplej przyjęty przez widzów.
Sam serial "Crystal Lake"
też rodził się w bólach. Pierwotnie miał go zrealizować Bryan Fuller
, ale po konflikcie z A24, które stoi za projektem, opuścił go. Jego miejsce zajął Brad Caleb Kane
, czyli showrunner tegorocznego serialowego horroru "To: Witajcie w Derry
". I to on ogłosił koniec zdjęć do projektu.
Szczegóły fabuły "Crystal Lake"
nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że będzie to prequel serii. Poznamy w nim nie tylko genezę samego Jasona Voorheesa
, ale także historię jego matki oraz samego miejsca śmierci i narodzin Jasona, które skrywa sporo tajemnic.
W roli matki Jasona pojawi się Linda Cardellini
. Małego Jasona zagra Callum Vinson
. W serialu pojawią się też przyszłe ofiary Jasona: Ralph (Nick Cordileone
), Rita (Joy Suprano
), Claudette (Danielle Kotch
) i Barry (Phoenix Parnevik
).
Zwiastun serialu "To: Witajcie w Derry", za który odpowiada twórca "Crystal Lake"