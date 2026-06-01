Emerytura? Nie dla Chucky'ego

Brad Dourif właściwie zakończył już karierę aktorską. Jest jednak rola, z którą nie zamierza się żegnać.
Dourif nie odda nikomu roli laleczki ChuckyDourif
był jednym z gości odbywającego się w Orlando na Florydzie konwentu Spooky Empire. Podczas sesji Q&A fanka zapytała go, czy emerytura oznacza dla niego pożegnanie z Chuckym
. Ku uciesze publiczności aktor odpowiedział: Nie oddam nikomu Chucky'ego.
Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:
Aktualnie franczyzę zamyka serial "Chucky
", którego emisja zakończyła się w 2024 roku. Jej twórca Don Mancini
nie powiedział jednak ostatniego słowa. Jakiś czas temu przyznał, że pracuje nad scenariuszem nowego filmu (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
).
Getty Images © Albert L. Ortega
Don Mancini i Brad Dourif
Skąd znamy Brada Dourifa?Brad Dourif
najlepiej znany jest jako głos morderczej laleczki Chucky
. Odgrywa tę rolę od początku franczyzy, czyli filmu "Laleczka Chucky
" z 1988 roku. Na ekranie mogliśmy go zobaczyć w filmach Miloša Formana
("Lot nad kukułczym gniazdem
", "Ragtime
"), Davida Lyncha
("Diuna
", "Blue Velvet
"), Alana Parkera
("Missisipi w ogniu
"), Jeana-Pierre'a Jeuneta
("Obcy: Przebudzenie
"), Petera Jacksona
("Władca Pierścieni: Dwie wieże
" i "Powrót króla
") czy Wernera Herzoga
("Zły porucznik
", "Synu, synu, cóżeś ty uczynił?
"). W jego CV znajdziemy też liczne horrory: "Egzorcysta III
" (reż. William Peter Blatty
) "Cmentarna szychta
" (reż. Ralph S. Singleton
), "Maszyna śmierci
" (reż. Stephen Norrington
), "Ulice strachu
" (reż. Jamie Blanks
) czy "Halloween II
" (reż. Rob Zombie
). Sympatię publiczności przyniosła mu też rola w serialu "Deadwood
". Aktualnie jego filmografię zamyka gościnny występ w jednym z odcinków "The Pitt
", na planie którego spotkał się ze swoją córką Fioną
.
Zobacz zwiastun finałowego sezonu "Chucky'ego"
Finałowy sezon serialu "Chucky
", w którym głosu tytułowemu bohaterowi użycza Dourif
, został wyemitowany wiosną 2024 roku. Przypominamy zwiastun: