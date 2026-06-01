Emerytura? Nie dla Chucky'ego

Brad Dourif właściwie zakończył już karierę aktorską. Jest jednak rola, z którą nie zamierza się żegnać.

Dourif nie odda nikomu roli laleczki Chucky


Dourif był jednym z gości odbywającego się w Orlando na Florydzie konwentu Spooky Empire. Podczas sesji Q&A fanka zapytała go, czy emerytura oznacza dla niego pożegnanie z Chuckym. Ku uciesze publiczności aktor odpowiedział:

Nie oddam nikomu Chucky'ego.

Aktualnie franczyzę zamyka serial "Chucky", którego emisja zakończyła się w 2024 roku. Jej twórca Don Mancini nie powiedział jednak ostatniego słowa. Jakiś czas temu przyznał, że pracuje nad scenariuszem nowego filmu (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ).

Skąd znamy Brada Dourifa?


Brad Dourif najlepiej znany jest jako głos morderczej laleczki Chucky. Odgrywa tę rolę od początku franczyzy, czyli filmu "Laleczka Chucky" z 1988 roku. Na ekranie mogliśmy go zobaczyć w filmach Miloša Formana ("Lot nad kukułczym gniazdem", "Ragtime"), Davida Lyncha ("Diuna", "Blue Velvet"), Alana Parkera ("Missisipi w ogniu"), Jeana-Pierre'a Jeuneta ("Obcy: Przebudzenie"), Petera Jacksona ("Władca Pierścieni: Dwie wieże" i "Powrót króla") czy Wernera Herzoga ("Zły porucznik", "Synu, synu, cóżeś ty uczynił?"). W jego CV znajdziemy też liczne horrory: "Egzorcysta III" (reż. William Peter Blatty) "Cmentarna szychta" (reż. Ralph S. Singleton), "Maszyna śmierci" (reż. Stephen Norrington), "Ulice strachu" (reż. Jamie Blanks) czy "Halloween II" (reż. Rob Zombie). Sympatię publiczności przyniosła mu też rola w serialu "Deadwood". Aktualnie jego filmografię zamyka gościnny występ w jednym z odcinków "The Pitt", na planie którego spotkał się ze swoją córką Fioną.

