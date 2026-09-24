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Brad Pitt docenia współczesne kino niezależne. "Tak mocne, jak w latach 90."

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Brad+Pitt+docenia+wsp%C3%B3%C5%82czesne+kino+niezale%C5%BCne.+%22Tak+mocne%2C+jak+w+latach+90.%22-168746
Brad Pitt docenia współczesne kino niezależne. &quot;Tak mocne, jak w latach 90.&quot;
źródło: Getty Images
autor: Carlos Alvarez
Jak radzi sobie współczesne kino niezależne? Według Brada Pitta: przynajmniej tak dobrze, jak w złotych latach 90. Takiego właśnie porównania użył gwiazdor w trakcie konferencji prasowej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian. Właśnie tam ma bowiem swoją premierę film "W sercu dziczy" Davida Ayera, w którym Pitt dzieli ekran z owczarkiem niemieckim.

Brad Pitt chwali współczesne kino niezależne. Co powiedział?



Pytanie o kondycję współczesnego kina niezależnego, które trafiło do Pitta, nie wzięło się z kosmosu. Aktor ma przecież na nie bezpośredni wpływ za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej Plan B. W ostatnich latach studio odpowiadało za produkcję takich dzieł jak "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma", "Głos Hind Rajab" czy "Mickey 17". Wszystkie trzy miały swoje premiery na najważniejszych europejskich festiwalach. Z tego też względu Pitt naturalnie postanowił więc dowartościować kondycję współczesnego niezależnego kina, mówiąc:

Myślę, że obecny układ bardzo sprzyja produkcjom niezależnym, i to w naprawdę świetny sposób, ponieważ trafiają one do szerszej widowni. Wydaje się, że ta branża jest dziś równie mocna jak w latach 90. – przyznał aktor, po czym zapytał o zdanie siedzącego obok Davida Ayera, reżysera "W sercu dziczy".

Uważam, że pojawiły się nowe ścieżki odkrywania talentów, nowi autorzy kina. Mamy ludzi przychodzących z YouTube’a czy internetu. Teraz obserwujemy – jak wierzę – początek ich rozkwitu, gdy znajdujemy twórców w tej przestrzeni, a potem ci młodzi ludzie wkraczają do branży. Mają zupełnie inny gust, wychowali się na innych mediach niż my. Jestem więc bardzo podekscytowany przyszłością, nadchodzącymi możliwościami i historiami, które zostaną opowiedziane – skwitował Ayer.

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Brad PItt w trakcie wspomnianej konferencji prasowej


W trakcie konferencji aktor odpowiadał rzecz jasna na więcej pytań z przeróżnych porządków: od ekranowej relacji z owczarkiem niemieckim, po swoje podejście do platform streamingowych. Pitt miał też czas opowiedzieć o swoim spojrzeniu na finansowe realia współczesnej branży, zarówno jako aktor, jak i producent. Stwierdził, że dzisiaj najciężej jest realizować "kino środka", usytuowane między wielkimi blockbusterami a kameralnymi projektami niezależnymi.

Problem polega na tym, że filmy stały się bardzo drogie. Zawsze o tym rozmawiamy. Bardzo duże, wysokobudżetowe hity zawsze były w stanie się zwrócić, ale te bardziej niezależne, ze średniej półki – powiedzmy od 30-40 do 60 milionów dolarów – mają ogromny problem z powstaniem. Także takie filmy jak nasz, ponieważ wytwórniom bardzo trudno jest odzyskać budżet ze średniej półki... Mam nadzieję, że te produkcje nadal będą miały duże wsparcie, bo w takich zazwyczaj ląduję najczęściej. W tym środkowym przedziale – zażartował aktor.

Przypomnijmy, że "W sercu dziczy", które trafi do polskich kin już jutro, to historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta (Brad Pitt) i jego psa o imieniu Odin. W filmie wspólnie walczą o przetrwanie po katastrofie samolotu w samym sercu bezlitosnej dziczy na Alasce. Zwiastun tej produkcji możecie zobaczyć poniżej:

"W sercu dziczy" – zwiastun filmu



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