Do sieci trafiła informacja, że Brad Pitt i Angelina Jolie zawarli ugodę w sprawie swoich udziałów w biznesie winiarskim Château Miraval, działającym we francuskiej posiadłości o tej samej nazwie. Byli małżonkowie poinformowali o porozumieniu w środę. Warunki umowy nie zostały ujawnione.
Jolie została pozwana cztery lata temu
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Aktorzy poinformowali o sprawie za pośrednictwem swoich przedstawicieli: Zawarliśmy ugodę poza sądem, mając na względzie dobro naszej rodziny, i nie będziemy komentować sprawy.
Zaznaczyli również, że wypowiedzi przypisywane w mediach anonimowym źródłom nie pochodzą od nich ani od osób z ich najbliższego otoczenia.
Przypomnijmy, że Pitt
pozwał Jolie
w 2022 roku. Zarzucił jej, że bez jego zgody sprzedała swoją połowę udziałów w winnicy spółce powiązanej z grupą Stoli, rosyjskim producentem alkoholi. Oboje kupili posiadłość w 2008 roku, a w 2014 wzięli tam ślub. Zainwestowali dziesiątki milionów dolarów, by rozwinąć Château Miraval w dochodową markę różowego wina. Jolie
złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku. W późniejszym sporze o winnicę twierdziła, że początkowo chciała sprzedać swoje udziały Pittowi
, jednak negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Według jej relacji aktor uzależniał wykup udziałów od podpisania przez nią umowy o poufności dotyczącej incydentu przemocy domowej, który miał doprowadzić do rozpadu małżeństwa. Jolie
oskarżyła Pitta
o agresywne zachowanie podczas lotu z Francji do Stanów Zjednoczonych w 2016 roku (miał m.in. uderzyć jej głową o ścianę, podnieść rękę na dzieci i oblewać ich alkoholem, kiedy spali).
Ugoda kończy ich bezpośredni spór dotyczący sprzedaży udziałów, ale nie zamyka wszystkich postępowań związanych z Château Miraval. Pitt
nadal prowadzi sprawę przeciwko Yuri Sheflerowi, właścicielowi Stoli, oraz powiązanym z nim podmiotom, oskarżając ich o próbę wrogiego przejęcia biznesu winiarskiego. W czerwcu sąd apelacyjny przywrócił pozew przeciwko Sheflerowi, uznając, że może on być sądzony w Kalifornii.