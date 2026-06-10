Brad Pitt i jego pies! Zobacz zdjęcia z filmu Davida Ayera "Heart of the Beast"

Jeszcze w tym tygodniu możemy się spodziewać zwiastuna nowego filmu Davida Ayera "Heart of the Beast", w którym główne role grają Brad Pitt i pies! Zanim to jednak nastąpi, możemy zobaczyć, jak bohaterowie prezentują się na zdjęciach z planu. Oto Brad Pitt, jego najlepszy przyjaciel i skute lodem pustkowie Alaski.
Dwukrotny laureat Oscara wciela się w "Heart of the Beast"
w Jamesa Belmonta, oficera sił specjalnych, który po katastrofie samolotu zostaje uwięziony w alaskańskiej dziczy. Nie jest jednak sam. Towarzyszy mu Odin – wierny pies bojowy, z którym będzie musiał stawić czoła nie tylko bezlitosnym żywiołom, ale i wszystkiemu, co kryje się poza granicą cywilizacji. Według oficjalnego opisu filmu bohaterowie zostają zmuszeni do brutalnej walki o przetrwanie, a sama historia ma opowiadać o niezwykłej więzi między człowiekiem i jego najlepszym przyjacielem.
Za kamerą stanął David Ayer
, twórca "Legionu samobójców
" i "Pszczelarza
", który ponownie łączy siły z Pittem po sukcesie wojennego widowiska "Furia
". Scenariusz napisał debiutujący Cameron Alexander
, a wśród producentów znaleźli się sam Pitt
, Ayer
oraz Damien Chazelle
w roli producenta wykonawczego.
Obok Brada Pitta
w obsadzie pojawią się zdobywca Oscara J.K. Simmons
oraz Anna Lambe
, znana między innymi z 4. sezonu serialu "Detektyw
".
Brad Pitt – nadchodzące role
Pitt ma ostatnio pracowity okres. Oprócz "Heart of the Beast
" aktor gra też główną rolę w "The Adventures of Cliff Booth
" Davida Finchera
, a na horyzoncie znajduje się również psychologiczny thriller "The Riders
" Edwarda Bergera
. Ostatnio oglądaliśmy go w "F1
".
Brad Pitt w filmie "Furia" – zobacz zwiastun