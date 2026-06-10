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Brad Pitt i jego pies! Zobacz zdjęcia z filmu Davida Ayera "Heart of the Beast"

Comic Book Movie / autor: /
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Brad Pitt i jego pies! Zobacz zdjęcia z filmu Davida Ayera &quot;Heart of the Beast&quot;
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Jeszcze w tym tygodniu możemy się spodziewać zwiastuna nowego filmu Davida Ayera "Heart of the Beast", w którym główne role grają Brad Pitt i pies! Zanim to jednak nastąpi, możemy zobaczyć, jak bohaterowie prezentują się na zdjęciach z planu. Oto Brad Pitt, jego najlepszy przyjaciel i skute lodem pustkowie Alaski.

"Heart of the Beast" – Brad Pitt na pierwszych zdjęciach w filmie Davida Ayera



Dwukrotny laureat Oscara wciela się w "Heart of the Beast" w Jamesa Belmonta, oficera sił specjalnych, który po katastrofie samolotu zostaje uwięziony w alaskańskiej dziczy. Nie jest jednak sam. Towarzyszy mu Odin – wierny pies bojowy, z którym będzie musiał stawić czoła nie tylko bezlitosnym żywiołom, ale i wszystkiemu, co kryje się poza granicą cywilizacji. Według oficjalnego opisu filmu bohaterowie zostają zmuszeni do brutalnej walki o przetrwanie, a sama historia ma opowiadać o niezwykłej więzi między człowiekiem i jego najlepszym przyjacielem. 


Za kamerą stanął David Ayer, twórca "Legionu samobójców" i "Pszczelarza", który ponownie łączy siły z Pittem po sukcesie wojennego widowiska "Furia". Scenariusz napisał debiutujący Cameron Alexander, a wśród producentów znaleźli się sam Pitt, Ayer oraz Damien Chazelle w roli producenta wykonawczego.

Obok Brada Pitta w obsadzie pojawią się zdobywca Oscara J.K. Simmons oraz Anna Lambe, znana między innymi z 4. sezonu serialu "Detektyw". 

Brad Pitt – nadchodzące role



Pitt ma ostatnio pracowity okres. Oprócz "Heart of the Beast" aktor gra też główną rolę w "The Adventures of Cliff Booth" Davida Finchera, a na horyzoncie znajduje się również psychologiczny thriller "The Riders" Edwarda Bergera. Ostatnio oglądaliśmy go w "F1". 

Brad Pitt w filmie "Furia" – zobacz zwiastun










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