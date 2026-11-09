Brad Pitt kontra surowa Alaska. U jego boku najwierniejszy przyjaciel. "W sercu dziczy" już w Pilocie WP

Można przetrwać katastrofę samolotu, mróz i spotkanie z drapieżnikami. Znacznie trudniej uciec przed tym, co od lat siedzi w głowie. "W sercu dziczy" zaczyna się jak klasyczny survival z Bradem Pittem, ale szybko zmienia się w poruszającą opowieść o dwóch wojennych weteranach: człowieku i jego psie. Łączy ich przyjaźń, która w samym środku alaskańskiego pustkowia może okazać się ważniejsza niż zapasy i wojskowe wyszkolenie. Film od 9 listopada jest dostępny w bibliotece Filmy Rakuten TV w Pilocie WP do kupna lub wypożyczenia.
Kino survivalowe pełne emocji
Człowiek wybiera survival, a dostaje emocjonalny nokaut. "W sercu dziczy"
opowiada o byłym żołnierzu sił specjalnych i jego psie bojowym, którzy po katastrofie samolotu muszą przedostać się przez dziesiątki kilometrów dzikiego terenu. Pod warstwą przygodowego kina kryje się jednak historia o PTSD, samotności i przyjaźni mającej uzdrawiającą moc. Brad Pitt
został entuzjastycznie przyjęty podczas festiwalu w San Sebastián
, ale najwięcej zachwytów niespodziewanie zebrał jego czworonożny partner. To właśnie Odin jest sercem filmu i równorzędnym uczestnikiem wyprawy, a nie jedynie sympatycznym dodatkiem do hollywoodzkiej gwiazdy.
Emocjonalnym źródłem scenariusza Camerona Alexandra
była jego własna relacja z ukochanym psem. Po jego odejściu autor zaczął zapisywać uczucia związane ze stratą i pustką. Dopiero później wokół tych doświadczeń powstała historia o katastrofie samolotu oraz walce o przetrwanie.
Produkcja została również dobrze przyjęta przez widzów. Na Filmwebie ma ocenę 6,6/10, natomiast w serwisie Rotten Tomatoes zebrała 84%. pozytywnych recenzji krytyków. Jeszcze wyższy wynik przyznali jej zweryfikowani widzowie - 94% pozytywnych ocen. Najczęściej chwalone są relacja człowieka ze zwierzęciem, wyciszona kreacja Pitta
i emocjonalna siła prostej historii.
Czy "W sercu dziczy"
odkrywa kino survivalowe na nowo? Absolutnie nie. Wie jednak, jak wykorzystać jego dobrze znane elementy, by opowiedzieć o ranach, których nie widać, oraz o przyjaźni pozwalającej zrobić jeszcze jeden krok, nawet gdy ciało i psychika mówią "dość".
Człowiek i pies zdani tylko na siebie
James Belmont, w którego wciela się Brad Pitt
, przez lata służył w siłach specjalnych. Choć przeszedł na emeryturę, wojna wciąż pozostaje częścią jego życia. Mężczyzna cierpi z powodu bolesnych wspomnień, unika ludzi i najlepiej czuje się z dala od cywilizacji. Jego najbliższym towarzyszem jest Odin, były pies bojowy, który także wrócił ze służby z własnymi bliznami.
James i Odin wyruszają niewielkim samolotem w odległe rejony Alaski. Wyprawa ma być dla nich chwilą spokoju - okazją, by odpocząć od ludzi i codzienności. Wszystko zmienia gwałtowna burza. Maszyna rozbija się daleko od cywilizacji, a jej pasażerowie zostają sami pośrodku bezlitosnego pustkowia .
Przeżycie katastrofy okazuje się dopiero początkiem. Aby dotrzeć do najbliższej drogi i sprowadzić pomoc, James oraz Odin muszą pokonać dziesiątki kilometrów. Na ich trasie pojawiają się rwąca woda, urwiska, dzikie zwierzęta i coraz trudniejsze warunki pogodowe. Z każdym dniem ubywa zapasów, a stan zdrowia Jamesa staje się coraz poważniejszy.
To nie jest jednak opowieść o niezniszczalnym bohaterze, który bez trudu podporządkowuje sobie naturę. Belmont popełnia błędy, odczuwa strach i traci siły. Jego wojskowe doświadczenie pomaga przetrwać, ale nie daje mu przewagi nad każdym zagrożeniem. Czasami jedynym powodem, dla którego wstaje i rusza dalej, jest idący obok Odin.
Pies, który kradnie cały film i łamie serca widzów Brad Pitt
jest największym nazwiskiem na plakacie, ale w centrum opowieści równie mocno znajduje się jego czworonożny partner. Odin nie jest uroczym dodatkiem ani prostym sposobem na wywołanie wzruszenia. Ma własną historię, osobowość i doświadczenia. Podobnie jak James nosi wojenne blizny, a przebyta służba pozostawiła ślad na jego psychice oraz sprawności fizycznej.
W Odina wcieliły się cztery spokrewnione owczarki niemieckie: Uber, Ryker, Zika i Hondo. Najważniejszą rolę odegrał Uber, którego można oglądać przede wszystkim w zbliżeniach i scenach opartych na emocjonalnych reakcjach. Pozostałe psy przejmowały bardziej wymagające zadania, między innymi ujęcia w wodzie i sekwencje kaskaderskie. Brad Pitt
przyjechał na plan kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć, aby zbudować z Uberem prawdziwą relację. Efekt tej pracy widać na ekranie. James i Odin porozumiewają się głównie za pomocą spojrzeń, gestów oraz drobnych reakcji. W ich wspólnych scenach nie są potrzebne rozbudowane dialogi. Wystarczy sposób, w jaki na siebie patrzą, by zrozumieć, że łączy ich coś znacznie głębszego niż relacja właściciela ze zwierzęciem.
Najlepszym dowodem na znaczenie Odina jest to, że grający go Uber otrzymał na planie status najważniejszej postaci - przed samym Bradem Pittem
. Aktor w pełni to zaakceptował. Jak podkreślał, to właśnie pies jest sercem całej historii.
Blizny, których nie widać
James i Odin cierpią z powodu traumatycznych doświadczeń związanych ze służbą. Wojna formalnie dobiegła dla nich końca, ale nadal wpływa na ich codzienność. Powraca w niespokojnych snach, reakcjach na zagrożenie, problemach z zaufaniem i potrzebie izolowania się od świata.
Film pokazuje PTSD bez zamieniania go w wygodny element biografii bohatera kina akcji. Trauma nie znika dlatego, że James jest wyszkolonym żołnierzem. Nie da się jej pokonać siłą mięśni ani wyłączyć dzięki wojskowej dyscyplinie. To niewidoczny ciężar, który mężczyzna niesie przez każdy kilometr wyprawy.
Podobne doświadczenia ma Odin. Pies nie tylko pomaga swojemu opiekunowi radzić sobie z lękiem, lecz także sam potrzebuje troski i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego James i Odin są równorzędnymi uczestnikami tej podróży. Nieustannie zamieniają się rolami - raz jeden prowadzi, innym razem to drugi mobilizuje go do dalszej drogi.
Przyjaźń, która pomaga wrócić do życia David Ayer
określał "W sercu dziczy"
jako historię miłosną, choć nie w romantycznym znaczeniu. Film opowiada o bezwarunkowym oddaniu drugiej istocie oraz gotowości, by zrobić dla niej wszystko - nawet wtedy, gdy samemu nie ma się już siły.
James i Odin nie muszą udowadniać sobie lojalności. Zbudowali ją podczas wspólnej służby, a teraz korzystają z niej w zupełnie innym rodzaju walki. Ich przyjaźń nie jest cudownym lekarstwem, które natychmiast usuwa wszystkie problemy. Daje im jednak coś równie ważnego: poczucie, że nie muszą mierzyć się z nimi samotnie.
Właśnie dlatego "W sercu dziczy"
może poruszyć także widzów, którzy zwykle nie wybierają kina survivalowego. Ekstremalna wyprawa przez Alaskę staje się metaforą przeszkód pojawiających się w zwyczajnym życiu. Nie wszystkie mają postać niedźwiedzia, rwącej rzeki czy gwałtownej burzy. Czasami największym wyzwaniem jest podniesienie się po bolesnym doświadczeniu, zaakceptowanie własnych ograniczeń albo pozwolenie komuś, by nam pomógł.
Film przypomina, że siła nie zawsze oznacza samodzielność. Czasami objawia się w zaufaniu do drugiej istoty i zgodzie na to, by iść dalej razem.
Brad Pitt bez zbroi twardziela
Rola Jamesa Belmonta wymaga od Brada Pitta
innego rodzaju aktorstwa niż jego najbardziej widowiskowe kreacje. Przez dużą część filmu aktor nie ma obok siebie drugiego człowieka, z którym mógłby prowadzić regularne dialogi. Postać buduje przede wszystkim za pomocą spojrzeń, gestów, sposobu poruszania się i coraz bardziej widocznego wyczerpania.
Belmont nie jest kolejnym niepokonanym bohaterem kina akcji. Zachował wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas służby, ale jego organizm zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Każdy następny kilometr naprawdę go kosztuje. Wraz z kolejnymi obrażeniami z Jamesa opada warstwa hollywoodzkiego twardziela, a zostaje człowiek, który boi się, cierpi i próbuje przetrwać dla kogoś, kogo kocha.
Pitt sam wykonał większość wymagających scen. Fizyczny wysiłek uwiarygodnia wyprawę Jamesa, ale najważniejsza pozostaje oszczędna, wyciszona gra aktora. To kreacja oparta nie na efektownych przemowach, lecz na chwilach zwątpienia. Na twarzy człowieka, który nie wie, czy ma jeszcze siłę wstać, po czym zauważa czekającego na niego psa.
Film "W sercu dziczy" już od 9 listopada w Pilocie
Film Davida Ayera
łączy przygodowe kino przetrwania z kameralnym dramatem o traumie, samotności i potrzebie bliskości. Surowa natura zapewnia widowiskowe tło, ale sercem opowieści pozostaje relacja dwóch weteranów, którzy próbują odnaleźć drogę nie tylko do cywilizacji, lecz także do spokojniejszego życia. Brad Pitt
tworzy jedną ze swoich bardziej wyciszonych i fizycznych kreacji. Musi jednak pogodzić się z tym, że tym razem sporą część uwagi przejmuje jego czworonożny partner. "W sercu dziczy"
można już zobaczyć online w bibliotece Filmów Rakuten TV w Pilocie WP
.
To propozycja dla miłośników kina przygodowego, wielbicieli psów oraz wszystkich, którzy szukają poruszającej historii o przyjaźni zdolnej pomóc w pokonywaniu nawet najtrudniejszych przeszkód.
Informacja sponsorowana