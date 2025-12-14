Brad Pitt nie zagra w "Batmanie 2". A co ze Scarlett Johansson?

Im bliżej do początku prac na planie filmu "The Batman Part II", tym więcej spekulacji na temat tego, kogo zobaczymy w widowisku DC. Ostatnio głośnym echem po sieci rozniosła się plotka o tym, że w obsadzie znajdzie się Brad Pitt. Plotka tylko częściowo była prawdziwa.
Brad Pitt w "Batmanie 2". Kogo miał zagrać?
Rzeczywiście Matt Reeves
chciał, by Brad Pitt
dołączył do obsady filmu "The Batman Part II
". Niestety, okazało się to niemożliwe. Rozczarowani fani mogą za to winić Edwarda Bergera, w którego filmie "The Riders" zagra Pitt, co uniemożliwia mu udział w projekcie Reevesa.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, kogo Pitt
miał zagrać. Otóż Reeves
widział go w roli Christophera Denta
- alkoholika, ojca Harveya Denta
(który stał się wrogiem Batmana o pseudonimie Dwie Twarze). Harvey Dent też ma się w filmie pojawić, choć kto go zagra, tego na razie nie wiadomo.
Getty Images © JC Olivera
Scarlett Johansson będzie morderczynią?
Wcześniej w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że w obsadzie "The Batman Part II
" jest Scarlett Johansson
. To - póki co - pozostaje aktualne.
Jednak oficjalnie nie podano, kogo zagra. Wcześniejsze spekulacje wskazywały na Poison Ivy
. Teraz jednak wydaje się, że aktorce przypadła rola Gildy Gold
, czyli żony Harveya Denta
. Bohaterka odgrywa ważną rolę w komiksie "Batman: The Long Halloween"
, gdzie okazuje się być The Holliday Killer
.
To by się zgadzało z zapowiedziami samego Matta Reevesa
, który twierdził, że w dwójce zobaczymy złoczyńcę, jakiego nigdy wcześniej nie było w aktorskich opowieściach o Batmanie.
Oprócz Gildy Gold, Harveya Denta i jego ojca, w "The Batman Part II
" ma też pojawić się Doktor Arkham
. Oczywiście, czy te rewelacje są prawdziwe, przekonamy się dopiero za jakiś czas, być może nawet dopiero w 2027 roku.
Zwiastun filmu "Batman" Matta Reevesa