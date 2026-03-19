"Cliff Booth" z datą premiery? Film Davida Finchera ominie festiwale

Wygląda na to, że "The Adventures of Cliff Booth" ominie festiwale. Ale jest i dobra wiadomości. Jak zasugerował szef działu filmowego Netfliksa, jest spora szansa, że film trafi do kin, przynajmniej niektórych.
Kiedy zobaczymy dalsze przygody Cliffa Bootha?
Z kolei World of Reel twierdzi, że wie, kiedy film będzie miał swoją premierę. Otóż portal wskazuje na sierpień tego roku
jako najbardziej prawdopodobny moment debiutu. Przypomnijmy, że zdjęcia do filmu David Fincher
skończył w grudniu.
Oficjalnie o filmie wciąż praktycznie nic nie wiemy. Pewne jest tylko to, że zobaczymy w nim dalsze losy Cliffa Bootha
, w którego ponownie wcielił się Brad Pitt
.
W obsadzie są również Carla Gugino
, Yahya Abdul-Mateen II
, Elizabeth Debicki
, Scott Caan
, Corey Fogelmanis
i Karren Karagulian
. Mówi się, że obraz kosztował co najmniej 200 milionów dolarów.
Teaser filmu "The Adventures of Cliff Booth"