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Brad Pitt wraca jako Cliff Booth. Netflix ogłasza tytuł filmu Davida Finchera

Deadline / autor: /
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Brad Pitt wraca jako Cliff Booth. Netflix ogłasza tytuł filmu Davida Finchera
Już niedługo zobaczymy Brada Pitta w jednej z jego najbardziej charakterystycznych ról ostatnich lat – gwiazdor powróci jako Cliff Booth. Film o jego postaci, którą poznaliśmy w "Pewnego razu... w Hollywood", przedstawiany był do tej pory jako "The Adventures of Cliff Booth". Netflix ogłosił właśnie, że ostateczny tytuł filmu brzmi "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth". Za kamerą stanął David Fincher, a scenariusz przygotował sam Quentin Tarantino.

"The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" – nie tylko w streamingu



To nie tak, że "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" będzie można oglądać wyłącznie na Netfliksie. Film najpierw pojawi się w kinach IMAX. Pierwsze seanse zaplanowano na 25 listopada, a produkcja będzie wyświetlana w tym formacie przez dwa tygodnie. Na Netflix trafi 23 grudnia.

Nowa historia zabierze widzów do 1977 roku, czyli niemal dekadę po wydarzeniach znanych z "Pewnego razu… w Hollywood". Hollywood, które zastanie Cliff, będzie już zupełnie inne. Pitt ponownie wcieli się w tę postać. Aktor ma zresztą szczególny powód, by wracać do tej roli – za poprzedni występ otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Pittowi towarzyszyć będą Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen oraz Peter Weller

"Pewnego razu w Hollywood"

Cliff Booth skradł ekran w "Pewnego razu… w Hollywood"?



Cliff Booth pojawił się po raz pierwszy w "Pewnego razu… w Hollywood", które weszło na ekrany w 2019 roku. Film był autorskim projektem Tarantino, który napisał scenariusz i stanął za kamerą. W centrum historii znaleźli się również Rick Dalton, podupadający aktor grany przez Leonardo DiCaprio, oraz Sharon Tate, w którą wcieliła się Margot Robbie.

Cliff jest przede wszystkim kaskaderem Ricka Daltona, ale jego relacja z aktorem wykracza daleko poza pracę. Jest jego najlepszym przyjacielem, kierowcą i osobistym asystentem. To człowiek z wojskową przeszłością – jako weteran specjalnych operacji z czasów II wojny światowej nie należy do osób, które łatwo wyprowadzić z równowagi.

Prywatnie prowadzi jednak dość skromne życie. Mieszka w przyczepie, gdzie towarzyszy mu wierny pitbull. Jego kariera również znalazła się na zakręcie. Po starciu z Brucem Lee Cliff ma trudności ze zdobywaniem kolejnych zleceń. Sytuacji nie poprawiają plotki, według których miał zabić własną żonę.

"Pewnego razu… w Hollywood" okazało się dużym sukcesem również podczas sezonu nagród. Film zdobył dwa Oscary. Brad Pitt został wyróżniony za rolę drugoplanową, a Barbara Ling i Nancy Haigh otrzymały statuetkę za najlepszą scenografię.

"The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" – zobacz zapowiedź z Super Bowl



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