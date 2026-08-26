Brad Pitt wraca jako Cliff Booth. Netflix ogłasza tytuł filmu Davida Finchera

Już niedługo zobaczymy Brada Pitta w jednej z jego najbardziej charakterystycznych ról ostatnich lat – gwiazdor powróci jako Cliff Booth. Film o jego postaci, którą poznaliśmy w "Pewnego razu... w Hollywood", przedstawiany był do tej pory jako "The Adventures of Cliff Booth". Netflix ogłosił właśnie, że ostateczny tytuł filmu brzmi "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth". Za kamerą stanął David Fincher, a scenariusz przygotował sam Quentin Tarantino.
To nie tak, że "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"
będzie można oglądać wyłącznie na Netfliksie. Film najpierw pojawi się w kinach IMAX. Pierwsze seanse zaplanowano na 25 listopada, a produkcja będzie wyświetlana w tym formacie przez dwa tygodnie. Na Netflix trafi 23 grudnia.
Nowa historia zabierze widzów do 1977 roku, czyli niemal dekadę po wydarzeniach znanych z "Pewnego razu… w Hollywood
". Hollywood, które zastanie Cliff, będzie już zupełnie inne. Pitt ponownie wcieli się w tę postać. Aktor ma zresztą szczególny powód, by wracać do tej roli – za poprzedni występ otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Pittowi
towarzyszyć będą Elizabeth Debicki
, Scott Caan
, Carla Gugino
, Yahya Abdul-Mateen
oraz Peter Weller
.
"Pewnego razu w Hollywood"
Cliff Booth pojawił się po raz pierwszy w "Pewnego razu… w Hollywood
", które weszło na ekrany w 2019 roku. Film był autorskim projektem Tarantino, który napisał scenariusz i stanął za kamerą. W centrum historii znaleźli się również Rick Dalton, podupadający aktor grany przez Leonardo DiCaprio
, oraz Sharon Tate
, w którą wcieliła się Margot Robbie
.
Cliff jest przede wszystkim kaskaderem Ricka Daltona, ale jego relacja z aktorem wykracza daleko poza pracę. Jest jego najlepszym przyjacielem, kierowcą i osobistym asystentem. To człowiek z wojskową przeszłością – jako weteran specjalnych operacji z czasów II wojny światowej nie należy do osób, które łatwo wyprowadzić z równowagi.
Prywatnie prowadzi jednak dość skromne życie. Mieszka w przyczepie, gdzie towarzyszy mu wierny pitbull. Jego kariera również znalazła się na zakręcie. Po starciu z Brucem Lee Cliff ma trudności ze zdobywaniem kolejnych zleceń. Sytuacji nie poprawiają plotki, według których miał zabić własną żonę.
"Pewnego razu… w Hollywood
" okazało się dużym sukcesem również podczas sezonu nagród. Film zdobył dwa Oscary. Brad Pitt został wyróżniony za rolę drugoplanową, a Barbara Ling
i Nancy Haigh otrzymały statuetkę za najlepszą scenografię.