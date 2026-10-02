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Bradley Cooper oficjalnie gwiazdą filmu "G.I. Joe"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bradley+Cooper+oficjalnie+gwiazd%C4%85+filmu+%22G.I.+Joe%22-168888
Bradley Cooper oficjalnie gwiazdą filmu &quot;G.I. Joe&quot;
źródło: Getty Images
autor: Samir Hussein
Portal Nexus Point News miał rację, kiedy w lipcu informował, że Bradley Cooper może zostać gwiazdą nowego widowiska Paramountu "G.I. Joe". Teraz informację tę potwierdził portal Deadline.

Danny McBride znów pracuje z Bradleyem Cooperem



Przypomnijmy, że pierwotnie na gwiazdę filmu wskazywany był Chris Hemsworth. Aktor podobno ostatecznie odrzucił propozycję. Inna gwiazda MCU propozycję zaakceptowała.

W ten sposób dojdzie do ponownego spotkania osób związanych z serialem "Prawi Gemstonowie". Cooper w nim wystąpił, a twórcą serialu jest Danny McBride, który odpowiada za scenariusz i reżyserię "G.I. Joe".


Marka "G.I. Joe" zadebiutowała w połowie lat 60. jako linia realistycznych zabawek przedstawiających żołnierzy. Rozkwit jej popularności nastąpił w latach 80. Zabawki zyskały wówczas nową odsłonę pod nazwą "G.I. Joe: A Real American Hero", idealnie wpisując się w patriotyczny klimat tamtej dekady. Pierwszym pełnometrażowym filmem w historii marki jest animowana produkcja "Akcja G.I. Joe" z 1987 roku. Na aktorską odsłonę fani zabawek musieli czekać do 2009 roku - wtedy właśnie swoją premierę miał film "G.I. Joe: Czas Kobry", który przyniósł Paramountowi ponad 300 milionów dolarów wpływów.

Ostatnim filmem w uniwersum G.I. Joe pozostaje "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe" z 2021 roku. W 2023 roku, po premierze filmu "Transformers: Przebudzenie bestii", przez chwilę mówiło się o możliwym crossoverze. Z tych planów nic jednak nie wynikło.

Według samego McBride'a głównym bohaterem filmu będzie Duke (i to jego właśnie zagra Cooper). Całość ma być realistycznym kinem akcji. Jego akcja została osadzona w miasteczku Springfield. W mitologii G.I. Joe jest to miejsce, w którym praktycznie każdy mieszkaniec jest członkiem wrogiej G.I. Joe organizacji COBRA."

Zwiastun filmu "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe


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