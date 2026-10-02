Bradley Cooper oficjalnie gwiazdą filmu "G.I. Joe"

Portal Nexus Point News miał rację, kiedy w lipcu informował, że Bradley Cooper może zostać gwiazdą nowego widowiska Paramountu "G.I. Joe". Teraz informację tę potwierdził portal Deadline.
Danny McBride znów pracuje z Bradleyem Cooperem
Przypomnijmy, że pierwotnie na gwiazdę filmu wskazywany był Chris Hemsworth
. Aktor podobno ostatecznie odrzucił propozycję. Inna gwiazda MCU propozycję zaakceptowała.
W ten sposób dojdzie do ponownego spotkania osób związanych z serialem "Prawi Gemstonowie
". Cooper
w nim wystąpił, a twórcą serialu jest Danny McBride
, który odpowiada za scenariusz i reżyserię "G.I. Joe"
.
Marka "G.I. Joe" zadebiutowała w połowie lat 60. jako linia realistycznych zabawek przedstawiających żołnierzy. Rozkwit jej popularności nastąpił w latach 80. Zabawki zyskały wówczas nową odsłonę pod nazwą "G.I. Joe: A Real American Hero", idealnie wpisując się w patriotyczny klimat tamtej dekady. Pierwszym pełnometrażowym filmem w historii marki jest animowana produkcja "Akcja G.I. Joe
" z 1987 roku. Na aktorską odsłonę fani zabawek musieli czekać do 2009 roku - wtedy właśnie swoją premierę miał film "G.I. Joe: Czas Kobry
", który przyniósł Paramountowi ponad 300 milionów dolarów wpływów.
Ostatnim filmem w uniwersum G.I. Joe pozostaje "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe
" z 2021 roku. W 2023 roku, po premierze filmu "Transformers: Przebudzenie bestii
", przez chwilę mówiło się o możliwym crossoverze. Z tych planów nic jednak nie wynikło.
Według samego McBride'a
głównym bohaterem filmu będzie Duke (i to jego właśnie zagra Cooper
). Całość ma być realistycznym kinem akcji. Jego akcja została osadzona w miasteczku Springfield. W mitologii G.I. Joe jest to miejsce, w którym praktycznie każdy mieszkaniec jest członkiem wrogiej G.I. Joe organizacji COBRA."
Zwiastun filmu "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe