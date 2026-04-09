Newsy Filmy Był Supermanem, teraz zagra w filmie o ratowaniu psa
Był Supermanem, teraz zagra w filmie o ratowaniu psa

autor: The Hollywood Reporter
Był Supermanem, teraz zagra w filmie o ratowaniu psa
autor: Variety
Brandon Routh, znany przede wszystkim z roli Supermana w filmie "Superman: Powrót", dołączył do obsady niezależnego dramatu rodzinnego "Ethan Almighty - Ethan’s Law".

Fabuła oparta na faktach





W filmie na ekranie pojawią się także Sean Patrick Flanery, Selma Blair oraz Trevor Donovan. Reżyserią zajmie się Tané McClure, która jest także producentką filmu. Zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec kwietnia w stanie Kentucky.

Film opowie prawdziwą historię psa Ethana, który został porzucony i niemal stracił życie, ale dzięki pomocy Jeffa Callawaya oraz weterynarzy z Kentucky Humane Society wrócił do zdrowia. Callaway ostatecznie adoptował zwierzę, a jego historia zapoczątkowała działania, które doprowadziły do powstania tzw. Ethan’s Law - przełomowych przepisów dotyczących ochrony zwierząt w stanie Kentucky.

Routh wcieli się w Grega Carlsona - doświadczonego policjanta, który ma być jednym z filarów emocjonalnych i moralnych opowieści. Jak podkreśla reżyserka, aktor wnosi do roli autentyczność i emocjonalną głębię. Rolę Callawaya zagra Flannery.

Routh znany jest także z filmu "Scott Pilgrim kontra świat" oraz serialu "Legends of Tomorrow", gdzie grał Raya Palmera. Rolę Supermana powtórzył w crossoverze "Crisis on Infinite Earths".

