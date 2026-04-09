Był Supermanem, teraz zagra w filmie o ratowaniu psa

Brandon Routh, znany przede wszystkim z roli Supermana w filmie "Superman: Powrót", dołączył do obsady niezależnego dramatu rodzinnego "Ethan Almighty - Ethan’s Law".
Fabuła oparta na faktach
W filmie na ekranie pojawią się także Sean Patrick Flanery
, Selma Blair
oraz Trevor Donovan
. Reżyserią zajmie się Tané McClure
, która jest także producentką filmu. Zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec kwietnia w stanie Kentucky.
Film opowie prawdziwą historię psa Ethana, który został porzucony i niemal stracił życie, ale dzięki pomocy Jeffa Callawaya oraz weterynarzy z Kentucky Humane Society wrócił do zdrowia. Callaway ostatecznie adoptował zwierzę, a jego historia zapoczątkowała działania, które doprowadziły do powstania tzw. Ethan’s Law - przełomowych przepisów dotyczących ochrony zwierząt w stanie Kentucky. Routh
wcieli się w Grega Carlsona - doświadczonego policjanta, który ma być jednym z filarów emocjonalnych i moralnych opowieści. Jak podkreśla reżyserka, aktor wnosi do roli autentyczność i emocjonalną głębię. Rolę Callawaya zagra Flannery.
Routh znany jest także z filmu "Scott Pilgrim kontra świat
" oraz serialu "Legends of Tomorrow
", gdzie grał Raya Palmera. Rolę Supermana
powtórzył w crossoverze "Crisis on Infinite Earths
".
"Superman: Powrót" - zwiastun