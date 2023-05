Brawurowy Luca Marinelli wędruje po "Ośmiu górach". Włoski aktor zagrał też u boku Charlize Theron!

Luca Marinelli - gwiazda filmu "Osiem gór"

Zwiastun filmu "Osiem gór"

Urodzony w Rzymie Marinelli pochodzi z aktorskiej rodziny. Naturalne więc były dla niego studia w prestiżowej Akademii Teatralnej im. Silvio D'Amico w rodzinnym mieście. Potem sprawy potoczyły się szybko.W 2013 roku Marinelli został ogłoszony EFP Shooting Star na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie – za pierwszoplanową rolę w filmie Paola Virzìego . Dwa lata później wrócił z Wenecji z nagrodą im. Francesca Pasinettiego dla najlepszego aktora za rolę w filmie. W 2016 roku zdobył najważniejsze we Włoszech wyróżnienie aktorskie - Davida di Donatello - dla najlepszego aktora drugoplanowego za film. Trzy lata później wyjechał już z Wenecji z głównym trofeum aktorskim – Pucharem Volpi za rolę tytułowegoJak widać, choć Luca jest jeszcze przed czterdziestką, ma już na swoim koncie całkiem imponującą kolekcję statuetek. Co ciekawe, twórcy filmupoczątkowo planowali obsadzić Lukę w roli przyjaciela Pietra – Bruna, czyli jako skrajnie inną osobowościowo postać. Stopniowo doszli jednak do wniosku, że Marinelli to idealny Pietro. Też uważamy, że odgrywa zagubionego, poszukującego swojej drogi mieszczucha błąkającego się po górach wybitnie przekonująco! W końcu jest jedną z najjaśniejszych gwiazd Made in Italy.Prywatnie aktor jest mężem Alissy Jung , niemieckiej aktorki teatralnej i telewizyjnej (która "przy okazji" posiada także doktorat z medycyny). Mieszkają razem w Berlinie.poznali się w 2012 r. na planie telewizyjnego filmu, gdzie Alissa zagrała rolę tytułową, zaś Luca odgrywał rolę Józefa...