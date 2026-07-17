Brenda Fricker nie żyje. Lauretka Oscara znana m.in. z "Kevina samego w Nowym Jorku" miała 81 lat

Brenda Fricker - laureatka Oscara znana z takich filmów jak "Moja lewa stopa" i "Kevin sam w Nowym Jorku" - zmarła w wieku 81 lat. Informację o śmierci artystki przekazał jej agent.
Brenda Fricker: życie i kariera Nigdy więcej nie zobaczymy kogoś takiego jak ona, a świat jest uboższy przez jej odejście
- czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Agent dodał, że miał zaszczyt znać, kochać i pracować z aktorką, która na zawsze pozostanie w jego sercu oraz w pamięci widzów na całym świecie. Brenda Fricker
urodziła się w Dublinie w 1945 roku. Swoją zawodową drogę rozpoczęła jako dziennikarka, jednak szybko związała się z telewizją i aktorstwem. Pierwsze doświadczenia zdobywała w popularnych brytyjskich serialach, m.in. w "Coronation Street
" i "Na sygnale
".
Przełomem w karierze okazała się kreacja Bridget Fagan Brown w filmie Jima Sheridana
"Moja lewa stopa
" z 1989 roku. Fricker
wcieliła się w matkę Christy’ego Browna (Daniel Day-Lewis
) - irlandzkiego artysty cierpiącego na porażenie mózgowe, który mimo ciężkiej niepełnosprawności potrafił komunikować się i tworzyć sztukę przy pomocy tytułowej kończyny.
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Za tę rolę Fricker
otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Tym samym została pierwszą irlandzką laureatką w tej kategorii. W walce o statuetkę pokonała m.in. Julię Roberts
i Anjelicę Huston
.
Dwa lata później Fricker pojawiła się w jednej ze swoich najbardziej pamiętnych kreacji - jako "Kobieta z gołębiami" z Central Parku w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku
". Choć była to niewielka rola, przyniosła jej międzynarodową popularność.
W kolejnych latach aktorka wystąpiła m.in. w filmach "Poślubiłem morderczynię
", "Moll Flanders
", "Veronica Guerin
" oraz "Albert Nobbs
".
Zwiastun filmu "Kevin sam w Nowym Jorku"