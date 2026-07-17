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Brenda Fricker nie żyje. Lauretka Oscara znana m.in. z "Kevina samego w Nowym Jorku" miała 81 lat

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Brenda Fricker nie żyje. Lauretka Oscara znana m.in. z &quot;Kevina samego w Nowym Jorku&quot; miała 81 lat
Brenda Fricker - laureatka Oscara znana z takich filmów jak "Moja lewa stopa" i "Kevin sam w Nowym Jorku" - zmarła w wieku 81 lat. Informację o śmierci artystki przekazał jej agent.

Brenda Fricker: życie i kariera



Nigdy więcej nie zobaczymy kogoś takiego jak ona, a świat jest uboższy przez jej odejście - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Agent dodał, że miał zaszczyt znać, kochać i pracować z aktorką, która na zawsze pozostanie w jego sercu oraz w pamięci widzów na całym świecie. 

Brenda Fricker urodziła się w Dublinie w 1945 roku. Swoją zawodową drogę rozpoczęła jako dziennikarka, jednak szybko związała się z telewizją i aktorstwem. Pierwsze doświadczenia zdobywała w popularnych brytyjskich serialach, m.in. w "Coronation Street" i "Na sygnale". 

Przełomem w karierze okazała się kreacja Bridget Fagan Brown w filmie Jima Sheridana "Moja lewa stopa" z 1989 roku. Fricker wcieliła się w matkę Christy’ego Browna (Daniel Day-Lewis) - irlandzkiego artysty cierpiącego na porażenie mózgowe, który mimo ciężkiej niepełnosprawności potrafił komunikować się i tworzyć sztukę przy pomocy tytułowej kończyny.

GettyImages-110715516.jpg Getty Images © Barry King


Za tę rolę Fricker otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Tym samym została pierwszą irlandzką laureatką w tej kategorii. W walce o statuetkę pokonała m.in. Julię Roberts i Anjelicę Huston

Dwa lata później Fricker pojawiła się w jednej ze swoich najbardziej pamiętnych kreacji - jako "Kobieta z gołębiami" z Central Parku w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Choć była to niewielka rola, przyniosła jej międzynarodową popularność. 


W kolejnych latach aktorka wystąpiła m.in. w filmach "Poślubiłem morderczynię", "Moll Flanders", "Veronica Guerin" oraz "Albert Nobbs".

Zwiastun filmu "Kevin sam w Nowym Jorku"



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