Newsy Filmy Nowa "Mumia" ma już tytuł!
Filmy

Nowa "Mumia" ma już tytuł!

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Brendan+Fraser+i+Rachel+Weisz+gwiazdami+%22The+Mummy%3A+Book+of+the+Dead%22.+Tak+brzmi+tytu%C5%82+nowej+%22Mumii%22-169140
Nowa &quot;Mumia&quot; ma już tytuł!
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, od jakiegoś czasu trwają prace na planie nowej "Mumii". Jednak do wczoraj nie wiedzieliśmy, jaki tytuł będzie oficjalnie nosić widowisko. Teraz już wiemy.

Trzecia "Mumia" z Fraserem i Weisz z oficjalnym tytułem



Tytuł poznaliśmy dokładnie na rok przed amerykańską premierą widowiska, wyznaczoną na 15 października 2027 roku. Brzmi on "The Mummy: Book of the Dead". Tak wygląda teaserowa plansza promocyjna:





Studio Universal nie ujawniło jednak żadnych szczegółów dotyczących fabuły. Wciąż wiemy więc tylko tyle, że będzie to kontynuacja filmów "Mumia" oraz "Mumia powraca", ignorująca wydarzenia z filmu "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" (w którym co prawda wystąpił Fraser, ale Weisz nie było w obsadzie).

Brendan Fraser powróci w filmie jako Rick O'Connell, zaś Rachel Weisz jako Evie O'Connell. W obsadzie są również: John Hannah, Michael Johnston, Numan Acar, Kevin J. O'Connor i Oded Fehr.

Za reżyserię odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, którzy ostatnio z powodzeniem wskrzesi­li serię "Krzyk". Z kolei autorem scenariusza jest David Coggeshall, który ostatnio współpracował z Apple'em przy filmach "Plan wycieczki 2" oraz "Matchbox: Film".

Seria, którą zapoczątkowała "Mumia" z 1999 roku, do tej pory osiągnęła w kinach wpływy w wysokości 1,8 mld dolarów.

Zwiastun filmu "Mumia powraca"




Powiązane artykuły The Mummy: Book of the Dead

Zobacz wszystkie artykuły

The Mummy: Book of the Dead  (2027)

 The Mummy: Book of the Dead

Mumia  (1999)

 Mumia

Mumia powraca  (2001)

 Mumia powraca

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka  (2008)

 Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Zwycięzca Pusan dołącza do listy kandydatów

1 komentarz
Filmy

Ralph Fiennes będzie trenował niepokonanego konia

Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Karoliny Gruszki

1 komentarz

Młodość czy miłość? "Czas, który nie nadszedł" od dziś w kinach

Filmy

Christian Slater wystąpi w nowym filmie z nurtu Dogma 25

1 komentarz
VOD Seriale

Oto gwiazdy adaptacji uwielbianego romantasy

Filmy

Kochacie kino? Nie atakujcie "Diggera" – apeluje Ben Affleck

14 komentarzy