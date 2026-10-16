Nowa "Mumia" ma już tytuł!

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, od jakiegoś czasu trwają prace na planie nowej "Mumii". Jednak do wczoraj nie wiedzieliśmy, jaki tytuł będzie oficjalnie nosić widowisko. Teraz już wiemy.
Trzecia "Mumia" z Fraserem i Weisz z oficjalnym tytułem
Tytuł poznaliśmy dokładnie na rok przed amerykańską premierą widowiska, wyznaczoną na 15 października 2027 roku. Brzmi on "The Mummy: Book of the Dead"
. Tak wygląda teaserowa plansza promocyjna:
Studio Universal nie ujawniło jednak żadnych szczegółów dotyczących fabuły. Wciąż wiemy więc tylko tyle, że będzie to kontynuacja filmów "Mumia" oraz "Mumia powraca"
, ignorująca wydarzenia z filmu "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka
" (w którym co prawda wystąpił Fraser
, ale Weisz
nie było w obsadzie). Brendan Fraser
powróci w filmie jako Rick O'Connell, zaś Rachel Weisz
jako Evie O'Connell. W obsadzie są również: John Hannah
, Michael Johnston
, Numan Acar
, Kevin J. O'Connor
i Oded Fehr
.
Za reżyserię odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, którzy ostatnio z powodzeniem wskrzesili serię "Krzyk
". Z kolei autorem scenariusza jest David Coggeshall
, który ostatnio współpracował z Apple'em przy filmach "Plan wycieczki 2
" oraz "Matchbox: Film
".
Seria, którą zapoczątkowała "Mumia
" z 1999 roku, do tej pory osiągnęła w kinach wpływy w wysokości 1,8 mld dolarów.
Zwiastun filmu "Mumia powraca"