Brendan Fraser pracuje nad formą przed nową "Mumią". "Życzcie mi szczęścia"
Deadline
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Brendan Fraser pojawił się w talk show Jimmy'ego Fallona, gdzie zabrał głos w sprawie zapowiedzianej nowej części serii "Mumia". Aktor pojawi się na ekranie u boku Rachel Weisz - para wraca do ról Ricka O'Connella i Evelyn Carnahan. 

Fraser stwierdził: No cóż, zamierzamy z powrotem zebrać ekipę. To jedyny sposób, żeby to zrobić. Damy widzom to, o co wiercili nam dziurę w brzuchu przez ostatnie dwadzieścia parę lat.

Aktor przyznał, że przez długi czas liczył na realizację kolejnej części, choć później zaczął wątpić, czy projekt w ogóle powstanie. Dodał też: wrócimy do tamtych lokacji. Pewnie powinienem przestać tak gadać, bo nie chcę wszystkiego wypaplać.

Fraser oznajmił także, że już przygotowuje się fizycznie do roli. Życzcie mi szczęścia. Robię wszystko, żeby doprowadzić do formy to 57-letnie ciało.

Za reżyserię nowej części odpowiada kolektyw Radio Silence ("Zabawa w pochowanego"), a scenariusz napisał David Coggeshall. Premiera nowej "Mumii" planowana jest na maj 2028 roku. Ostatnia odsłona z Fraserem to "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka". Tam jednak zamiast Rachel Weisz wystąpiła Maria Bello.

