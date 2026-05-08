Brendan Fraser pracuje nad formą przed nową "Mumią". "Życzcie mi szczęścia"

Brendan Fraser pojawił się w talk show Jimmy'ego Fallona, gdzie zabrał głos w sprawie zapowiedzianej nowej części serii "Mumia". Aktor pojawi się na ekranie u boku Rachel Weisz - para wraca do ról Ricka O'Connella i Evelyn Carnahan.
Fraser o powrocie do "Mumii"
stwierdził: No cóż, zamierzamy z powrotem zebrać ekipę. To jedyny sposób, żeby to zrobić. Damy widzom to, o co wiercili nam dziurę w brzuchu przez ostatnie dwadzieścia parę lat.
Aktor przyznał, że przez długi czas liczył na realizację kolejnej części, choć później zaczął wątpić, czy projekt w ogóle powstanie. Dodał też: wrócimy do tamtych lokacji. Pewnie powinienem przestać tak gadać, bo nie chcę wszystkiego wypaplać
. Fraser oznajmił także, że już przygotowuje się fizycznie do roli. Życzcie mi szczęścia. Robię wszystko, żeby doprowadzić do formy to 57-letnie ciało.
Za reżyserię nowej części odpowiada kolektyw Radio Silence
("Zabawa w pochowanego
"), a scenariusz napisał David Coggeshall
. Premiera nowej "Mumii"
planowana jest na maj 2028 roku. Ostatnia odsłona z Fraserem
to "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka
". Tam jednak zamiast Rachel Weisz
wystąpiła Maria Bello
.
