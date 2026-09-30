Brendan Fraser też jest na planie nowej "Mumii". Zobacz zdjęcia

Nowa "Mumia" już powstaje. Do sieci trafiły już zdjęcia z planu, na których widać Rachel Weisz. Teraz pojawiły się nowe, na których jest Brendan Fraser.
Rick i Evelyn wracają! "The Mummy"
to nowa część przygód Ricka O'Connella i Evelyn Carnahan
. Para bohaterów pojawiła się dotąd w trzech filmach, jednak tylko w dwóch z nich ("Mumia
", "Mumia powraca
") zagrali razem Brendan Fraser
i Rachel Weisz
.
Rick to były kapitan Legii Cudzoziemskiej, który przebranżowił się i został łowcą skarbów. Evelyn z kolei jest archeolożką. Para spotkała się w 1926 roku w Egipcie. Połączyło ich pragnienie odkrycia zaginionego Miasta Umarłych. Znaleźli dużo więcej...
Akcja filmu "Mumia powraca
" osadzona była w 1933 roku. O nowej "Mumii
" na razie wiemy naprawdę niewiele. Można się jednak spodziewać, że akcja rozgrywać się będzie jakieś 20–30 lat po wydarzeniach z pierwszych dwóch części, bowiem Rick wygląda teraz tak:
Za scenariusz odpowiada David Coggeshall
("Plan wycieczki
"). Reżyserią zajmie się ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, którzy zainteresowali się tym projektem, kiedy ich remake "Ucieczki z Nowego Jorku
" utknął w tzw. piekle dewelopmentu.
Pierwotnie premiera "The Mummy
" planowana była na wiosnę 2028 roku, jednak w kwietniu studio Universal ogłosiło, że widowisko zobaczymy wcześniej, bo w październiku 2027 roku.
Zwiastun filmu "Mumia powraca"