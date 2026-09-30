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Brendan Fraser też jest na planie nowej "Mumii". Zobacz zdjęcia

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https://www.filmweb.pl/news/Brendan+Fraser+powraca+jako+Rick+O%27Connell.+Zobacz+zdj%C4%99cia+z+planu+%22Mumii%22-168844
Brendan Fraser też jest na planie nowej &quot;Mumii&quot;. Zobacz zdjęcia
Nowa "Mumia" już powstaje. Do sieci trafiły już zdjęcia z planu, na których widać Rachel Weisz. Teraz pojawiły się nowe, na których jest Brendan Fraser.

Rick i Evelyn wracają!



"The Mummy" to nowa część przygód Ricka O'Connella i Evelyn Carnahan. Para bohaterów pojawiła się dotąd w trzech filmach, jednak tylko w dwóch z nich ("Mumia", "Mumia powraca") zagrali razem Brendan Fraser i Rachel Weisz.

Rick to były kapitan Legii Cudzoziemskiej, który przebranżowił się i został łowcą skarbów. Evelyn z kolei jest archeolożką. Para spotkała się w 1926 roku w Egipcie. Połączyło ich pragnienie odkrycia zaginionego Miasta Umarłych. Znaleźli dużo więcej...

Akcja filmu "Mumia powraca" osadzona była w 1933 roku. O nowej "Mumii" na razie wiemy naprawdę niewiele. Można się jednak spodziewać, że akcja rozgrywać się będzie jakieś 20–30 lat po wydarzeniach z pierwszych dwóch części, bowiem Rick wygląda teraz tak:







Za scenariusz odpowiada David Coggeshall ("Plan wycieczki"). Reżyserią zajmie się ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, którzy zainteresowali się tym projektem, kiedy ich remake "Ucieczki z Nowego Jorku" utknął w tzw. piekle dewelopmentu.

Pierwotnie premiera "The Mummy" planowana była na wiosnę 2028 roku, jednak w kwietniu studio Universal ogłosiło, że widowisko zobaczymy wcześniej, bo w październiku 2027 roku.

Zwiastun filmu "Mumia powraca"




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