Donald Trump chce, by Paramount zrobił "Godziny szczytu 4" z reżyserem Brettem Ranterem

Wygląda na to, że Brett Ratner zyskał poważnego sojusznika w swojej walce o powrót do Hollywood. Skasowany reżyser być może nakręci "Godziny szczytu 4". Jeśli tylko Hollywood posłucha prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Donald Trump wspiera Bretta Ratnera
O "Godzinach szczytu 4"
mówi się w Hollywood od dłuższego czasu. Projekt jest już sformalizowany. Jego realizacji chce producent Tarak Ben Ammar
. Zakłada on, że gwiazdami będą Jacki Chan
i Chris Tucker,
a za kamerą stanie Brett Ratner
.
I właśnie przez osobą reżysera w ubiegłym roku projekt filmu został odrzucony przez Warner Bros., Paramount, Sony i Lionsgate. Trump chce to zmienić. I pragnie, żeby ten film zrealizował Paramount.
Właścicielem Paramountu jest od tego roku David Ellison, którego ojciec - współwłaściciel Oracle - jest przyjacielem prezydenta USA. Brett Ratner
również. Reżyser właśnie nakręcił dokument o Melanie Trump. Film nosi tytuł "Melania"
i pokazuje życie bohaterki przygotowującej się do powrotu do Białego Domu. Brett Ratner
zniknął dekadę temu po klapie widowiska "Hercules
" oraz oskarżeniach o molestowanie seksualne. Reżyser od lat deklaruje, że chce wrócić do czynnego uprawiania zawodu.
Zwiastun widowiska "Hercules"