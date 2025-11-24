Newsy Filmy Donald Trump chce, by Paramount zrobił "Godziny szczytu 4" z reżyserem Brettem Ranterem
Donald Trump chce, by Paramount zrobił "Godziny szczytu 4" z reżyserem Brettem Ranterem

Wygląda na to, że Brett Ratner zyskał poważnego sojusznika w swojej walce o powrót do Hollywood. Skasowany reżyser być może nakręci "Godziny szczytu 4". Jeśli tylko Hollywood posłucha prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Donald Trump wspiera Bretta Ratnera



O "Godzinach szczytu 4" mówi się w Hollywood od dłuższego czasu. Projekt jest już sformalizowany. Jego realizacji chce producent Tarak Ben Ammar. Zakłada on, że gwiazdami będą Jacki Chan i Chris Tucker, a za kamerą stanie Brett Ratner.

I właśnie przez osobą reżysera w ubiegłym roku projekt filmu został odrzucony przez Warner Bros., Paramount, Sony i Lionsgate. Trump chce to zmienić. I pragnie, żeby ten film zrealizował Paramount.

Właścicielem Paramountu jest od tego roku David Ellison, którego ojciec - współwłaściciel Oracle - jest przyjacielem prezydenta USA. Brett Ratner również. Reżyser właśnie nakręcił dokument o Melanie Trump. Film nosi tytuł "Melania" i pokazuje życie bohaterki przygotowującej się do powrotu do Białego Domu.

Brett Ratner zniknął dekadę temu po klapie widowiska "Hercules" oraz oskarżeniach o molestowanie seksualne. Reżyser od lat deklaruje, że chce wrócić do czynnego uprawiania zawodu.

