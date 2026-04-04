Brian Cox uderza w Quentina Tarantino. Dostało się też Deppowi, Nortonowi i Robbie

Clint Eastwood, George Clooney, Bradley Cooper… W Hollywood nie brakuje utalentowanych aktorów, którzy osiągają też sukcesy jako reżyserzy. Do tego grona niestety nie można niestety dopisać Briana Coksa. Nie przeszkadza mu to jednak krytykować cieszących się uznaniem twórców.
Brian Cox nie lubi filmów Quentina Tarantino
Blog World of Reel cytuje fragmenty wywiadu, którego Cox
udzielił brytyjskiemu wydaniu "The Times". Dowiedzieliśmy się z niego m.in., że aktor nie jest fanem Quentina Tarantino
: Jestem bardziej egalitarny niż wielu reżyserów, którzy określają się jako wizjonerzy. Lubię doceniać grę aktora. W filmie Quentina Tarantino widzisz po prostu Quentina Tarantino. Ja mam inne podejście. Nie chcę tego robić
– powiedział serialowy Logan Roy.
Mocne słowa jak na kogoś, kogo debiut reżyserski ma 0% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.
uderzył też w swoich kolegów po fachu. Przyznał, że odrzucił rolę gubernatora w "Piratach z Karaibów
". Powód? Nie chciał pracować z Johnnym Deppem
, którego uważa za przereklamowanego aktora. Oscara dla Gary'ego Oldmana
za kreację w "Czasie mroku
" uznał za nonsens i schlebianie gustom publiczności. Nie przypadła mu też do gustu gra Iana McKellena
; Edwarda Nortona
nazwał "wrzodem na tyłku", a następnie wygłosił cała tyradę o tym, jak nietrafionym pomysłem było obsadzenie Margot Robbie
w "Wichrowych wzgórzach
".
Co ciekawe, miał do powiedzenia kilka miłych słów na temat Jeremy'ego Stronga
, czyli Kendalla Roya z "Sukcesji
". W 2023 roku stwierdził, że praca z kolegą tworzącym swoją rolę za pomocą Method Acting – wywodzącej się z Konstantina Stanisławskiego techniki polegająca na identyfikacji z postacią poprzez doświadczanie jej emocji – była niezwykle denerwująca.
Jeremy Strong jako Kendall Roy w "Sukcesji"Nie chcę rozwodzić się nad Jeremym, bo przyniosło mi to mnóstwo problemów, a on błagał, żebym przestał o nim mówić. Jeremy jest dobrym aktorem. Jest wspaniałym aktorem. Ale [Method Acting] to po prostu bzdury. Spójrz na dzieci. One nie pytają "Jaka jest moja motywacja?". Po prostu to robią!
Będący debiutem reżyserskim Coksa
komediodramat "Glenrothan
" zadebiutował w ubiegłym roku na festiwalu w Toronto. Brian Cox nie tylko wyreżyserował i wyprodukował film, ale zagrał w nim tez jedną z głównych ról. Zobaczcie zwiastun: