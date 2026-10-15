Brian Duffield dementuje plotki o nowym "Obcym". "Nikt mnie o to nie prosił"

Wokół filmowej serii "Obcy" narasta ostatnio sporo zamieszania. Choć "Obcy: Romulus" odniósł sukces i zapowiedziano prace nad kontynuacją, w mediach pojawiały się sprzeczne doniesienia dotyczące kolejnych projektów. Teraz Brian Duffield, którego nazwisko łączono z nową odsłoną cyklu, postanowił wyjaśnić, jak było naprawdę w jego przypadku.
Twórca "Upadku wieloryba" zabrał głos
Duffield Getty Images © David Jon
, reżyser znany z filmów "Nie ocali cię nikt
" i "Upadek wieloryba
", w rozmowie z "The Hollywood Reporter" stanowczo zdementował informacje, jakoby miał stanąć za kamerą nowego "Obcego
": Nie robię filmu z serii "Obcy". Wiem, skąd wzięła się ta plotka, ale nikt nigdy nie zaproponował mi wyreżyserowania takiego filmu
.
Jak wyjaśnił, na krótko pomógł studiu 20th Century przy pracach scenariuszowych. Współpraca trwała kilka tygodni, a doszło do niej podczas realizacji "Upadku wieloryba
", ponieważ oba projekty były związane z tym samym studiem i zespołem. W rozmowie z "The Wrap" Duffield
doprecyzował, że pracował przy niezidentyfikowanym projekcie z uniwersum "Obcego
" podczas przerwy świątecznej pod koniec 2025 roku. Podkreślił jednak, że nie jest zaangażowany w dalsze prace i nie zamierza kontynuować tej przygody.
Na razie nie wiadomo, którego filmu dotyczyła jego pomoc. Mogło chodzić o kontynuację "Obcego: Romulusa
", kolejny projekt Ridleya Scotta
rozwijający wątki z "Prometeusza
" i "Obcego: Przymierza
" albo zupełnie nową koncepcję.
Przyszłość kontynuacji "Romulusa
" również budzi pytania. Reżyser pierwszej części, Fede Álvarez
, potwierdził, że nie stanie za kamerą sequela, a studio rozgląda się za jego następcą. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano Michaela Sarnoskiego
, twórcę "Świni
" i "Cichego miejsca: Dnia pierwszego
". Pojawiły się też spekulacje, że planowany powrót Scotta
do historii Davida, granego przez Michaela Fassbendera
, może oznaczać koniec projektu. Prezes 20th Century Studios Steve Asbell zdementował jednak doniesienia o anulowaniu kontynuacji "Romulusa
".
Filmowa seria nie jest jedynym rozwijanym obecnie elementem uniwersum. Powstaje drugi sezon serialu "Obcy: Ziemia
". Zdjęcia rozpoczęły się latem.
"Obcy: Romulus" - zwiastun