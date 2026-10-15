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Brian Duffield dementuje plotki o nowym "Obcym". "Nikt mnie o to nie prosił"

MovieWeb / autor: /
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Brian Duffield dementuje plotki o nowym &quot;Obcym&quot;. &quot;Nikt mnie o to nie prosił&quot;
Wokół filmowej serii "Obcy" narasta ostatnio sporo zamieszania. Choć "Obcy: Romulus" odniósł sukces i zapowiedziano prace nad kontynuacją, w mediach pojawiały się sprzeczne doniesienia dotyczące kolejnych projektów. Teraz Brian Duffield, którego nazwisko łączono z nową odsłoną cyklu, postanowił wyjaśnić, jak było naprawdę w jego przypadku.

Twórca "Upadku wieloryba" zabrał głos


brian-duffield.jpg Getty Images © David Jon


Duffield, reżyser znany z filmów "Nie ocali cię nikt" i "Upadek wieloryba", w rozmowie z "The Hollywood Reporter" stanowczo zdementował informacje, jakoby miał stanąć za kamerą nowego "Obcego": Nie robię filmu z serii "Obcy". Wiem, skąd wzięła się ta plotka, ale nikt nigdy nie zaproponował mi wyreżyserowania takiego filmu.

Jak wyjaśnił, na krótko pomógł studiu 20th Century przy pracach scenariuszowych. Współpraca trwała kilka tygodni, a doszło do niej podczas realizacji "Upadku wieloryba", ponieważ oba projekty były związane z tym samym studiem i zespołem. W rozmowie z "The Wrap" Duffield doprecyzował, że pracował przy niezidentyfikowanym projekcie z uniwersum "Obcego" podczas przerwy świątecznej pod koniec 2025 roku. Podkreślił jednak, że nie jest zaangażowany w dalsze prace i nie zamierza kontynuować tej przygody.

Na razie nie wiadomo, którego filmu dotyczyła jego pomoc. Mogło chodzić o kontynuację "Obcego: Romulusa", kolejny projekt Ridleya Scotta rozwijający wątki z "Prometeusza" i "Obcego: Przymierza" albo zupełnie nową koncepcję.

Przyszłość kontynuacji "Romulusa" również budzi pytania. Reżyser pierwszej części, Fede Álvarez, potwierdził, że nie stanie za kamerą sequela, a studio rozgląda się za jego następcą. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano Michaela Sarnoskiego, twórcę "Świni" i "Cichego miejsca: Dnia pierwszego". Pojawiły się też spekulacje, że planowany powrót Scotta do historii Davida, granego przez Michaela Fassbendera, może oznaczać koniec projektu. Prezes 20th Century Studios Steve Asbell zdementował jednak doniesienia o anulowaniu kontynuacji "Romulusa".

Filmowa seria nie jest jedynym rozwijanym obecnie elementem uniwersum. Powstaje drugi sezon serialu "Obcy: Ziemia". Zdjęcia rozpoczęły się latem. 

"Obcy: Romulus" - zwiastun


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