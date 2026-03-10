Newsy Seriale Disney szykuje aktorski serial o Dzwoneczku z "Piotrusia Pana"
Do sieci trafiła informacja, że platforma Disney+ rozwija kolejny projekt oparty na jednym z klasycznych elementów swojego bogatego katalogu. Rozpoczęły się prace nad serialem zatytułowanym "Tink", którego główną bohaterką będzie słynna wróżka Dzwoneczek z historii o Piotrusiu Panie.

Za scenariusz odpowiadają Liz Heldens ("Will Trent") oraz Bridget Carpenter, twórczyni serialu "11.22.63" opartego na powieści Stephena Kinga. Obie będą także producentkami wykonawczymi projektu razem z byłym szefem Disney Branded Television, Garym Marshem.

Serial jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju - na razie nie ujawniono nawet oficjalnego opisu fabuły. Według informacji branżowych projekt ma jednak wysoki priorytet w planach platformy.

Postać Dzwoneczka wywodzi się z klasycznej historii o Piotrusiu Panie stworzonej przez J.M. Barriego. Disneyowska interpretacja zadebiutowała w animacji "Piotruś Pan" z 1953 roku. Z czasem bohaterka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci studia, pojawiając się m.in. w czołówkach telewizyjnych produkcji.


Dzwoneczek była już także bohaterką kilku filmów animowanych, jednak poświęcony jej projekt aktorski nigdy nie doszedł do skutku. W pewnym momencie planowano kinową produkcję, w której wróżkę miała zagrać Reese Witherspoon, lecz film ostatecznie nie powstał. Nie oznacza to, że bohaterka nie doczekała się już aktorskiej interpretacji; w "Hooku" grała ją Julia Roberts, a w produkcji "Piotruś Pan i Wendy" - Yara Shahidi.

Dla Heldens i Carpenter będzie to kolejne wspólne przedsięwzięcie - wcześniej pracowały razem przy serialu "Friday Night Lights".

