Disney szykuje aktorski serial o Dzwoneczku z "Piotrusia Pana"

Do sieci trafiła informacja, że platforma Disney+ rozwija kolejny projekt oparty na jednym z klasycznych elementów swojego bogatego katalogu. Rozpoczęły się prace nad serialem zatytułowanym "Tink", którego główną bohaterką będzie słynna wróżka Dzwoneczek z historii o Piotrusiu Panie.
Co wiemy o planowanym serialu?
Za scenariusz odpowiadają Liz Heldens
("Will Trent
") oraz Bridget Carpenter
, twórczyni serialu "11.22.63
" opartego na powieści Stephena Kinga
. Obie będą także producentkami wykonawczymi projektu razem z byłym szefem Disney Branded Television, Garym Marshem
.
Serial jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju - na razie nie ujawniono nawet oficjalnego opisu fabuły. Według informacji branżowych projekt ma jednak wysoki priorytet w planach platformy.
Postać Dzwoneczka
wywodzi się z klasycznej historii o Piotrusiu Panie
stworzonej przez J.M. Barriego
. Disneyowska interpretacja zadebiutowała w animacji "Piotruś Pan
" z 1953 roku. Z czasem bohaterka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci studia, pojawiając się m.in. w czołówkach telewizyjnych produkcji.
Dzwoneczek
była już także bohaterką kilku filmów animowanych, jednak poświęcony jej projekt aktorski nigdy nie doszedł do skutku. W pewnym momencie planowano kinową produkcję, w której wróżkę miała zagrać Reese Witherspoon
, lecz film ostatecznie nie powstał. Nie oznacza to, że bohaterka nie doczekała się już aktorskiej interpretacji; w "Hooku
" grała ją Julia Roberts
, a w produkcji "Piotruś Pan i Wendy
" - Yara Shahidi
.
Dla Heldens
i Carpenter
będzie to kolejne wspólne przedsięwzięcie - wcześniej pracowały razem przy serialu "Friday Night Lights
".
"Piotruś Pan" - zwiastun