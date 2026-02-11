Newsy Filmy Brie Larson gwiazdą nowego filmu twórcy "Strange Darling"
Filmy

Brie Larson gwiazdą nowego filmu twórcy "Strange Darling"

World of Reel / autor: /
Brie Larson gwiazdą nowego filmu twórcy &quot;Strange Darling&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
JT Mollner - autor świetnie przyjętego thrillera "Strange Darling" - szykuje kolejny projekt. Mowa o "Skeletons", w którym zagra Brie Larson

O czym opowie "Skeletons"?



GettyImages-2178255008.jpg Getty Images © WWD


Aktorki nie widzieliśmy na dużym ekranie od czasu "Marvels" z 2023 (które z kolei spotkało się z chłodnym przyjęciem). Nowy film Mollnera zapowiadany jest jako współczesna wariacja na temat horroru z potworem. Historia opowiedziana zostanie z perspektywy młodego chłopca, który stopniowo odkrywa, że jego ukochani rodzice skrywają niepokojącą tajemnicę dotyczącą prawdziwej natury jego matki.

Producentem projektu jest J.J. Abrams, a za sprzedaż i wsparcie na rynku odpowiadają FilmNation, WME oraz CAA. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku. 


Budżet "Skeletons" prawdopodobnie nie przekroczy 10 milionów dolarów. "Strange Darling" Mollnera kosztowało jeszcze mniej, bo 3 miliony dolarów. Film został nakręcony na taśmie 35 mm i inspirował się kinem eksploatacji z lat 70, a w głównej roli wystąpiła Willa Fitzgerald. Fabuła thrillera była następująca: Nieustępliwy drapieżnik tropi ranną kobietę przez dzikie obszary Oregonu. Uciekinierka robi wszystko, co w jej mocy, żeby przechytrzyć napastnika, ale z każdą chwilą opada z sił i ma coraz mniej możliwości. Mężczyzna jest bardzo zmotywowany, a schwytanie ofiary jest tylko kwestią czasu.

"Strange Darling" - zwiastun




