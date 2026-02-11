Brie Larson gwiazdą nowego filmu twórcy "Strange Darling"

JT Mollner - autor świetnie przyjętego thrillera "Strange Darling" - szykuje kolejny projekt. Mowa o "Skeletons", w którym zagra Brie Larson.
O czym opowie "Skeletons"?
Aktorki nie widzieliśmy na dużym ekranie od czasu "Marvels
" z 2023 (które z kolei spotkało się z chłodnym przyjęciem). Nowy film Mollnera
zapowiadany jest jako współczesna wariacja na temat horroru z potworem. Historia opowiedziana zostanie z perspektywy młodego chłopca, który stopniowo odkrywa, że jego ukochani rodzice skrywają niepokojącą tajemnicę dotyczącą prawdziwej natury jego matki.
Producentem projektu jest J.J. Abrams
, a za sprzedaż i wsparcie na rynku odpowiadają FilmNation, WME oraz CAA. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku.
Budżet "Skeletons" prawdopodobnie nie przekroczy 10 milionów dolarów. "Strange Darling" Mollnera kosztowało jeszcze mniej, bo 3 miliony dolarów.
Film został nakręcony na taśmie 35 mm i inspirował się kinem eksploatacji z lat 70, a w głównej roli wystąpiła Willa Fitzgerald
. Fabuła thrillera była następująca: Nieustępliwy drapieżnik tropi ranną kobietę przez dzikie obszary Oregonu. Uciekinierka robi wszystko, co w jej mocy, żeby przechytrzyć napastnika, ale z każdą chwilą opada z sił i ma coraz mniej możliwości. Mężczyzna jest bardzo zmotywowany, a schwytanie ofiary jest tylko kwestią czasu.
"Strange Darling" - zwiastun