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British Film Festival 2026: Stephen Daldry i Peter Greenaway w Poznaniu. 85 filmów i pierwszy Plebiscyt Publiczności

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/British+Film+Festival+2026%3A+Stephen+Daldry+i+Peter+Greenaway+w+Poznaniu.+85+film%C3%B3w+i+pierwszy+Plebiscyt+Publiczno%C5%9Bci-169536
British Film Festival 2026: Stephen Daldry i Peter Greenaway w Poznaniu. 85 filmów i pierwszy Plebiscyt Publiczności
W dniach 10-15 listopada w Poznaniu odbędzie się trzecia edycja British Film Festival, a w jej programie znalazło się 85 filmów i niemal 160 seansów. Organizatorzy zapraszają na pokazy premierowe, klasykę kina, trzy retrospektywy, spotkania z wybitnymi twórcami i projekcje w zaskakujących przestrzeniach.

Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będą wizyty dwóch reżyserów, których nazwiska na stałe zapisały się w historii kina. Do Poznania przyjadą Stephen Daldry, twórca "Billy’ego Elliota", "Godzin" i "Lektora", oraz Peter Greenaway, jeden z najbardziej oryginalnych i niekonwencjonalnych brytyjskich autorów filmowych, twórcy m.in. “Wyliczanki" czy “Pillow Book". Obaj spotkają się z publicznością po wybranych projekcjach swoich filmów.

Retrospektywa Daldry’ego to okazja, by wrócić do jego najważniejszych kinowych dokonań. W programie znalazły się między innymi "Billy Elliot", "Godziny", "Lektor" i "Strasznie głośno, niesamowicie blisko", ale również "Śmieć" oraz zapis spektaklu "National Theatre Live: Audiencja". Daldry to twórca, którego trudno zamknąć w jednej filmowej szufladce – z powodzeniem działał także w teatrze, na Broadwayu i w telewizji, gdzie pracował przy nagradzanym serialu "The Crown".

Zupełnie inną filmową podróż proponuje retrospektywa Petera Greenawaya. To kino, w którym każdy kadr mógłby być osobnym dziełem sztuki, a perfekcyjna kompozycja często skrywa opowieści o przemocy, pożądaniu, chciwości i obsesjach. Widzowie zobaczą między innymi "Kontrakt rysownika", "Wyliczankę", "Kucharza, złodzieja, jego żonę i jej kochanka", "Pillow Book", "Zet i dwa zera" oraz "Dzieciątko z Mâcon". Sam reżyser również pojawi się na festiwalu, by porozmawiać z publicznością po wybranych seansach.

Trzecia retrospektywa poświęcona została Alanowi Rickmanowi – aktorowi, którego trudno zapomnieć, nawet jeśli na ekranie pojawiał się w rolach dalekich od oczywistości. W dziesiątą rocznicę jego śmierci i osiemdziesiątą rocznicę urodzin festiwal przypomni mniej oczywiste odsłony jego kariery. W programie znalazły się między innymi "Głęboko, prawdziwie, do szaleństwa", "Close My Eyes", "Robin Hood: Książę złodziei", "Rozważna i romantyczna", "Snow Cake" i "Odrobina chaosu". Retrospektywę uzupełni specjalny pokaz "To właśnie miłość" w eNStudios, przygotowany we współpracy z MINI Inchcape Poznań. Tym razem kultowa komedia romantyczna zostanie zaprezentowana w wyjątkowej, świątecznej atmosferze, a na widzów czekać będzie kilka niespodzianek.

Festiwal otworzy "Ostatni Hamlet" ("Elsinore") (pierwszy pokaz w Polsce) w reżyserii Simona Stone’a, z Andrew Scottem i Olivią Colman. Film opowiada o aktorze Ianie Charlesonie, który przygotowuje się do zagrania Hamleta, mierząc się jednocześnie z chorobą i społecznym piętnem AIDS. W sekcji FIRST THINGS FIRST znalazły się także między innymi "Tabloid" Danny’ego Boyle’a, "Rebelia" Paula Greengrassa, "Rose of Nevada" Marka Jenkina oraz "Fałszerka" Stevena Soderbergha z Ianem McKellenem. Po raz pierwszy w historii BFF widzowie wybiorą również laureata Plebiscytu Publiczności – głosowanie obejmie filmy z tej sekcji.

Program nie ogranicza się jednak do premier i retrospektyw. MIND THE GAP przygląda się społecznym podziałom, nierównościom, migracji i doświadczeniom mniejszości. COMMONWEALTH podejmuje temat kolonialnej przeszłości Wielkiej Brytanii i jej współczesnych konsekwencji. FIVE O’CLOCK, przygotowywane we współpracy z British Film Institute, zaprasza do odkrywania klasyki brytyjskiego kina. Z kolei BLOODY HELL! to propozycja dla miłośników horrorów, groteski, czarnego humoru i kina gatunkowego, powstająca we współpracy z Octopus Film Festival.

Na młodszych widzów i całe rodziny czeka sekcja NEVER GROW UP, w której znalazły się między innymi "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa", "Baranek Shaun i kudłata bestia" oraz "Drzewo magii". W sekcji HIGH SEASON będzie można zobaczyć głośne produkcje ostatnich sezonów, takie jak "Hamnet" Chloé Zhao, "Pillion" Harry’ego Lightona, "Ścieżki życia" Marianne Elliott, "Dobry chłopiec" Jana Komasy czy "Zgiń, kochanie" Lynne Ramsay.

Osobną przygodą będzie OUTSIDE THE BOX – sekcja, w której kino opuszcza tradycyjne sale i wchodzi w miejską tkankę. W tym roku projekcje odbędą się między innymi na basenie, w budynku Poczty Polskiej czy na siłowni.

British Film Festival kontynuuje także współpracę z BBC Studios. W Kinie Pałacowym zobaczymy przedpremierowe odcinki serialu "Agatha Christie: Tommy i Tuppence", dokument "David Attenborough: Początek wielkiej przygody", opowiadający o kulisach powstawania przełomowego serialu "Życie na Ziemi", oraz propozycję dla najmłodszych – "Hej, Duggee: Klub Zucha". Wszystkie pokazy w ramach tej współpracy będą bezpłatne.

Pod hasłem "God Save the United Kingdom of Cinema!" British Film Festival zaprasza do odkrywania kina, które potrafi być jednocześnie rozrywkowe, bezkompromisowe, piękne i niewygodne. Przez sześć listopadowych dni Poznań stanie się miejscem spotkania z brytyjską kulturą filmową w wielu odsłonach – od klasyki i wielkich nazwisk po najnowsze produkcje i eksperymenty z samą formą pokazu.

British Film Festival 2026 odbędzie się w dniach 10–15 listopada w Poznaniu. 

Projekcje zaplanowano w Kinie Muza, Kinie Pałacowym, Kinie Rialto oraz w lokalizacjach specjalnych. 

Pełny program i bilety dostępne są na stronie britishfilmfestival.pl.
Informacja sponsorowana

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