British Film Festival 2026: Stephen Daldry i Peter Greenaway w Poznaniu. 85 filmów i pierwszy Plebiscyt Publiczności

W dniach 10-15 listopada w Poznaniu odbędzie się trzecia edycja British Film Festival, a w jej programie znalazło się 85 filmów i niemal 160 seansów. Organizatorzy zapraszają na pokazy premierowe, klasykę kina, trzy retrospektywy, spotkania z wybitnymi twórcami i projekcje w zaskakujących przestrzeniach.
Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będą wizyty dwóch reżyserów, których nazwiska na stałe zapisały się w historii kina. Do Poznania przyjadą Stephen Daldry
, twórca "Billy’ego Elliota
", "Godzin
" i "Lektora
", oraz Peter Greenaway
, jeden z najbardziej oryginalnych i niekonwencjonalnych brytyjskich autorów filmowych, twórcy m.in. “Wyliczanki
" czy “Pillow Book
". Obaj spotkają się z publicznością po wybranych projekcjach swoich filmów.
Retrospektywa Daldry’ego
to okazja, by wrócić do jego najważniejszych kinowych dokonań. W programie znalazły się między innymi "Billy Elliot
", "Godziny
", "Lektor
" i "Strasznie głośno, niesamowicie blisko
", ale również "Śmieć
" oraz zapis spektaklu "National Theatre Live: Audiencja". Daldry
to twórca, którego trudno zamknąć w jednej filmowej szufladce – z powodzeniem działał także w teatrze, na Broadwayu i w telewizji, gdzie pracował przy nagradzanym serialu "The Crown".
Zupełnie inną filmową podróż proponuje retrospektywa Petera Greenawaya
. To kino, w którym każdy kadr mógłby być osobnym dziełem sztuki, a perfekcyjna kompozycja często skrywa opowieści o przemocy, pożądaniu, chciwości i obsesjach. Widzowie zobaczą między innymi "Kontrakt rysownika
", "Wyliczankę
", "Kucharza, złodzieja, jego żonę i jej kochanka
", "Pillow Book
", "Zet i dwa zera
" oraz "Dzieciątko z Mâcon
". Sam reżyser również pojawi się na festiwalu, by porozmawiać z publicznością po wybranych seansach.
Trzecia retrospektywa poświęcona została Alanowi Rickmanowi
– aktorowi, którego trudno zapomnieć, nawet jeśli na ekranie pojawiał się w rolach dalekich od oczywistości. W dziesiątą rocznicę jego śmierci i osiemdziesiątą rocznicę urodzin festiwal przypomni mniej oczywiste odsłony jego kariery. W programie znalazły się między innymi "Głęboko, prawdziwie, do szaleństwa
", "Close My Eyes
", "Robin Hood: Książę złodziei
", "Rozważna i romantyczna
", "Snow Cake
" i "Odrobina chaosu
". Retrospektywę uzupełni specjalny pokaz "To właśnie miłość
" w eNStudios, przygotowany we współpracy z MINI Inchcape Poznań. Tym razem kultowa komedia romantyczna zostanie zaprezentowana w wyjątkowej, świątecznej atmosferze, a na widzów czekać będzie kilka niespodzianek.
Festiwal otworzy "Ostatni Hamlet
" ("Elsinore") (pierwszy pokaz w Polsce) w reżyserii Simona Stone’a
, z Andrew Scottem
i Olivią Colman
. Film opowiada o aktorze Ianie Charlesonie, który przygotowuje się do zagrania Hamleta, mierząc się jednocześnie z chorobą i społecznym piętnem AIDS. W sekcji FIRST THINGS FIRST znalazły się także między innymi "Tabloid
" Danny’ego Boyle’a
, "Rebelia
" Paula Greengrassa
, "Rose of Nevada
" Marka Jenkina
oraz "Fałszerka
" Stevena Soderbergha
z Ianem McKellenem
. Po raz pierwszy w historii BFF widzowie wybiorą również laureata Plebiscytu Publiczności – głosowanie obejmie filmy z tej sekcji.
Program nie ogranicza się jednak do premier i retrospektyw. MIND THE GAP przygląda się społecznym podziałom, nierównościom, migracji i doświadczeniom mniejszości. COMMONWEALTH podejmuje temat kolonialnej przeszłości Wielkiej Brytanii i jej współczesnych konsekwencji. FIVE O’CLOCK, przygotowywane we współpracy z British Film Institute, zaprasza do odkrywania klasyki brytyjskiego kina. Z kolei BLOODY HELL! to propozycja dla miłośników horrorów, groteski, czarnego humoru i kina gatunkowego, powstająca we współpracy z Octopus Film Festival.
Na młodszych widzów i całe rodziny czeka sekcja NEVER GROW UP, w której znalazły się między innymi "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
", "Baranek Shaun i kudłata bestia
" oraz "Drzewo magii
". W sekcji HIGH SEASON będzie można zobaczyć głośne produkcje ostatnich sezonów, takie jak "Hamnet
" Chloé Zhao
, "Pillion
" Harry’ego Lightona
, "Ścieżki życia
" Marianne Elliott
, "Dobry chłopiec
" Jana Komasy
czy "Zgiń, kochanie
" Lynne Ramsay
.
Osobną przygodą będzie OUTSIDE THE BOX – sekcja, w której kino opuszcza tradycyjne sale i wchodzi w miejską tkankę. W tym roku projekcje odbędą się między innymi na basenie, w budynku Poczty Polskiej czy na siłowni.
British Film Festival kontynuuje także współpracę z BBC Studios. W Kinie Pałacowym zobaczymy przedpremierowe odcinki serialu "Agatha Christie: Tommy i Tuppence", dokument "David Attenborough: Początek wielkiej przygody
", opowiadający o kulisach powstawania przełomowego serialu "Życie na Ziemi", oraz propozycję dla najmłodszych – "Hej, Duggee: Klub Zucha". Wszystkie pokazy w ramach tej współpracy będą bezpłatne.
Pod hasłem "God Save the United Kingdom of Cinema!" British Film Festival zaprasza do odkrywania kina, które potrafi być jednocześnie rozrywkowe, bezkompromisowe, piękne i niewygodne. Przez sześć listopadowych dni Poznań stanie się miejscem spotkania z brytyjską kulturą filmową w wielu odsłonach – od klasyki i wielkich nazwisk po najnowsze produkcje i eksperymenty z samą formą pokazu. British Film Festival 2026 odbędzie się w dniach 10–15 listopada w Poznaniu.
Projekcje zaplanowano w Kinie Muza, Kinie Pałacowym, Kinie Rialto oraz w lokalizacjach specjalnych.
Pełny program i bilety dostępne są na stronie britishfilmfestival.pl.
Informacja sponsorowana